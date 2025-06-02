Зеленський: Операція "Павутина" довела, що Україна має сильні тактичні рішення і змушує Росію шукати дипломатію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведена Службою безпеки України операція "Павутина" показала здатність України ефективно діяти проти російських сил і завдавати ворогу відчутних втрат.

Про це він заявив під час саміту "Бухарестської дев’ятки" та північних країн у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, це доводить, що Росія не має всієї переваги у війні, а успіхи української оборони підштовхують ворога до дипломатії. Зеленський підкреслив, що основним пріоритетом України залишається зміцнення оборони. Він подякував партнерам за пакети підтримки, розвиток спільного виробництва озброєння та інвестиції у військову промисловість.

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"Європа разом з Америкою має кращу зброю, ніж Росія. У нас також є сильніші тактичні рішення - наша вчорашня операція "Павутина" це довела. Росія повинна відчути, що означають втрати. Саме це підштовхне її до дипломатії", - наголосив президент.

Зеленський звернув увагу на ризики, які несе Росія для всього регіону, особливо в контексті її дій у Білорусі. Президент зазначив, що Україна здатна покрити до 40% своїх оборонних потреб власними силами, але для цього потрібне стабільне фінансування.

"Наші операції демонструють, який вплив мають інвестиції, особливо в безпілотники", - зазначив Зеленський, окремо підкресливши необхідність у системах протиповітряної оборони, таких як комплекси Patriot і ракети до них.

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"Кожен із вас знає, що нам потрібно і чим ви можете допомогти. Потрібні рішення", - резюмував президент України.

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

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