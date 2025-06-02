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Новости Операция СБУ Павутина
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Гениальная историческая операция и геополитический удар для врага, — нардеп "Голоса" Костенко об ударах по стратегической авиации РФ

костенко

Операция СБУ против стратегической авиации не просто войдет в учебники истории, но и нанесла врагу большой геополитический удар.

Об этом заявляет народный депутат "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Эту операцию можно назвать гениальной. Таких в истории еще не было. И она точно войдет в учебники. Все те, кто были привлечены, это действительно лучшие в мире профессионалы.

Теперь россиянам их контрразведывательный режим просто не будет давать жить. Я не представляю, что будет с контрразведчиками, которые отвечали за безопасность этих аэродромов", - подчеркивает народный депутат.

На геополитическом уровне, как игрок, который хочет противостоять НАТО, Россия получила мощный удар.

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"Относительно позиционирования себя как угрозы на мировом уровне - РФ потеряла серьезный потенциал. И все, что Россия может, это - воевать сейчас против нас, то есть против только одного государства. А на уровне геополитическом, на уровне противостояния с НАТО - это очень серьезная потеря, которую они не смогут уже восстановить, и им чем-то нужно будет это замещать, что с существующим в РФ ОПК будет очень тяжело.

Это очень серьезный удар, больше геополитический и репутационный. Однако, еще нужно поработать с их стратегической авиацией, чтобы полностью исключить удары по Украине такими средствами", - отмечает представитель "Голоса".

Спецоперация СБУ "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина", составила 7 миллиардов долларов США.

Автор: 

СБУ (20002) Голос партия (500) Костенко Роман (169)


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Та все, потішились й досить. На фронті справи кепські - от про що треба думати.
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02.06.2025 21:18 Ответить
Свої добровольці порідшали, а нормальної зброї Захід дає дюже скупенько. Одні заяви.
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02.06.2025 21:46 Ответить
Короче з 2022 року в нас одні геніальні операції, тільки кацапи просуваються, тільки звичайні солдати, яких я знаю в ЗСУ зневірюються, такого млядствп, як в ЗСУ ніхто на гражданці не бачив, ким він не робив.
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02.06.2025 21:34 Ответить
Який реальний результат окрім піару - "найвеличніша операція, моссад нервово курить в Газі."?
Орки перестануть обстрілювати дронами ракетами кабами?
Чи макшани перестануть виробляти ракети, чи корейці не будуть давати балістику, чи орк не захоче йти штурмувати Україну на ослі?
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02.06.2025 21:45 Ответить
Щось фраза згадалася: Толік єщьо будєт. )))
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02.06.2025 21:41 Ответить
ССО ніпричому?. Жодної згадки.
Ніби їх рівень роботи-стратегічні операції в тилу ворога.
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02.06.2025 22:47 Ответить
 
 