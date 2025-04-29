П’ятеро викрадених мелітопольців у Росії отримали від 11 до 14 років ув’язнення: їх звинуватили в підготовці теракту

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив п'ятьох мешканців окупованого Мелітополя, звинувачених у справі про підготовку теракту у квітні 2022 року, на строк від 11 до 14 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Медіазона".

Які терміни отримали засуджені

Ігоря Горлова засудили до 14 років,

Андрія Голубєва - до 12 років,

Володимира Зуєва - до 11 років,

Олександра Жукова - до 12 років

Юрія Петрова - до 14 років.

Перші п'ять із половиною років терміну засуджені мають відбути у в'язниці, потім — у колонії суворого режиму.

За версією слідства, чоловіки нібито організували "терористичне підпілля" в окупованому місті та планували підірвати начинену вибухівкою машину біля пункту видачі гуманітарної допомоги.

Провини вони не визнали.

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37-річний Горлов — єдиний із підсудних, хто на момент захоплення Мелітополя російськими військами залишався чинним військовослужбовцем ЗСУ. Ще троє – 46-річний Голубєв, 44-річний Зуєв та 56-річний Жуков – були в резерві територіальної оборони, а 64-річний ветеран бойових дій Петров давно вийшов на пенсію. До затримання більшість із них майже не знали один одного.

На початку квітня 2022 року всіх п'ятьох, як розповідали вони у суді, викрали російські силовики. Спочатку українців тримали у підпільних в'язницях Мелітополя майже весь час у наручниках та з мішками на головах, катували струмом та били. Один з українців намагався вкоротити собі віку, бо окупанти погрожували катувати сім'ю.

19 квітня їх вивезли до анексованого Криму, де офіційно оформили затримання та заарештували. Пізніше п'ятьох українців перевели до Москви до СІЗО "Лефортово".

Також у справі є свідчення обвинувачених, підписані під час перших допитів. Захист наполягав, що вони не можуть вважатися доказом, оскільки отримані під тортурами.

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Обвинувачені наголошують, що не планували акцій проти мирного населення, а щонайменше двоє з них просили визнати їх військовополоненими, передає BBC.

За даними видання "Медиазона", за час, поки росіяни утримують "мелітопольську пʼятірку", у двох із них померли батьки, а дочка ще одного, якій на момент викрадення батька було трохи більше ніж два роки, померла через недоступність нормальної медичної допомоги в окупованому Мелітополі.