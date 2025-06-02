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Новости Спецоперация СБУ Операция СБУ Павутина
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Хегсету регулярно докладывали о ходе операции СБУ "Павутина", - CNN

Операция СБУ Паутина - Гегсет получал регулярные доклады

Министр обороны США Пит Гегсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Павутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на собственные источники в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время реализации спецоперации СБУ Хегсет находился с визитом на объединенной военной базе США Эндрюс.

По словам собеседников CNN, министр обороны США еще не общался по поводу операции со своими украинскими коллегами.

В то же время журналисты подтвердили, что заранее администрацию Трампа не предупреждали о планах Украины атаковать российские самолеты.

Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства заявил в интервью CNN, что атака Украины продемонстрировала "уровень изощренности, которого они не видели раньше".

Смотрите также: Операция "Павутина": СБУ уничтожила 41 самолет, в том числе - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160, - Малюк

Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол ЕС Матернова о спецоперации СБУ "Паутина": Россия не держит все карты в руках, у Украины есть свои

Автор: 

США (27094) Удары по РФ (327) Пит Хегсет (67)


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Топ комментарии
+10
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02.06.2025 16:11
+6
Цю операцію спланували і виконали геніальні люди.
А тепер як завжди у випадку перемоги - до неї пачками примазується усяка шушера - вислуховують доклади, роблять героїчні і загадкові морди...
У перемоги завжи купа батьків....
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02.06.2025 16:15
+4
піздьож, цьому фріку навіть у Пентагоні не довіряють, не те що у кадровій розвідспільноті. CNN намагається із свого гівна зліпити срібну кулю, але це гівно має схожість з кулею хіба що швидкістю, з якої він вилетить з Пентагону.
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02.06.2025 16:21
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02.06.2025 16:11 Ответить
Сумніваюсь
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02.06.2025 16:13 Ответить
Що там дивного. Йому свої доповідали, не наше СБУ...
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02.06.2025 16:25 Ответить
Молоток! - не пробалакався
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02.06.2025 16:13 Ответить
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02.06.2025 16:43 Ответить
Цю операцію спланували і виконали геніальні люди.
А тепер як завжди у випадку перемоги - до неї пачками примазується усяка шушера - вислуховують доклади, роблять героїчні і загадкові морди...
У перемоги завжи купа батьків....
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02.06.2025 16:15 Ответить
звісно
таку штуку міг спланувати лише гарний аналітик
таких у зелені немає апріорі, бо вони таке творять що там розумом не пахне...
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02.06.2025 16:17 Ответить
Отож. Хтось вірить у те, що наші діряві наскрізь спецслужби, яких ще при Баканові нашпигували агентами рашки по саме неможу здатні втримати таке у секреті? Тим більше п'ять-шість менеджерів Зеленського.

В любому випадку, хтоб це не зробив - решпект величезний, дай Бог їм здоров'ячка і наснаги ще щось таке не раз утнути.
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02.06.2025 16:22 Ответить
пора починати таки акції у нас
бо зі зрадниками у владі - воювати дуже дорого
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02.06.2025 16:45 Ответить
Утворити в Україні дійсно ефективну і патріотичну владу замість цього цирку інфантильних зелених ворюг - таки єдиний шлях врятувати країну - це так. Але не такими методами - бо існує абсолютно законний і легітимний шлях. Треба тільки, щоб патріоти перестали бубніти "переможемо, потім...". а патріотів в Україні вистачає...
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02.06.2025 16:48 Ответить
У Перемоги багато батькив.
Поразка завжди сирота.
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02.06.2025 16:27 Ответить
Да ***,это вам не бывшую жену на гольфполе закопать,что бы оформить его как кладбище и не платить налоги,здесь проявили утонченность и смекалку восьмидесятого уровня.
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02.06.2025 16:17 Ответить
Хоча про цвинтар на гольф полі також прикольно
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02.06.2025 16:20 Ответить
Еге ж, там на могилі теж є лунка, бездонна.
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02.06.2025 16:25 Ответить
Маячня.
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02.06.2025 16:18 Ответить
Гегсет сосал втемную!
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02.06.2025 16:21 Ответить
піздьож, цьому фріку навіть у Пентагоні не довіряють, не те що у кадровій розвідспільноті. CNN намагається із свого гівна зліпити срібну кулю, але це гівно має схожість з кулею хіба що швидкістю, з якої він вилетить з Пентагону.
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02.06.2025 16:21 Ответить
Млять, навіть це видання хайпуе!
Я вже собі уявляю, як Генерал Малюк доповідає трампівському тупому алкоголику гегсиду!
Та вже не соромтесь такою куйнею, сша та видання.
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02.06.2025 16:22 Ответить
Там і не пишуть що доповідав Малюк. Йому або кацапи жалілись або ота притрушена з Раші Тудей, що в них зараз, тіпа, "американська" розвідка...
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02.06.2025 16:28 Ответить
і не пишуть коли

мабуть хвойди з СіЕнЕн забули уточнити, що початок доповідання був учора вранці, як і для всього світу, з українських телеграм каналів
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02.06.2025 16:32 Ответить
цей алкаш з Фокс Ньюз теж хоче примазатись до успішної військової операції?

пі здота, просто кончена пі здота, як і всі, кого Трамп перетягнув з своєї обслуги в кабінети американської влади
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02.06.2025 16:23 Ответить
То це самі американці НЕ ДОПОВІДАЛИ Трампу?!
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02.06.2025 16:23 Ответить
всі міністри Трампа ретельно відібрані з найтупіщого і найгіршого сміття в Америці

очевидно, Трамп є лютим фанатом фільму "Ідіократія"
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02.06.2025 16:27 Ответить
Сказати алкашу, який усім доповідає гдє ключ от квартіри гдє дєньхі лєжат? Та ні! Наші молодці! Це була операція «підстав Гегсета»!🤣😅🤣
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02.06.2025 16:27 Ответить
Ілона теж в курсі була та що Маск
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02.06.2025 16:29 Ответить
Знову роблять з трампа (л)****** світу, який вкурсі всіх подій. Ясень *** ніфуя ніхто не розповідав, там в овальному кабінеті реально в **** від операціі "павутина", ця операція показала шо немає 100% захищених об'єктів! ФСО спалюють книжки, Україна переписала/перечеркнула всю охонну доктрину!
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02.06.2025 16:31 Ответить
Тобто регулярно отримував оновлену інформацію щодо наслідків спецоперації, вже після її проведення. Тому що журналісти підтвердили, що заздалегідь адміністрацію Трампа не попереджали про плани України атакувати російські літаки.
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02.06.2025 16:34 Ответить
Туман війни.
Та й взагалі ходять плітки, що очільник Служби Божої України, зробив так, як зробив Головком ЗСУ у лютому 2022.
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02.06.2025 16:47 Ответить
 
 