Хегсету регулярно докладывали о ходе операции СБУ "Павутина", - CNN
Министр обороны США Пит Гегсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Павутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.
Об этом сообщил CNN со ссылкой на собственные источники в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во время реализации спецоперации СБУ Хегсет находился с визитом на объединенной военной базе США Эндрюс.
По словам собеседников CNN, министр обороны США еще не общался по поводу операции со своими украинскими коллегами.
В то же время журналисты подтвердили, что заранее администрацию Трампа не предупреждали о планах Украины атаковать российские самолеты.
Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства заявил в интервью CNN, что атака Украины продемонстрировала "уровень изощренности, которого они не видели раньше".
Спецоперация СБУ "Павутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".
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А тепер як завжди у випадку перемоги - до неї пачками примазується усяка шушера - вислуховують доклади, роблять героїчні і загадкові морди...
У перемоги завжи купа батьків....
таку штуку міг спланувати лише гарний аналітик
таких у зелені немає апріорі, бо вони таке творять що там розумом не пахне...
В любому випадку, хтоб це не зробив - решпект величезний, дай Бог їм здоров'ячка і наснаги ще щось таке не раз утнути.
бо зі зрадниками у владі - воювати дуже дорого
Поразка завжди сирота.
Я вже собі уявляю, як Генерал Малюк доповідає трампівському тупому алкоголику гегсиду!
Та вже не соромтесь такою куйнею, сша та видання.
мабуть хвойди з СіЕнЕн забули уточнити, що початок доповідання був учора вранці, як і для всього світу, з українських телеграм каналів
пі здота, просто кончена пі здота, як і всі, кого Трамп перетягнув з своєї обслуги в кабінети американської влади
очевидно, Трамп є лютим фанатом фільму "Ідіократія"
Та й взагалі ходять плітки, що очільник Служби Божої України, зробив так, як зробив Головком ЗСУ у лютому 2022.