Геніальна історична операція і геополітичний удар для ворога, — нардеп "Голосу" Костенко про удари по стратегічній авіації РФ

Операція СБУ проти стратегічної авіації не просто увійде в підручники історії, а й завдала ворогу великого геополітичного удару.

На цьому наголошує народний депутат "Голосу", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цю операцію можна назвати геніальною. Таких в історії ще не було. І вона точно увійде в підручники. Всі ті, хто були залучені, це дійсно найкращі у світі професіонали.

Тепер росіянам їх контррозвідувальний режим просто не буде давати жити. Я не уявляю, що буде з контррозвідниками, які відповідали за безпеку цих аеродромів", — підкреслює народний депутат.

На геополітичному рівні, як гравець, який хоче протистояти НАТО, Росія зазнала потужного удару.

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"Щодо позиціювання себе як загрозу на світовому рівні - РФ втратила серйозний потенціал. І все, що Росія може, це — воювати зараз проти нас, тобто проти лише однієї держави. А на рівні геополітичному, на рівні протистояння з НАТО — це дуже серйозна втрата, яку вони не зможуть уже відновити, і їм чимось потрібно буде це заміщати, що з існуючим в РФ ОПК буде дуже тяжко.

Це дуже серйозний удар, більше геополітичний і репутаційний. Однак, ще потрібно попрацювати з їх стратегічною авіацією, щоб повністю виключити удари по Україні такими засобами", — зауважує представник "Голосу".

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.