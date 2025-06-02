Гегсету регулярно доповідали про перебіг операції СБУ "Павутина", - CNN

Міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.

Про це повідомив CNN із посиланням на власні джерела у Пентагоні, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час реалізації спецоперації СБУ Гегсет перебував із візитом на об'єднаній військовій базі США Ендрюс.

За словами співрозмовників CNN, міністр оборони США ще не спілкувався щодо операції зі своїми українськими колегами.

Водночас журналісти підтвердили, що заздалегідь адміністрацію Трампа не попереджали про плани України атакувати російські літаки.

Високопоставлений представник американського оборонного відомства заявив в інтерв'ю CNN, що атака України продемонструвала "рівень витонченості, якого вони не бачили раніше".

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

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