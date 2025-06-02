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Новости Операция СБУ Павутина
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Операция "Павутина": СБУ уничтожила 41 самолет, в том числе - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160, - Малюк

Малюк рассказал подробности операции СБУ

Операция Службы безопасности Украины "Павутина" является беспрецедентной и уникальной.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк, передает Цензор.НЕТ.

В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160, отметил он.

"Уничтожение вражеских бомбардировщиков - это задача, которую перед нами поставил Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский. Он лично контролировал ход спецоперации, которую готовили сотрудники Службы безопасности. Враг почти каждую ночь бомбил наше государство из этих самолетов, а сегодня на деле почувствовал, что "возмездие неизбежно". СБУ делает и будет делать все возможное, чтобы защитить Украину и прекратить российские обстрелы", - подчеркнул Малюк.

По словам главы СБУ, он более полутора лет возглавлял рабочую команду, которая готовила спецоперацию.

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В результате дроны СБУ отработали цели сразу на 4-х военных аэродромах РФ - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". И благодаря замыслу одномоментно удалось поразить наибольшее количество вражеской авиации.

"В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная пощечина по мощи и террористической сущности РФ", - сказал Малюк.

Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 млрд долларов США.

По словам Василия Малюка, спецоперация "Павутина" проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения.

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Сначала СБУ переправила в РФ fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики.

"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели - военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ, ведь мы уничтожаем именно военные цели. И наши удары будут продолжаться ровно столько, сколько РФ будет терроризировать украинцев ракетами и шахедами", - добавил глава СБУ.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронов на авиабазы РФ - огромный позор для Путина и его военных, - Welt

Автор: 

СБУ (20002) Малюк Василий (79) Удары по РФ (327)


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Топ комментарии
+12
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02.06.2025 12:22
+10
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02.06.2025 12:25
+7
https://x.com/ukrainiansfirst

Ukrainian@ukrainiansfirst



Новий логотип СБУ
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02.06.2025 12:25
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Правила форума Совет форумчан
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02.06.2025 12:22 Ответить
міфічне "велічіє" росії заплетено на міфічному "велічії" США - знищивши росію - буде знищено і міф про якоби існування якихось міфічних "свєрхдержав". що керують всім світом.
па-плану
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02.06.2025 12:28 Ответить
Мовчат бо тепер тра переписувати всю систему охорони, тепер не снайпера тра боятися а дрона, і коло безпеки тра з 3-4 км до 30-40 робити, а це ******* як дорого, трудоємко та людо/часу затратно! Одним словом для фсо це просто *******!
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02.06.2025 12:46 Ответить
там ох.евают и не знают что делать.
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02.06.2025 12:38 Ответить
Знищення ворожих бомбардувальників - це завдання, яке перед нами поставив Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський.
Якщо зєля - агент мАцкви, то він не міг поставити таке завдання, а тим більше - допустити його успішне виконання.
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02.06.2025 12:23 Ответить
тут варто чітко розмежовувати: агент мацкви - це свідомий зрадник, який свідомо працює на ворога; агент мацкви - це також і некомпетентний корисний ідіот, який наївно вірить у те, що зможе закінчити війну, просто переставши стріляти і заглянувши в очко ху йла. таку діяльність теж можна вважати як діяльність агента мацкви. бо що перше, що друге - це є державна зрада. свідома чи через некомпетентність і наївність - то вже різниця не принципова. результат на виході один і той самий. у випадку Вови дуже хочеться вірити, що то другий варіант. проте нікуди не зникають з пам'яті пости його Лєнки від весни 14-го року, де вона "вкантактє" закликала зливати сєпарам пересування техніки ЗСУ на Донбасі..
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02.06.2025 12:35 Ответить
тут варто чітко розмежовувати:
агент мацкви - це свідомий зрадник
агент мацкви - це також і некомпетентний корисний ідіот
Так, різниця чітка і зрозуміла, спасибі.
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02.06.2025 12:37 Ответить
То яким зрадником був Баканов і чому він досі не отримав довічне?
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02.06.2025 12:42 Ответить
та нема тут принципової різниці, бо всі ці діяння укладаються у формулювання державна зрада.
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02.06.2025 12:55 Ответить
Що ж ви тоді казали про розмежування? Виходить же, немає ніякої різниці.
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02.06.2025 12:59 Ответить
Якщо зєля - агент мАцкви, то він не міг поставити таке завдання, а тим більше - допустити його успішне виконання.
Я сумніваюсь що до вас дойде,але спробую.
Періодично українцям підкидують якісь переможні сюжети,щоб українці не опускали руки,не здавалися та продовжували воювати.Бо по плану знищення не тільки українців якнайбільше,але й рашистів.А тепер головне!!!В той час,коли усі українці радуються знищенню ворожих літаків,в цей час рашисти продовжують невпинно окуповувати українські території!!!
Ця операція для відволікання уваги українців від окупації наших земель.
Щоб дійти до таких висновків,треба мати вишколене логічне мислення,та знання темних сторін геополітики.
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02.06.2025 12:52 Ответить
Тобто ***** дозволило спалити чотири десятки своїх невідновлюваних "стратегів" лише заради переможного сюжету.
Але черговий удар по полігону зіпсував увесь святковий настрій.
Коротше, переможеньки цього разу не вийшло.
Так що всьо *****, давай по-новой.
Судячи з відео, літаків ще багато, на декілька перемог має вистачити.
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02.06.2025 12:57 Ответить
не прокотило в тебе в РФ то сцарь виявився не настоящим)))
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02.06.2025 13:07 Ответить
Соловьіная тєлєга - то ще не вся ерефія.
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02.06.2025 13:09 Ответить
та все простіше набагато. не варто закручувати ті конспірології. на чолі країн стоять не геніальні Енштейни, а звичані люди, та ще й без фахової підготовки і практичного досвіду в управлінні країною.
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02.06.2025 13:03 Ответить
https://x.com/ukrainiansfirst

Ukrainian@ukrainiansfirst



Новий логотип СБУ
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02.06.2025 12:25 Ответить
Лавров нервово курить
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02.06.2025 12:43 Ответить
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02.06.2025 12:25 Ответить
Ну все.
Рік слухали про контрнастур.
Рік слухали про Курськ.
Тепер рік будемо слухати про переможне "Павутиння"

А тим часом кацапи будуть просуватися у нових місцях на фронті і на кордоні.
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02.06.2025 12:27 Ответить

Молодець!Хоч хтось ще здогадався про це.Те саме я написав Войцеховському вище.
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02.06.2025 12:55 Ответить
А що сталося в Амурській області, чому фура з БПЛА не добралася до аеродрому Українка? Хто її підірвав?
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02.06.2025 12:28 Ответить
Значить фура не доїхала на місце призначення...зірвали, щоб не залишати слідів.
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02.06.2025 12:33 Ответить
Там же ж писали, що в фурі виявились проблеми з гальмами, от і не доїхала.
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02.06.2025 12:48 Ответить
А пусть он еще поставит задание замочить ботокса,создать длинный и толстый нептун,отправит на фронт сотни тысяч бронированных держслужбовцив и поставить к стенке агентуру гру,агентуру портнова и агентуру сивковича.
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02.06.2025 12:29 Ответить

"Заправлены в планшеты
Космические карты,
И штурман уточняет
В последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята,
Закурим перед стартом,
У нас еще в запасе
Четырнадцать минут."
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02.06.2025 12:30 Ответить
Малюк, дай мені хоть грамоту !
Ще у 2023 році, після удару дроном по літаку в Білорусі, написав сценарій, як треба зробити на рф.
Дякую, що прочитали і здійснили !
Сценарій виконали на всі 100% !
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02.06.2025 12:30 Ответить
Тут багато таких розумних
Я теж кілька років тому писав про БЕКи з ракетами ППО, а торіч - про дистанційний підрив fpv. А купа місцевих "експертів" пояснювала, чому це непрактично/неможливо. А воно он як вийшло...
Придумати це, звісно, добре. Але коли є люди, котрі це змогли реалізувати - це вогонь! Їм велика подяка (і грамота, звісно).
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02.06.2025 12:50 Ответить
То на відомому всім фото над схемою аеродрому і фото літаків навис Зєлєнскій? 😲 А так схоже на самого Малюка! Я в зпхваті аід маскування! Навіть залисини, як справжні!
Насправді Малюк діє на випередження, уникаючи гніву Зєлєнского і особливо Єрмака за ту увагу і захоплження, які він отримав, здійснивши цю операцію. Він розумний - піде у тінь, як недавно пішов Буданов. 😊
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02.06.2025 12:34 Ответить
Щось не зрозуміло по Ту-160, досі нема фактів його враження. А жаль, тому що це флагман російської авіації.
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02.06.2025 12:35 Ответить
Я служив у Пилуках, де базувались Ту-160 (184 ВБАП). Так от, оце уїбанство для вильоту потребувало 1-2 години настройок на ЗПС. До речі, Ту-22М3 тоді вже довели до розуми.
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02.06.2025 12:55 Ответить
Варварство!
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02.06.2025 12:36 Ответить
Щось не зрозуміло з Ту-160. Малюк каже, що вразили також (3-й абзац зверху в новині). За даними джерел Цензор.НЕТ Ту-160 не вказується (3-й абзац знизу в новині).
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02.06.2025 12:38 Ответить
Скоро дроны с ИИ на соснах в лесах России гнезда вить будут.
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02.06.2025 12:38 Ответить
Малюк - это вам не засланный ФСБшник Баканов! А Зеленский к этой операции имеет ровно такое же отношение, как и я к смерти Гитлера!
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02.06.2025 12:40 Ответить
Радій кацап ..
..
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02.06.2025 12:44 Ответить
 
 