5 555 53

Вызвали полицию и взорвали взрывчатку: СБУ задержала двух молодых людей в Ривненской области. ФОТОрепортаж

На Ривненщине задержаны двое 18-летних юношей, которые по заказу РФ совершили теракт против правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, молодые люди пытались взорвать наряд полиции, который прибыл по фейковому вызову на 102 в заброшенное здание за городом.

Молодые люди пытались взорвать полицейских в Ровенской области

Аноним во время звонка сообщил о якобы найденном там теле человека с признаками насильственной смерти.

По прибытии правоохранителей на место вызова произошел взрыв. Никто не пострадал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Готовили теракт на железнодорожной станции в Днепре: агентов РФ приговорили к 7 и 8 годам тюрьмы

Исполнителей теракта задержали СБУ и Нацполиция "по горячим следам". Ими оказались двое 18-летних жителей г.Ривне, которые выполняли заказ российской спецслужбы.

"Для совершения преступления они по инструкции оккупантов сделали два самодельных взрывных устройства (СВУ), которые снарядили боевыми гранатами, гайками и телефонами для дистанционного подрыва. Все комплектующие террористы забрали из тайника, координаты которого мессенджером получили от российского куратора.

Далее по его указанию молодые люди замаскировали "взрывную ловушку" на месте запланированного теракта. Чтобы отследить прибытие наряда полиции, фигуранты установили там датчики движения и видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужбистов. После подготовки подрыва террористы разъехались по домам, где надеялись "залечь на дно" и получить обещанный криптовалютный перевод от оккупантов, но тщетно", - говорится в сообщении.

Также читайте: Пятеро похищенных мелитопольцев в России получили от 11 до 14 лет заключения: их обвинили в подготовке теракта

Молодых людей задержали по адресам проживания. Кроме того, при обследовании места теракта было обнаружено второй СВП, который не сработал после попыток его активации рашистами.

Молодые люди пытались взорвать полицейских в Ровенской области

Сейчас парням сообщено о подозрении по ч. 2. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Они находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению теракта.

Читайте: ФСБ готовит теракты во время парадов на 9 мая в нескольких регионах РФ, - InformNapalm

Молодые люди пытались взорвать полицейских в Ровенской области
Молодые люди пытались взорвать полицейских в Ровенской области

СБУ (20313) теракт (2345) Ровенская область (1271)
+35
декілька випадків ликвидації при затримані подібних істот кардинально покращить ситуацію....
12.05.2025 10:11 Ответить
+20
12 років? за теракт і спробу вбивства правоохоронців??? порівняйте 25 і довічне для українських активістів на кацапії.
12.05.2025 10:15 Ответить
+19
Ані жє дєті… в армію ніззя, а в терористи проти власного народу у самий раз
12.05.2025 10:19 Ответить
Мразотне населення. Рагульочкі та жлобйо .
12.05.2025 10:10 Ответить
Якщо у вас таке населення, то треба їхати до дому
12.05.2025 11:09 Ответить
Що трапилося?
Дружбанів пов'язали😆
12.05.2025 11:42 Ответить
декілька випадків ликвидації при затримані подібних істот кардинально покращить ситуацію....
12.05.2025 10:11 Ответить
А шибениця на главній площі буде ще краще.
12.05.2025 10:16 Ответить
краще на лобі витатуювати тризуб та перекинути десь через кордон в расєю...
12.05.2025 13:39 Ответить
нізя- це електорат віслюка.
12.05.2025 10:24 Ответить
Все що погане, те його електорат, а електорат хорошій він за кордоном, сміливо себе поводить. Може досить вносити раздор між українськими громадянами. Хоча би до кінця війни. Тім паче що вам і Зеленському після війни нічого не світить
12.05.2025 10:53 Ответить
Молодики!? - мабуть не скоро потраплять на своє весілля
12.05.2025 10:13 Ответить
Дебільні малолітки
12.05.2025 10:13 Ответить
Які малолітки?! У 18 років раніше вже в армії служили.
12.05.2025 10:25 Ответить
18 років підарам,які малолітки?
12.05.2025 10:25 Ответить
На жаль, зараз діти такі інфантильні, що у 18 років вони ще малолітки. Сидять весь час у телефонах за дебільними іграшками чи тік-токами, дома мама їм все подає-приймає, відповідальності - нуль, мізків - ще менше. Хіба що 17-річні п'ють енергетики, а 18-річні - вже пиво...
12.05.2025 10:38 Ответить
Вони пиво не п'ють, а "дудлять наче не в себе". Ніколи не розумів таке "споживання" цього напою.
12.05.2025 11:02 Ответить
А що Вам не зрозуміло? Є такий діагноз "пивний алкоголізм".

"Пивний алкоголізм - це різновид алкогольної залежності, що супроводжується патологічною пристрастю до пива. Характеризується постійним вживанням хмільного напою, відчуттям потреби в ньому, поступовою втратою здатності контролювати обсяг випитого, абстинентним синдромом та іншими типовими супутниками алкоголізму..."
12.05.2025 12:04 Ответить
Так, знаю. І дуже сумно іноді спостерігати, як юна "дєвачка" заливає в себе пиво літрами
12.05.2025 12:16 Ответить
На зоні швиденько дозріють,в перший день під шконку полізуть,дівчатка..
12.05.2025 12:55 Ответить
Будуть сидіти на взосляку. "
12.05.2025 11:36 Ответить
І трахати їх будуть по-дорослому...
12.05.2025 12:52 Ответить
12 років? за теракт і спробу вбивства правоохоронців??? порівняйте 25 і довічне для українських активістів на кацапії.
12.05.2025 10:15 Ответить
Ну, з кацапією рівняти взагалі не треба - вони там дають 15 років 14-річним хлопчиськам за лайк у Фейсбуці.
А щодо нашого законодавства, то може тутешні юристи пояснять, чому за одну і ту ж спробу теракта комусь світить пожиттєве, а комусь 12 років?
12.05.2025 10:42 Ответить
Коли проти людей то пожиттєве, а проти поліцейських 12 років, мабуть є за що давати менше
12.05.2025 10:56 Ответить
Ну, в мене трохи інша статистіка - багато з "терористів", яким загрожує 12 років, не мають ніякого відношення до силовиків, але оці "загрози" якісь рандомні. Я ще б розуміла, що за вибух - довічне, а за спробу - 12 років, чи за групу - довічне, а за одинака - 12... Стать, вік - не працює! Поки бачу якусь дивовижну лотерею.
12.05.2025 12:31 Ответить
ЗЕбанда системно кришує ворогів України
12.05.2025 11:10 Ответить
Тобто вони точно знали, що робили. Питання, що у них головне було - заробити, чи відчути себе на правільной сторонє історіі?
12.05.2025 10:16 Ответить
В голові одне. Бабла пА льоХкАму срубіть.
12.05.2025 10:26 Ответить
Ну якщо іншого нічого в голові немає, туди й дорога.
12.05.2025 10:27 Ответить
Як би вони були з східної частини України, то ще можливо ставити це питання, а так тільки за гроші. Жив на західній Україні ще у 90, тому знаю, що ненависть до москалів там живлять з народження
12.05.2025 11:00 Ответить
Ані жє дєті… в армію ніззя, а в терористи проти власного народу у самий раз
12.05.2025 10:19 Ответить
Можливо ти української не знаєш і за тебе пише штучний інтелект?
12.05.2025 10:25 Ответить
не тобі мене учить української маромойка
12.05.2025 10:27 Ответить
Добре що у тебе інтелекту не має. Терпіти не можу закордонних вчителів
12.05.2025 11:02 Ответить
одні 18-річні йдуть у військо, щоб захищати країну, інші вчиняють у власній країні терористичні акти... але ж вчилися за одними підручниками, слухали ті ж самі новини..., що ж коїться в цих дебільних мізках..., більш за все сподобалось, що розраховували залягти на дно... оці сподівання вже говорять про явну недорозвинутисть
12.05.2025 10:22 Ответить
https://www.*****.if.ua/news/chekav-povnolittya-abi-stati-voinom-istoriya-18-richnogo-oleksandra-z-kolomii Чекав повноліття, аби стати воїном - історія 18-річного Олександра
12.05.2025 10:26 Ответить
"... вчилися за одними підручниками, слухали ті ж самі новини..."

Там би ще батьків перевірити, бо зазвичай "яблуко від яблуні..."
12.05.2025 13:18 Ответить
Оні жє дєті!!!
12.05.2025 10:23 Ответить
18+ мабілізівать ніззя - це ядерний лохторат зельоних гнид.
12.05.2025 10:31 Ответить
Цих пісюків на фронт, окопи рити!!!
12.05.2025 10:35 Ответить
тяжєло кантужениє тєлєграмом.
12.05.2025 10:36 Ответить
русскоїзичні на Волині...
12.05.2025 10:38 Ответить
Интересный случай. Похоже что родители им ни в чем не отказывали и на наркоманов не похожи.
12.05.2025 10:44 Ответить
πздець кажись цій версії України!
Це ж молоде бидло зі смартфонами становить недоторканий зелений семенной фонд. Найкращі загинули і ще загинуть а з цієї зеленої плісняви виросте майбутня уважаємая аудиторія Квартала ім. Коломойського і майбутня челядь і раби Ветеранів батальйона Монако...
12.05.2025 11:00 Ответить
А чиє бидло звалило за рубіж і там геройствует
12.05.2025 11:07 Ответить
Взагалі то дурна справа розмовляти з дебілами! Але поведусь - тебе посилає або на фронт, або на *уй 74 річний дідусь! Ти бл*дь така хотів би щоб я пішов у ТЦК добровольцем замість тебе? Бо не схоже, що ти на нулю - там ні часу, ні можливости пісяти на форумах немає.
Так шо або на фронт, або на... Як громадянин Україн ти маєш право вибору!
12.05.2025 12:18 Ответить
Для ,,74 літнього дідуся" ти дуже бодро пишешь, і забагато.
12.05.2025 21:36 Ответить
негайно публічно РОЗСТРІЛЯТИ, інакше це не припиниться!!! Відео РОЗТРІЛУ продемонструвати у кожному навчальному закладі!!!
12.05.2025 11:08 Ответить
Молоко з губ витри, "розстрєльщик"
12.05.2025 11:41 Ответить
З такою зеленою владою може й гарно, що розтрілу немає, а то б ці зелені недоучки на безвинних людях і опозиції перед розтрілом ворого пристрілювали б на них свої нагани.
Ніколи не давай мавпі наган, особливо, якщо мавпа знає який смак у кокаїна!
12.05.2025 12:21 Ответить
Ани устали ат вайны...
12.05.2025 11:44 Ответить
генофонд
12.05.2025 12:49 Ответить
Писати ыіговорити - не мішки носити!
12.05.2025 22:55 Ответить
 
 