Последствия операции "Паутина": появились спутниковые снимки аэродрома РФ "Белая". ФОТО
В сети появились спутниковые снимки российского аэродрома "Белая" после атаки украинских дронов в рамках операции СБУ "Паутина".
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
На опубликованных снимках видно поражение аэродрома "Белая", находящегося в Иркутской области РФ.
На этой базе дислоцируются 444-й и 200-й гвардейский полки, тяжелые бомбардировочные авиаполки, вооруженные самолетами Ту-22М3 и 181-я отдельная сводная авиационная эскадрилья с самолетами Ан-12 и Ан-30.
Спецоперация СБУ "Паутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составляет 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".
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https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c8d15z4rne8o
Чудовий результат. Який в наш час швидко визначається осінтерами.
Нахіба п...діти про 40 літаків? Бо це влада Зеленського. Дурний піар - їхнє все.
Вони ж одразу кинулися розтаскувати сліди авіатрощі, щоб сховати справжній масштаб Пьор-Харбор ))
Цікавий аналіз Сергія Грабовського російському ПОВАЖНОМУ у своїй позиції сьогодні блогеру Яковенко - не важливо ПРИНЦИПОВО скільки 40 чи 17 літаків , а ЩО важливо? Й чому легко МОЖЕМО ПОВТОРИТИ - ГУР це скоро доведе.
З іншими така сама історія бо літаки досить старі і не можуть літати вічно. Якісь розбирали на запчастини.
В нашому випадку, тобто 1 червня, працювали на літаки, які ТОЧНО літають. Тобто, слідкували за аеродромами та пересуваннями і били точно туди куди потрібно.
41 (сорок один) літак ПІДТВЕРДЖЕНО не Зеленським, як тут пишуть порохосраки, а іншими людьми. Порохосраки чи то за пуйла, чи то зу путіна як іхній коханець, яких підтримує той хто звалив в "Хартію".
Підрахунком спалених літаків займались спеціалісти, а не писаки в Цензорі.
🛩 Підтверджено ураження літака ДРЛВ А-50У на аеродромі «Іваново».
Літак відновленню не підлягає.
І в чергове дякуємо британцям і нашому послу в Великій Британії.
Ренат Резепов
Таке враження, що НАШІ УКРАЇНСЬКІ ПРОФІ із СБУ та ЗСУ, без відома і «допомоги» божевільного політичного керівництва США, а також нашого делитансько-сценічного політичного керівництва, такі приведуть нашу багатостраждальну УКРАЇНУ до ПЕРЕМОГИ
Так тримати НЕНЬКА УКРАЇНА!
наші ПРОФІ добре засвоїли урок з вагнерівцями. Браво СБУ