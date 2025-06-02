Операция "Павутина": СБУ уничтожила 41 самолет, в том числе - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160, - Малюк
Операция Службы безопасности Украины "Павутина" является беспрецедентной и уникальной.
Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк, передает Цензор.НЕТ.
В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160, отметил он.
"Уничтожение вражеских бомбардировщиков - это задача, которую перед нами поставил Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский. Он лично контролировал ход спецоперации, которую готовили сотрудники Службы безопасности. Враг почти каждую ночь бомбил наше государство из этих самолетов, а сегодня на деле почувствовал, что "возмездие неизбежно". СБУ делает и будет делать все возможное, чтобы защитить Украину и прекратить российские обстрелы", - подчеркнул Малюк.
По словам главы СБУ, он более полутора лет возглавлял рабочую команду, которая готовила спецоперацию.
В результате дроны СБУ отработали цели сразу на 4-х военных аэродромах РФ - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". И благодаря замыслу одномоментно удалось поразить наибольшее количество вражеской авиации.
"В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная пощечина по мощи и террористической сущности РФ", - сказал Малюк.
Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 млрд долларов США.
По словам Василия Малюка, спецоперация "Павутина" проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения.
Сначала СБУ переправила в РФ fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики.
"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели - военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ, ведь мы уничтожаем именно военные цели. И наши удары будут продолжаться ровно столько, сколько РФ будет терроризировать украинцев ракетами и шахедами", - добавил глава СБУ.
Спецоперация СБУ "Павутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".
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па-плану
Якщо зєля - агент мАцкви, то він не міг поставити таке завдання, а тим більше - допустити його успішне виконання.
агент мацкви - це свідомий зрадник
агент мацкви - це також і некомпетентний корисний ідіот
Так, різниця чітка і зрозуміла, спасибі.
Я сумніваюсь що до вас дойде,але спробую.
Періодично українцям підкидують якісь переможні сюжети,щоб українці не опускали руки,не здавалися та продовжували воювати.Бо по плану знищення не тільки українців якнайбільше,але й рашистів.А тепер головне!!!В той час,коли усі українці радуються знищенню ворожих літаків,в цей час рашисти продовжують невпинно окуповувати українські території!!!
Ця операція для відволікання уваги українців від окупації наших земель.
Щоб дійти до таких висновків,треба мати вишколене логічне мислення,та знання темних сторін геополітики.
Але черговий удар по полігону зіпсував увесь святковий настрій.
Коротше, переможеньки цього разу не вийшло.
Так що всьо *****, давай по-новой.
Судячи з відео, літаків ще багато, на декілька перемог має вистачити.
Ukrainian@ukrainiansfirst
Новий логотип СБУ
Рік слухали про контрнастур.
Рік слухали про Курськ.
Тепер рік будемо слухати про переможне "Павутиння"
А тим часом кацапи будуть просуватися у нових місцях на фронті і на кордоні.
Молодець!Хоч хтось ще здогадався про це.Те саме я написав Войцеховському вище.
"Заправлены в планшеты
Космические карты,
И штурман уточняет
В последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята,
Закурим перед стартом,
У нас еще в запасе
Четырнадцать минут."
Ще у 2023 році, після удару дроном по літаку в Білорусі, написав сценарій, як треба зробити на рф.
Дякую, що прочитали і здійснили !
Сценарій виконали на всі 100% !
Я теж кілька років тому писав про БЕКи з ракетами ППО, а торіч - про дистанційний підрив fpv. А купа місцевих "експертів" пояснювала, чому це непрактично/неможливо. А воно он як вийшло...
Придумати це, звісно, добре. Але коли є люди, котрі це змогли реалізувати - це вогонь! Їм велика подяка (і грамота, звісно).
Насправді Малюк діє на випередження, уникаючи гніву Зєлєнского і особливо Єрмака за ту увагу і захоплження, які він отримав, здійснивши цю операцію. Він розумний - піде у тінь, як недавно пішов Буданов. 😊
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