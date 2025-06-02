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Новини Спецоперації СБУ Операція СБУ Павутина
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Гегсету регулярно доповідали про перебіг операції СБУ "Павутина", - CNN

Операція СБУ Павутина - Гегсет отримував регулярні доповіді

Міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.

Про це повідомив CNN із посиланням на власні джерела у Пентагоні, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час реалізації спецоперації СБУ Гегсет перебував із візитом на об'єднаній військовій базі США Ендрюс.

За словами співрозмовників CNN, міністр оборони США ще не спілкувався щодо операції зі своїми українськими колегами.

Водночас журналісти підтвердили, що заздалегідь адміністрацію Трампа не попереджали про плани України атакувати російські літаки. 

Високопоставлений представник американського оборонного відомства заявив в інтерв'ю CNN, що атака України продемонструвала "рівень витонченості, якого вони не бачили раніше".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Операція "Павутина" довела, що Україна має сильні тактичні рішення і змушує Росію шукати дипломатію

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол ЄС Матернова про спецоперацію СБУ "Павутина": Росія не тримає всі карти в руках, в України є свої

Автор: 

США (23348) Удари по РФ (329) Гегсет Піт (67)


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Топ коментарі
+33
Цю операцію спланували і виконали геніальні люди.
А тепер як завжди у випадку перемоги - до неї пачками примазується усяка шушера - вислуховують доклади, роблять героїчні і загадкові морди...
У перемоги завжи купа батьків....
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02.06.2025 16:15 Відповісти
+31
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02.06.2025 16:11 Відповісти
+16
звісно
таку штуку міг спланувати лише гарний аналітик
таких у зелені немає апріорі, бо вони таке творять що там розумом не пахне...
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02.06.2025 16:17 Відповісти
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02.06.2025 16:11 Відповісти
Но оні вєрнутся!
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02.06.2025 16:56 Відповісти
"деревянные домики от Артьома"

.
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02.06.2025 18:25 Відповісти
Сумніваюсь
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02.06.2025 16:13 Відповісти
Що там дивного. Йому свої доповідали, не наше СБУ...
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02.06.2025 16:25 Відповісти
атаку на кацапські аеродромі в прямому ефірі дивився весь світ

тому Гессету мабуть теж телевізор поставили

.
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02.06.2025 18:27 Відповісти
Молоток! - не пробалакався
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02.06.2025 16:13 Відповісти
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02.06.2025 16:43 Відповісти
Цю операцію спланували і виконали геніальні люди.
А тепер як завжди у випадку перемоги - до неї пачками примазується усяка шушера - вислуховують доклади, роблять героїчні і загадкові морди...
У перемоги завжи купа батьків....
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02.06.2025 16:15 Відповісти
звісно
таку штуку міг спланувати лише гарний аналітик
таких у зелені немає апріорі, бо вони таке творять що там розумом не пахне...
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02.06.2025 16:17 Відповісти
Отож. Хтось вірить у те, що наші діряві наскрізь спецслужби, яких ще при Баканові нашпигували агентами рашки по саме неможу здатні втримати таке у секреті? Тим більше п'ять-шість менеджерів Зеленського.

В любому випадку, хтоб це не зробив - решпект величезний, дай Бог їм здоров'ячка і наснаги ще щось таке не раз утнути.
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02.06.2025 16:22 Відповісти
пора починати таки акції у нас
бо зі зрадниками у владі - воювати дуже дорого
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02.06.2025 16:45 Відповісти
Утворити в Україні дійсно ефективну і патріотичну владу замість цього цирку інфантильних зелених ворюг - таки єдиний шлях врятувати країну - це так. Але не такими методами - бо існує абсолютно законний і легітимний шлях. Треба тільки, щоб патріоти перестали бубніти "переможемо, потім...". а патріотів в Україні вистачає...
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02.06.2025 16:48 Відповісти
два д---ла це сила
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02.06.2025 17:01 Відповісти
тільки пряма демократія з електронними авторизованими референдумами
депутати та ********** вже нах не потрібні
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02.06.2025 17:20 Відповісти
В принципі схоже, що до того все і йде - до електронного голосування. Але не сьогодні, бо немає надійних механізмів протидії фальсифікаціям. Особливо щодо стороннього впливу - якійсь умовні рашисти чи північні корейці, чи китайці здатні знатно напаскудити.
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02.06.2025 17:35 Відповісти
ні, це маячня, кажу як базовик
відкрита база на читання та авторизовані голоси
все, жодне фальшування не приховаєш
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02.06.2025 17:36 Відповісти
Не знаю - не спец. Все може бути. З повагою.
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02.06.2025 17:37 Відповісти
подумайте самі, якщо кожен може вибрати дані та заново перерахувати результати?
як сфальшувати?
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02.06.2025 18:43 Відповісти
А перший підрив кримського мосту? А морські дрони "Малюки"?
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02.06.2025 18:40 Відповісти
Те, що СБУ тече, як дірява діжка - не великий секрет - і ніхто не має навіть ображатися на це. Як і операції ЗСУ - кацапи знають про них за тиждень. Свого часу пан Баканов і інші зрадники, яких Зеленський з Єрмаком усюди понапихали, попрацювали дуже плідно. Але треба бути справедливими - не тільки вони. Це тяжкий спадок України ще з СРСР - коли в СБУ залишилися "кадри" з КДБ. Вичищати усю рашистську нечись з наших спецслужб і з інших місць теба буде ще дуже довго. Особливо враховуючи, що Єрмачки з Татаровими таки залишаються ще.
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02.06.2025 18:47 Відповісти
бо СБУ 30 років "обслуговувало" владу а не народ та державу
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02.06.2025 18:48 Відповісти
У Перемоги багато батькив.
Поразка завжди сирота.
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02.06.2025 16:27 Відповісти
Да ***,это вам не бывшую жену на гольфполе закопать,что бы оформить его как кладбище и не платить налоги,здесь проявили утонченность и смекалку восьмидесятого уровня.
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02.06.2025 16:17 Відповісти
Хоча про цвинтар на гольф полі також прикольно
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02.06.2025 16:20 Відповісти
Еге ж, там на могилі теж є лунка, бездонна.
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02.06.2025 16:25 Відповісти
всупереч загальноприйнятої думки, що тримп закопав свою жінку на своєму гольфполі, щоб не платити податки, маю заявити тут всім, що згідно закону там є обмеження на розмір цього самого кладовища, на яке можна не платити податки і це обмеження площі є набагато меншим ніж величина цього самого гольфполя! тому адвокати і сам тримп пішли ще далі: вони поселили біля гольфполя ДЕКІЛЬКА КОЗЛІВ, щоб по закону можна було зареєструвати поле, ЯК ФЕРМУ і мати податкові пільги!!!
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02.06.2025 17:13 Відповісти
І ще декілька козлів приїжджають грати.
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02.06.2025 17:35 Відповісти
За козлів вірно, а з похованням Рудий прошляпив-щоб місцева влада визнала кладовищем, потрібно не менше десятка захоронень. ідіот два роки брав ізмором мєстних.
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02.06.2025 17:53 Відповісти
Маячня.
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02.06.2025 16:18 Відповісти
піздьож, цьому фріку навіть у Пентагоні не довіряють, не те що у кадровій розвідспільноті. CNN намагається із свого гівна зліпити срібну кулю, але це гівно має схожість з кулею хіба що швидкістю, з якої він вилетить з Пентагону.
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02.06.2025 16:21 Відповісти
Млять, навіть це видання хайпуе!
Я вже собі уявляю, як Генерал Малюк доповідає трампівському тупому алкоголику гегсиду!
Та вже не соромтесь такою куйнею, сша та видання.
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02.06.2025 16:22 Відповісти
Там і не пишуть що доповідав Малюк. Йому або кацапи жалілись або ота притрушена з Раші Тудей, що в них зараз, тіпа, "американська" розвідка...
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02.06.2025 16:28 Відповісти
і не пишуть коли

мабуть хвойди з СіЕнЕн забули уточнити, що початок доповідання був учора вранці, як і для всього світу, з українських телеграм каналів
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02.06.2025 16:32 Відповісти
Сбу мабуть саме дізналося з телеграму про свою операцію.
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02.06.2025 18:25 Відповісти
Малюк крутий горішок, згадайте перші морські дрони. Респект.
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02.06.2025 18:42 Відповісти
цей алкаш з Фокс Ньюз теж хоче примазатись до успішної військової операції?

пі здота, просто кончена пі здота, як і всі, кого Трамп перетягнув з своєї обслуги в кабінети американської влади
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02.06.2025 16:23 Відповісти
То це самі американці НЕ ДОПОВІДАЛИ Трампу?!
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02.06.2025 16:23 Відповісти
всі міністри Трампа ретельно відібрані з найтупіщого і найгіршого сміття в Америці

очевидно, Трамп є лютим фанатом фільму "Ідіократія"
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02.06.2025 16:27 Відповісти
Это кадры с рекомендацией от фсб.
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02.06.2025 16:57 Відповісти
Сказати алкашу, який усім доповідає гдє ключ от квартіри гдє дєньхі лєжат? Та ні! Наші молодці! Це була операція «підстав Гегсета»!🤣😅🤣
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02.06.2025 16:27 Відповісти
Ілона теж в курсі була та що Маск
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02.06.2025 16:29 Відповісти
Знову роблять з трампа (л)****** світу, який вкурсі всіх подій. Ясень *** ніфуя ніхто не розповідав, там в овальному кабінеті реально в **** від операціі "павутина", ця операція показала шо немає 100% захищених об'єктів! ФСО спалюють книжки, Україна переписала/перечеркнула всю охонну доктрину!
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02.06.2025 16:31 Відповісти
Тобто регулярно отримував оновлену інформацію щодо наслідків спецоперації, вже після її проведення. Тому що журналісти підтвердили, що заздалегідь адміністрацію Трампа не попереджали про плани України атакувати російські літаки.
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02.06.2025 16:34 Відповісти
Туман війни.
Та й взагалі ходять плітки, що очільник Служби Божої України, зробив так, як зробив Головком ЗСУ у лютому 2022.
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02.06.2025 16:47 Відповісти
Враховуючи нашпигованість нашого СБУ рашистськими агентами, корупціонерами і любителями бабла цю операцію могла провести тільки група українських патріотів в таємниці від вищого начальства. Це герої, які вміють тримати язик за зубами.
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02.06.2025 16:51 Відповісти
Після новин про Наш успіх в пе@ерації, першою була думка ,в якому ж зараз щоці і жаху директор "95 кварталу". Воно ж рве себе на шмаття ,що таке сталось. І достатньо було проаналізувати мордуліца (психоемоційний стан) вчорашнього вечірнього відосіка, щоб зрозуміти що для нього це був також не приємний сюрприз. Намагання тримати табло рівно йому не допомогло, реакція та стан очевидні, так як актор він навіть не посередній.....Треба почекати, ми так само десь тільки через рік дізнались, що план захисту Київщини Залужний приховував від зелі і єрмака і , навіть від американців, щоб вони, випадково, не злили ОП-і,хоча на загал зеля , єрмак і Залужний викладали купу сумісних фоточок і обнімашок. Не здивуюсь що через рік почуємо щось подібне і про цю спец-операцію.

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02.06.2025 16:53 Відповісти
де літочки кацапчики?
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02.06.2025 17:03 Відповісти
Думається подача НИМ звіту СБУ зі згадкою про ЙОГО особисту участь у спецоперації - то був добрий приклад зализуваня рейтинговозалежного контакту з ЛІДОРОМ
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02.06.2025 17:34 Відповісти
Думаю що справді щось доповідали,але Гегсет,заклопотаний більше тим щоб вираз обличчя у нього лишався мужнім,чесним,привабливим не звернув на то уваги...
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02.06.2025 17:17 Відповісти
Операція "Павутиння" - особистий провал агента "Козиря"
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02.06.2025 17:22 Відповісти
Витонченність операції вразила витонченого алкаша ? А скоро теревені на сходці НАТО - цікаво буде почути партнерів, котрі щось замочали про рішучість ( може така тактика)...
Нещодавно їхня головна розвідниця Габбарт презентувала поет постанови проведення засідань Ради Безпеки у стилі обговорень проблем на FPX NEWS
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02.06.2025 17:31 Відповісти
на самом деле:

они сказали так, чтобы не ударить в грязь лицом, типа Украина сама все сделала, а штаты не знали.
а так теперь можно говорить, что знали и предоставляли легкий супервайзинг и отеческое благославление.

все таки даже конченные мрази как Трамп - любят быть в кругу победителей и лидеров, а не неудачников и терпил.
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02.06.2025 18:16 Відповісти
Так це ж той Піт Гегсет який злив таємне обговорення по нападу на хуситів в мережу сигналу!!!!
Якби він знав то зразу ж би путлеру подзвонив би щоб попередити
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02.06.2025 18:27 Відповісти
Ага)їм скажи одразу б і злили)Я навіть не вірю ,що в адміністрації нашого знали про операцію)вже не кажу про американську))може тому й один вантажник не спрацював,що злили((але злили ,очевидно,без деталей,а інші 4 платформи просто зробили діп пенетрейшен)))
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02.06.2025 18:42 Відповісти
Уявляю як це було
- Ало, Гегсет, кришка відкрилась!
- Яка кришка? Хто це в біса звонить?
- Перший дрон полетів.
- Який дрон? Ти хто?
- Бабац! Ще бабац! І ще бабац!
- %№;!!
- Всьо, доповідь закінчив, подробиці завтра подивишся по тєліку. Бувай здоровий.
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02.06.2025 18:47 Відповісти
 
 