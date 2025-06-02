Операция "Павутина": СБУ уничтожила 41 самолет, в том числе - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160, - Малюк

Операция Службы безопасности Украины "Павутина" является беспрецедентной и уникальной.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк, передает Цензор.НЕТ.

В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160, отметил он.

"Уничтожение вражеских бомбардировщиков - это задача, которую перед нами поставил Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский. Он лично контролировал ход спецоперации, которую готовили сотрудники Службы безопасности. Враг почти каждую ночь бомбил наше государство из этих самолетов, а сегодня на деле почувствовал, что "возмездие неизбежно". СБУ делает и будет делать все возможное, чтобы защитить Украину и прекратить российские обстрелы", - подчеркнул Малюк.

По словам главы СБУ, он более полутора лет возглавлял рабочую команду, которая готовила спецоперацию.

Читайте также: После атаки Украины Россия больше не сможет использовать стратегические Ту-95 или Ту-22, - WSJ

В результате дроны СБУ отработали цели сразу на 4-х военных аэродромах РФ - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". И благодаря замыслу одномоментно удалось поразить наибольшее количество вражеской авиации.

"В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная пощечина по мощи и террористической сущности РФ", - сказал Малюк.

Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 млрд долларов США.

По словам Василия Малюка, спецоперация "Павутина" проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Нидерландов Брекельманс об операции СБУ в России: Украина неоднократно удивляла нас

Сначала СБУ переправила в РФ fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики.

"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели - военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ, ведь мы уничтожаем именно военные цели. И наши удары будут продолжаться ровно столько, сколько РФ будет терроризировать украинцев ракетами и шахедами", - добавил глава СБУ.

Читайте: После операции СБУ "Павутина" самолеты РФ на 30% меньше будут нарушать воздушное пространство НАТО, - Липавский

Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронов на авиабазы РФ - огромный позор для Путина и его военных, - Welt