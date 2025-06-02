УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13480 відвідувачів онлайн
Новини Операція СБУ Павутина
791 21

Зеленський: Операція "Павутина" довела, що Україна має сильні тактичні рішення і змушує Росію шукати дипломатію

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведена Службою безпеки України операція "Павутина" показала здатність України ефективно діяти проти російських сил і завдавати ворогу відчутних втрат.

Про це він заявив під час саміту "Бухарестської дев’ятки" та північних країн у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, це доводить, що Росія не має всієї переваги у війні, а успіхи української оборони підштовхують ворога до дипломатії. Зеленський підкреслив, що основним пріоритетом України залишається зміцнення оборони. Він подякував партнерам за пакети підтримки, розвиток спільного виробництва озброєння та інвестиції у військову промисловість.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Очікуємо від переговорів в Стамбулі реального результату: припинення вогню, обміну полоненими, зустрічі на рівні лідерів, - Зеленський

"Європа разом з Америкою має кращу зброю, ніж Росія. У нас також є сильніші тактичні рішення - наша вчорашня операція "Павутина" це довела. Росія повинна відчути, що означають втрати. Саме це підштовхне її до дипломатії", - наголосив президент.

Зеленський звернув увагу на ризики, які несе Росія для всього регіону, особливо в контексті її дій у Білорусі. Президент зазначив, що Україна здатна покрити до 40% своїх оборонних потреб власними силами, але для цього потрібне стабільне фінансування.

"Наші операції демонструють, який вплив мають інвестиції, особливо в безпілотники", - зазначив Зеленський, окремо підкресливши необхідність у системах протиповітряної оборони, таких як комплекси Patriot і ракети до них.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол ЄС Матернова про спецоперацію СБУ "Павутина": Росія не тримає всі карти в руках, в України є свої

"Кожен із вас знає, що нам потрібно і чим ви можете допомогти. Потрібні рішення", - резюмував президент України.

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про допомогу Україні: Спитайте розвідку, що Росія планує влітку в Білорусі

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) СБУ (12933) Удари по РФ (329)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
змушує Росію шукати дипломатію

Де?
Коли?
показати весь коментар
02.06.2025 15:32
+4
Це добре . Але тактичними вдалими успіхами війни не виграються.

Наполеон геній тактики - виграв майже всі битви. Але через невдалу стратегію зазнав поразки.

Як писав Клаузевіц - " Ніякі тактичні успіхи не компенсують стратегічних прорахунків".

Приклад - Курська операція - успішна з тактичної точки зору - і бездарне використання з точки зору стратегії
показати весь коментар
02.06.2025 15:42
+2
Коли ти починаєшь війну проти краіни яка вільно володіє твоєю мовою, а ти дупля не ріжеш Українською, ти приречений! Вчора це доказало, з любов'ю від України ******!
показати весь коментар
02.06.2025 15:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
змушує Росію шукати дипломатію

Де?
Коли?
показати весь коментар
02.06.2025 15:32 Відповісти
В кокаїновому угарі простого парня з Кривого Рогу
показати весь коментар
02.06.2025 15:34 Відповісти
Не спіши!
показати весь коментар
02.06.2025 15:34 Відповісти
Коли ти починаєшь війну проти краіни яка вільно володіє твоєю мовою, а ти дупля не ріжеш Українською, ти приречений! Вчора це доказало, з любов'ю від України ******!
показати весь коментар
02.06.2025 15:34 Відповісти
" Зеленський підкреслив, що основним пріоритетом України залишається зміцнення оборони. "
показати весь коментар
02.06.2025 15:34 Відповісти
Трохи не так всі це розуміють, але так, троха херня, коли вам виділяють гроші на інфраструктуру з єс чи ***, то ви мусити туда ці гроші направити, якшо ні, то більше вам єс чи *** гроші не дасть взагалі, а на війну *** не дає! Якось так виходить! Питання розпилу прошу не піднімати, я про направлення коштів говорю.
показати весь коментар
02.06.2025 15:39 Відповісти
Знову клована "попаяло".
показати весь коментар
02.06.2025 15:36 Відповісти
Долбайоб
показати весь коментар
02.06.2025 15:40 Відповісти
Невже більше зайнятися немає чим. Дайте бійцям і далі працювати, ви ще всі плани і фото в інтернеті опобликуйте, раніше, коли специ управляли армією, то такі дані публікували через.... років, в усякому разі після війни
показати весь коментар
02.06.2025 15:42 Відповісти
Я не знаю чи це правда , але півдня читаю в соцмережах таке що мовляв , як виявилось - кацапи самі ж своїми руками , в якомусь цеху ,цілком відкрито збирали дрони для операції Павутина , будучи цілковито впевненими в тому що ці дрони поїдуть на есвео .! Збирали , ще й вносили рацпропозиції - як зробити ті дрони ефективнішими .
показати весь коментар
02.06.2025 15:42 Відповісти
Це добре . Але тактичними вдалими успіхами війни не виграються.

Наполеон геній тактики - виграв майже всі битви. Але через невдалу стратегію зазнав поразки.

Як писав Клаузевіц - " Ніякі тактичні успіхи не компенсують стратегічних прорахунків".

Приклад - Курська операція - успішна з тактичної точки зору - і бездарне використання з точки зору стратегії
показати весь коментар
02.06.2025 15:42 Відповісти
Щось я не вірю, що зєля знав про операцію Павутина до її закінчення. Інакше був би провал, як з Вагнергейтом
показати весь коментар
02.06.2025 15:42 Відповісти
Схоже що так...
показати весь коментар
02.06.2025 16:17 Відповісти
Кацапи взагалі вкакались..
то вони водія невинного задушили, як кота
ще й фотки, дурники, вірусили
То вони тепер вже 37 річного українця шукають,
який фури замовляв
йванушки-дурачки, їй бо
всядьтесь вже маком, вас обісрали
зализуйте...
показати весь коментар
02.06.2025 15:43 Відповісти
А єслі би на єго мєстє бил какой-нібудь дурачьок?!
показати весь коментар
02.06.2025 15:58 Відповісти
Кацапи звісно страдають, але на просуванню їх на фронті це ніяк не влиплине. Нема стратегії перемоги, немає ракет. Може пора ейфорію вже закінчити?
показати весь коментар
02.06.2025 15:59 Відповісти
Вже те, що 41 літак не буде запускати по містам ракети- дуже добре! Скільки десятків, сотень українців не загинуть під руїнами!
показати весь коментар
02.06.2025 16:41 Відповісти
40 вражено, але не все знищено. 34% стратегів озвучено, тобто 66% залишилось. хоча конечно добре. я не про це, а про те, що на фронті нічого не зміниться. Іскандери взагалі с землі пускають.
показати весь коментар
02.06.2025 16:47 Відповісти
А чому ти цілих три роки ніколи не говорив про дипломатію, переговори, перемир'я і припинення війни?
показати весь коментар
02.06.2025 16:04 Відповісти
Щось схоже чули після початку " курської операції"...чим все закінчилося вже відомо ..купа втрат...
показати весь коментар
02.06.2025 16:16 Відповісти
Текст Шашличному дебільний написали.
показати весь коментар
02.06.2025 16:46 Відповісти
 
 