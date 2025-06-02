Джонсон об операции "Паутина": Украинцы несокрушимы и технологически умелые
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Украину с успешными ударами по российским аэродромам, назвав украинцев несокрушимыми и технологически умелыми.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заметке в Х.
"Поздравляю Украину с замечательным ударом по российской авиации. Украинцы несокрушимы и технологически блестящие. Они делают все возможное, чтобы поражать военные цели, в то время, как Путин без разбора убивает гражданских", - написал Джонсон.
Экс-премьер-министр также поддержал законопроект Линдси Грэма о вторичных санкциях против России, подчеркивая, что пришло время усилить давление на Путина и положить конец этой войне.
Спецоперация СБУ "Паутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль