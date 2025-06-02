Гегсету регулярно доповідали про перебіг операції СБУ "Павутина", - CNN
Міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.
Про це повідомив CNN із посиланням на власні джерела у Пентагоні, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що під час реалізації спецоперації СБУ Гегсет перебував із візитом на об'єднаній військовій базі США Ендрюс.
За словами співрозмовників CNN, міністр оборони США ще не спілкувався щодо операції зі своїми українськими колегами.
Водночас журналісти підтвердили, що заздалегідь адміністрацію Трампа не попереджали про плани України атакувати російські літаки.
Високопоставлений представник американського оборонного відомства заявив в інтерв'ю CNN, що атака України продемонструвала "рівень витонченості, якого вони не бачили раніше".
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
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тому Гессету мабуть теж телевізор поставили
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А тепер як завжди у випадку перемоги - до неї пачками примазується усяка шушера - вислуховують доклади, роблять героїчні і загадкові морди...
У перемоги завжи купа батьків....
таку штуку міг спланувати лише гарний аналітик
таких у зелені немає апріорі, бо вони таке творять що там розумом не пахне...
В любому випадку, хтоб це не зробив - решпект величезний, дай Бог їм здоров'ячка і наснаги ще щось таке не раз утнути.
бо зі зрадниками у владі - воювати дуже дорого
депутати та ********** вже нах не потрібні
відкрита база на читання та авторизовані голоси
все, жодне фальшування не приховаєш
як сфальшувати?
Поразка завжди сирота.
Я вже собі уявляю, як Генерал Малюк доповідає трампівському тупому алкоголику гегсиду!
Та вже не соромтесь такою куйнею, сша та видання.
мабуть хвойди з СіЕнЕн забули уточнити, що початок доповідання був учора вранці, як і для всього світу, з українських телеграм каналів
пі здота, просто кончена пі здота, як і всі, кого Трамп перетягнув з своєї обслуги в кабінети американської влади
очевидно, Трамп є лютим фанатом фільму "Ідіократія"
Та й взагалі ходять плітки, що очільник Служби Божої України, зробив так, як зробив Головком ЗСУ у лютому 2022.
Нещодавно їхня головна розвідниця Габбарт презентувала поет постанови проведення засідань Ради Безпеки у стилі обговорень проблем на FPX NEWS
они сказали так, чтобы не ударить в грязь лицом, типа Украина сама все сделала, а штаты не знали.
а так теперь можно говорить, что знали и предоставляли легкий супервайзинг и отеческое благославление.
все таки даже конченные мрази как Трамп - любят быть в кругу победителей и лидеров, а не неудачников и терпил.
Якби він знав то зразу ж би путлеру подзвонив би щоб попередити
- Ало, Гегсет, кришка відкрилась!
- Яка кришка? Хто це в біса звонить?
- Перший дрон полетів.
- Який дрон? Ти хто?
- Бабац! Ще бабац! І ще бабац!
- %№;!!
- Всьо, доповідь закінчив, подробиці завтра подивишся по тєліку. Бувай здоровий.