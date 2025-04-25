Еще четырех украинских военных "приговорили" в РФ к 16 годам заключения за "теракты" на Курщине
В России строком до 16 лет приговорили еще четырех украинских военных, участвовавших в операции ВСУ на Курщине и попавших в плен.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает российское издание ASTRA со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
Как отмечается, военнослужащих 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Василия Моисея, Степана Кобелюка и Александра Дмитриева признали виновными в совершении террористических актов в Курской области.
По версии следствия, с 29 сентября по 5 октября 2024 года Моисей, Кобелюк и Дмитриев, находясь в районе села Ольговка Кореневского района Курской области, якобы угрожая применением оружия, "оборудовали наблюдательно-огневые позиции, запугивали местных жителей, препятствовали эвакуации. военнослужащим и гражданскому населению". 9 октября их задержали российские военные.
Кобелюку суд назначил 16 лет лишения свободы, Моисею и Дмитриеву - по 15 лет и 6 месяцев. Первые три года они будут отбывать наказание в тюрьме, затем - в колонии строгого режима.
Суд также признал виновным якобы в совершении теракта солдата 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрея Журбу.
По версии следствия, в августе 2024 года, находясь в хуторе Олешня Суджанского района Курской области, Журба якобы минировал дороги и, угрожая оружием, препятствовал эвакуации гражданских.
Журба получил 16 лет лишения свободы: четыре года в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима.
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