Гениальная историческая операция и геополитический удар для врага, — нардеп "Голоса" Костенко об ударах по стратегической авиации РФ

Операция СБУ против стратегической авиации не просто войдет в учебники истории, но и нанесла врагу большой геополитический удар.

Об этом заявляет народный депутат "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Эту операцию можно назвать гениальной. Таких в истории еще не было. И она точно войдет в учебники. Все те, кто были привлечены, это действительно лучшие в мире профессионалы.

Теперь россиянам их контрразведывательный режим просто не будет давать жить. Я не представляю, что будет с контрразведчиками, которые отвечали за безопасность этих аэродромов", - подчеркивает народный депутат.

На геополитическом уровне, как игрок, который хочет противостоять НАТО, Россия получила мощный удар.

Читайте также: Операция "Паутина": СБУ поразила 41 самолет, в частности А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160, - Малюк

"Относительно позиционирования себя как угрозы на мировом уровне - РФ потеряла серьезный потенциал. И все, что Россия может, это - воевать сейчас против нас, то есть против только одного государства. А на уровне геополитическом, на уровне противостояния с НАТО - это очень серьезная потеря, которую они не смогут уже восстановить, и им чем-то нужно будет это замещать, что с существующим в РФ ОПК будет очень тяжело.

Это очень серьезный удар, больше геополитический и репутационный. Однако, еще нужно поработать с их стратегической авиацией, чтобы полностью исключить удары по Украине такими средствами", - отмечает представитель "Голоса".

Спецоперация СБУ "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина", составила 7 миллиардов долларов США.