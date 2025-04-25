Ще чотирьох українських військових "засудили" у РФ до 16 років ув’язнення за "теракти" на Курщині

У Росії строком до 16 років засудили ще чотирьох українських військових, які брали участь в операції ЗСУ на Курщині і потрапили в полон.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє російське видання ASTRA з посиланням на пресслужбу Слідчого комітету.

Як зазначається, військовослужбовців 17-ї окремої танкової бригади ЗСУ Василя Мойсея, Степана Кобелюка та Олександра Дмитрієва визнали винними у скоєнні терористичних актів у Курській області.

Також читайте: У РФ "засудили" до 15-17 років ув’язнення сімох українських військовополонених, серед них – воїн "Айдару"

За версією слідства, з 29 вересня по 5 жовтня 2024 року Мойсей, Кобелюк і Дмитрієв, перебуваючи в районі села Ольгівка Коренівського району Курської області, нібито погрожуючи застосуванням зброї, "обладнали спостережно-вогневі позиції, залякували місцевих жителів, перешкоджали евакуації. військовослужбовцям та цивільному населенню". 9 жовтня їх затримали російські військові.

Кобелюку суд призначив 16 років позбавлення волі, Мойсею та Дмитрієву – по 15 років та 6 місяців. Перші три роки вони відбуватимуть покарання у в'язниці, потім у колонії суворого режиму.

Читайте: РФ порушує міжнародне гуманітарне право, виносячи незаконні вироки для українських захисників, - Лубінець

Суд також визнав винним нібито у скоєнні теракту солдата 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Андрія Журбу.

За версією слідства, у серпні 2024 року, перебуваючи у хуторі Олешня Суджанського району Курської області, Журба нібито мінував дороги та, погрожуючи зброєю, перешкоджав евакуації цивільних.

Журба отримав 16 років позбавлення волі: чотири роки у в'язниці, термін, що залишився, — у колонії суворого режиму.