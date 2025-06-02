Зеленський: Операція "Павутина" довела, що Україна має сильні тактичні рішення і змушує Росію шукати дипломатію
Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведена Службою безпеки України операція "Павутина" показала здатність України ефективно діяти проти російських сил і завдавати ворогу відчутних втрат.
Про це він заявив під час саміту "Бухарестської дев’ятки" та північних країн у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ.
За словами глави держави, це доводить, що Росія не має всієї переваги у війні, а успіхи української оборони підштовхують ворога до дипломатії. Зеленський підкреслив, що основним пріоритетом України залишається зміцнення оборони. Він подякував партнерам за пакети підтримки, розвиток спільного виробництва озброєння та інвестиції у військову промисловість.
"Європа разом з Америкою має кращу зброю, ніж Росія. У нас також є сильніші тактичні рішення - наша вчорашня операція "Павутина" це довела. Росія повинна відчути, що означають втрати. Саме це підштовхне її до дипломатії", - наголосив президент.
Зеленський звернув увагу на ризики, які несе Росія для всього регіону, особливо в контексті її дій у Білорусі. Президент зазначив, що Україна здатна покрити до 40% своїх оборонних потреб власними силами, але для цього потрібне стабільне фінансування.
"Наші операції демонструють, який вплив мають інвестиції, особливо в безпілотники", - зазначив Зеленський, окремо підкресливши необхідність у системах протиповітряної оборони, таких як комплекси Patriot і ракети до них.
"Кожен із вас знає, що нам потрібно і чим ви можете допомогти. Потрібні рішення", - резюмував президент України.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
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Наполеон геній тактики - виграв майже всі битви. Але через невдалу стратегію зазнав поразки.
Як писав Клаузевіц - " Ніякі тактичні успіхи не компенсують стратегічних прорахунків".
Приклад - Курська операція - успішна з тактичної точки зору - і бездарне використання з точки зору стратегії
то вони водія невинного задушили, як кота
ще й фотки, дурники, вірусили
То вони тепер вже 37 річного українця шукають,
який фури замовляв
йванушки-дурачки, їй бо
всядьтесь вже маком, вас обісрали
зализуйте...