Джонсон об операции "Паутина": Украинцы несокрушимы и технологически умелые

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Украину с успешными ударами по российским аэродромам, назвав украинцев несокрушимыми и технологически умелыми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заметке в Х.

"Поздравляю Украину с замечательным ударом по российской авиации. Украинцы несокрушимы и технологически блестящие. Они делают все возможное, чтобы поражать военные цели, в то время, как Путин без разбора убивает гражданских", - написал Джонсон.

Экс-премьер-министр также поддержал законопроект Линдси Грэма о вторичных санкциях против России, подчеркивая, что пришло время усилить давление на Путина и положить конец этой войне.

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Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

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