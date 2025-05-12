Вызвали полицию и взорвали взрывчатку: СБУ задержала двух молодых людей в Ривненской области. ФОТОрепортаж

На Ривненщине задержаны двое 18-летних юношей, которые по заказу РФ совершили теракт против правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, молодые люди пытались взорвать наряд полиции, который прибыл по фейковому вызову на 102 в заброшенное здание за городом.

Аноним во время звонка сообщил о якобы найденном там теле человека с признаками насильственной смерти.

По прибытии правоохранителей на место вызова произошел взрыв. Никто не пострадал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Готовили теракт на железнодорожной станции в Днепре: агентов РФ приговорили к 7 и 8 годам тюрьмы

Исполнителей теракта задержали СБУ и Нацполиция "по горячим следам". Ими оказались двое 18-летних жителей г.Ривне, которые выполняли заказ российской спецслужбы.

"Для совершения преступления они по инструкции оккупантов сделали два самодельных взрывных устройства (СВУ), которые снарядили боевыми гранатами, гайками и телефонами для дистанционного подрыва. Все комплектующие террористы забрали из тайника, координаты которого мессенджером получили от российского куратора.

Далее по его указанию молодые люди замаскировали "взрывную ловушку" на месте запланированного теракта. Чтобы отследить прибытие наряда полиции, фигуранты установили там датчики движения и видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужбистов. После подготовки подрыва террористы разъехались по домам, где надеялись "залечь на дно" и получить обещанный криптовалютный перевод от оккупантов, но тщетно", - говорится в сообщении.

Также читайте: Пятеро похищенных мелитопольцев в России получили от 11 до 14 лет заключения: их обвинили в подготовке теракта

Молодых людей задержали по адресам проживания. Кроме того, при обследовании места теракта было обнаружено второй СВП, который не сработал после попыток его активации рашистами.

Сейчас парням сообщено о подозрении по ч. 2. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Они находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению теракта.

Читайте: ФСБ готовит теракты во время парадов на 9 мая в нескольких регионах РФ, - InformNapalm



