Гениальная историческая операция и геополитический удар для врага, — нардеп "Голоса" Костенко об ударах по стратегической авиации РФ
Операция СБУ против стратегической авиации не просто войдет в учебники истории, но и нанесла врагу большой геополитический удар.
Об этом заявляет народный депутат "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Эту операцию можно назвать гениальной. Таких в истории еще не было. И она точно войдет в учебники. Все те, кто были привлечены, это действительно лучшие в мире профессионалы.
Теперь россиянам их контрразведывательный режим просто не будет давать жить. Я не представляю, что будет с контрразведчиками, которые отвечали за безопасность этих аэродромов", - подчеркивает народный депутат.
На геополитическом уровне, как игрок, который хочет противостоять НАТО, Россия получила мощный удар.
"Относительно позиционирования себя как угрозы на мировом уровне - РФ потеряла серьезный потенциал. И все, что Россия может, это - воевать сейчас против нас, то есть против только одного государства. А на уровне геополитическом, на уровне противостояния с НАТО - это очень серьезная потеря, которую они не смогут уже восстановить, и им чем-то нужно будет это замещать, что с существующим в РФ ОПК будет очень тяжело.
Это очень серьезный удар, больше геополитический и репутационный. Однако, еще нужно поработать с их стратегической авиацией, чтобы полностью исключить удары по Украине такими средствами", - отмечает представитель "Голоса".
Спецоперация СБУ "Паутина"
1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина", составила 7 миллиардов долларов США.
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Орки перестануть обстрілювати дронами ракетами кабами?
Чи макшани перестануть виробляти ракети, чи корейці не будуть давати балістику, чи орк не захоче йти штурмувати Україну на ослі?
Ніби їх рівень роботи-стратегічні операції в тилу ворога.