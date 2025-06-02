Хегсету регулярно докладывали о ходе операции СБУ "Павутина", - CNN

Министр обороны США Пит Гегсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Павутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на собственные источники в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время реализации спецоперации СБУ Хегсет находился с визитом на объединенной военной базе США Эндрюс.

По словам собеседников CNN, министр обороны США еще не общался по поводу операции со своими украинскими коллегами.

В то же время журналисты подтвердили, что заранее администрацию Трампа не предупреждали о планах Украины атаковать российские самолеты.

Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства заявил в интервью CNN, что атака Украины продемонстрировала "уровень изощренности, которого они не видели раньше".

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Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

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