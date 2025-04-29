Пятеро похищенных мелитопольцев в России получили от 11 до 14 лет заключения: их обвинили в подготовке теракта

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил пятерых жителей оккупированного Мелитополя, обвиняемых по делу о подготовке теракта в апреле 2022 года, на срок от 11 до 14 лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медиазона".

Какие сроки получили осужденные

Игоря Горлова приговорили к 14 годам,

Андрея Голубева - до 12 лет,

Владимира Зуева - до 11 лет,

Александра Жукова - до 12 лет

Юрия Петрова - до 14 лет.

Первые пять с половиной лет срока осужденные должны отбыть в тюрьме, затем - в колонии строгого режима.

По версии следствия, мужчины якобы организовали "террористическое подполье" в оккупированном городе и планировали взорвать начиненную взрывчаткой машину возле пункта выдачи гуманитарной помощи.

Вины они не признали.

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37-летний Горлов - единственный из подсудимых, кто на момент захвата Мелитополя российскими войсками оставался действующим военнослужащим ВСУ. Еще трое - 46-летний Голубев, 44-летний Зуев и 56-летний Жуков - были в резерве территориальной обороны, а 64-летний ветеран боевых действий Петров давно вышел на пенсию. До задержания большинство из них почти не знали друг друга.

В начале апреля 2022 года всех пятерых, как рассказывали они в суде, похитили российские силовики. Сначала украинцев держали в подпольных тюрьмах Мелитополя почти все время в наручниках и с мешками на головах, пытали током и били. Один из украинцев пытался покончить с собой, потому что оккупанты угрожали пытать семью.

19 апреля их вывезли в аннексированный Крым, где официально оформили задержание и арестовали. Позже пятерых украинцев перевели в Москву в СИЗО "Лефортово".

Также в деле есть показания обвиняемых, подписанные во время первых допросов. Защита настаивала, что они не могут считаться доказательством, поскольку получены под пытками.

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Обвиняемые отмечают, что не планировали акций против мирного населения, а, по меньшей мере, двое из них просили признать их военнопленными, передает BBC.

По данным издания "Медиазона", за время, пока россияне удерживают "мелитопольскую пятерку", у двоих из них умерли родители, а дочь еще одного, которой на момент похищения отца было чуть больше двух лет, умерла из-за недоступности нормальной медицинской помощи в оккупированном Мелитополе.