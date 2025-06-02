Фредериксен о спецоперации СБУ по РФ: Украина имеет право на оборону и успешно защищается
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украина имеет полное право защищаться от российской агрессии и успешно осуществляет оборону.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DR.
"Они (Украина. - Ред.) имеют право на самооборону. Иногда это включает ответный удар. Похоже, что он был успешным", - сказала Фредериксен, комментируя удары украинских сил по стратегической авиации России.
Спецоперация СБУ "Паутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".
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А кто бы это оспаривал, как дети малые..