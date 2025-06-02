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Новости Фото Операция СБУ Павутина
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Последствия операции "Паутина": появились спутниковые снимки аэродрома РФ "Белая". ФОТО

В сети появились спутниковые снимки российского аэродрома "Белая" после атаки украинских дронов в рамках операции СБУ "Паутина".

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

На опубликованных снимках видно поражение аэродрома "Белая", находящегося в Иркутской области РФ.

спутниковый снимок

На этой базе дислоцируются 444-й и 200-й гвардейский полки, тяжелые бомбардировочные авиаполки, вооруженные самолетами Ту-22М3 и 181-я отдельная сводная авиационная эскадрилья с самолетами Ан-12 и Ан-30.

спутниковый снимок

Читайте также: Операцию "Паутина" Украина провела самостоятельно без помощи партнеров, - Зеленский

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

Читайте также: Гениальная историческая операция и геополитический удар для врага, - нардеп "Голоса" Костенко об ударах по стратегической авиации РФ

Автор: 

россия (96107) атака (400) аэродром (300)


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Топ комментарии
+5
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛩 Підтверджено ураження літака ДРЛВ А-50У на аеродромі «Іваново».
Літак відновленню не підлягає.
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02.06.2025 23:35 Ответить
+4
А може щє є уламки?
Вони ж одразу кинулися розтаскувати сліди авіатрощі, щоб сховати справжній масштаб Пьор-Харбор ))
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02.06.2025 23:29 Ответить
+1
За відеозаписами та супутниковими знімками можна припустити, що на аеродромах було знищено 11-12 літаків. Серед них п'ять чи шість Ту-95МС, ймовірно, п'ять Ту-22М3 та один Ан-12. Крім того, Кріс Біггерс повідомляє як мінімум про одне пошкоджене Ту-95МС.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c8d15z4rne8o
Чудовий результат. Який в наш час швидко визначається осінтерами.
Нахіба п...діти про 40 літаків? Бо це влада Зеленського. Дурний піар - їхнє все.
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02.06.2025 23:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
За відеозаписами та супутниковими знімками можна припустити, що на аеродромах було знищено 11-12 літаків. Серед них п'ять чи шість Ту-95МС, ймовірно, п'ять Ту-22М3 та один Ан-12. Крім того, Кріс Біггерс повідомляє як мінімум про одне пошкоджене Ту-95МС.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c8d15z4rne8o
Чудовий результат. Який в наш час швидко визначається осінтерами.
Нахіба п...діти про 40 літаків? Бо це влада Зеленського. Дурний піар - їхнє все.
показать весь комментарий
02.06.2025 23:27 Ответить
А може щє є уламки?
Вони ж одразу кинулися розтаскувати сліди авіатрощі, щоб сховати справжній масштаб Пьор-Харбор ))
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02.06.2025 23:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=j8NoZhJsOdg

Цікавий аналіз Сергія Грабовського російському ПОВАЖНОМУ у своїй позиції сьогодні блогеру Яковенко - не важливо ПРИНЦИПОВО скільки 40 чи 17 літаків , а ЩО важливо? Й чому легко МОЖЕМО ПОВТОРИТИ - ГУР це скоро доведе.
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02.06.2025 23:38 Ответить
Так. Залишилось їх в кацапів їх ще дохріна.
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02.06.2025 23:30 Ответить
зі ста з **** літаків є досить багато, які не літають. З літаків А-10 було в наявності 8 чи 9, з них приблизно 5 чи 6 не літають. Один збили, один "побили" в білорусі і один спалили 1 червня. Наразі або немає тих шо літає, або залишився лише один.
З іншими така сама історія бо літаки досить старі і не можуть літати вічно. Якісь розбирали на запчастини.
В нашому випадку, тобто 1 червня, працювали на літаки, які ТОЧНО літають. Тобто, слідкували за аеродромами та пересуваннями і били точно туди куди потрібно.
41 (сорок один) літак ПІДТВЕРДЖЕНО не Зеленським, як тут пишуть порохосраки, а іншими людьми. Порохосраки чи то за пуйла, чи то зу путіна як іхній коханець, яких підтримує той хто звалив в "Хартію".
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02.06.2025 23:52 Ответить
Зрозуміло. Продовження "чмобіки тупі, ракет на 2- 3 рази, рашка вже всьо і через 3 місяці розвалиться"...
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02.06.2025 23:56 Ответить
стицько і є стицько
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02.06.2025 23:58 Ответить
Читал вчера, что всего в рф, примерно 120 действующих самолетов дальней и стратегической авиации. Подтверждается поражение/уничтожение 12 самолетов, то есть 10%. Это очень хороший результат и действительно, не понятно, зачем продолжать эти "сказки" про 40 пораженных самолетов...
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02.06.2025 23:42 Ответить
не розумію мову паРашників, а перекладача немає. Шо воно там базікає невідомо, може пердить із рота шо мало отримали.
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02.06.2025 23:44 Ответить
ти не валіко, ту *****. завали свого тупого рота, якщо не вмієш рахувати. Слава Богу шо керує не товсте гівно, яке само ховається в свої 59 та синів зховав
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02.06.2025 23:45 Ответить
Усього було 5 авіабаз. Ви зараз рахуєте по одній. А інші не хочете врахувати?
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02.06.2025 23:55 Ответить
збирались атакувати 5, а атакували тільки 4. Одну в Амурькій області під назвою "Українка" не вдалося.
Підрахунком спалених літаків займались спеціалісти, а не писаки в Цензорі.
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03.06.2025 00:22 Ответить
Так! Не все так однозначно. Я як дочь пілота, сама пілотка, можу підтвердили - вразили всього тільки кілька штук.
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03.06.2025 00:16 Ответить
І скільки тут літаків вражено? Хто зміг порахувати?
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02.06.2025 23:28 Ответить
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02.06.2025 23:36 Ответить
Значно менше заявлених 41-го...
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02.06.2025 23:39 Ответить
Можливо планували уразити 40 літаків... Але, не все пішло, як планувалось. До "Українки" не доїхала фура, може ще якісь проблеми. Але, навіть 12 ураженних літаків це дуже хороший результат.
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02.06.2025 23:50 Ответить
Mne kazetsia 12 samoliotov na etom aerodrome porazeni.
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02.06.2025 23:30 Ответить
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛩 Підтверджено ураження літака ДРЛВ А-50У на аеродромі «Іваново».
Літак відновленню не підлягає.
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02.06.2025 23:35 Ответить
Ну що ж... Все більше фактів і свідків підтверджують те, про що всі адекватні і так давно здогадувались, - в СБУ трамали в секреті від ОПи навіть сам факт підготовки цієї видатної спецопереції... Бо навчені Вагнергейтом... Ось чому все пройшло успішно...

І в чергове дякуємо британцям і нашому послу в Великій Британії.

Ренат Резепов

Таке враження, що НАШІ УКРАЇНСЬКІ ПРОФІ із СБУ та ЗСУ, без відома і «допомоги» божевільного політичного керівництва США, а також нашого делитансько-сценічного політичного керівництва, такі приведуть нашу багатостраждальну УКРАЇНУ до ПЕРЕМОГИ

Так тримати НЕНЬКА УКРАЇНА!

наші ПРОФІ добре засвоїли урок з вагнерівцями. Браво СБУ

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02.06.2025 23:56 Ответить
зібрались "ексПерди" в цих коментах. ідіть всі на лавочку з насіннями та плюйте один одному в кишеню. як гарно, що порохосраки такі тупі
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02.06.2025 23:57 Ответить
Що ти тут забуло ЗЕбуіне недолуге? Прийшло сюди розмазувати зі свого паскудного язика те смердюче лайно яке ти вилизало у дупі свого кумира- піськограя з московських саун? Зі своім лайном і своєю тупістью ти тут нікому не цікавий..... Так шо недолуге стулило свою смердячу пельку, мовчки одягнуло презерватив і барабан на шию, і очолило колону такиж кончених ідіотів як і ти сам , йдущих курсом російського корабля , назад за свій поребрик , на такі тобі рідні болота підмосков"я, Не зрозумієш з першого разу- то можу пояснити і ще раз. Бо ви всі довбані ЗЕбуіни такі всі однаково тупі. Що не ідіот- так ЗЕбуін. Що не ЗЕбуін- так ідіот....Це вже доведено.... Давай підтверджуй.....
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03.06.2025 00:27 Ответить
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03.06.2025 00:00 Ответить
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03.06.2025 00:12 Ответить
 
 