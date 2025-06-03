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Новости Массовое уничтожение российских самолетов Операция СБУ Павутина
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Россия "нанесет значительный ответ Украине за удары" по авиабазам, - NYT

Спецоперация СБУ Паутина

В американской разведке ожидают, что Россия "нанесет значительный ответ Украине за удары" об авиабазах, расположенных на территории РФ во время осуществления операции "Паутина".

Об этом со ссылкой на данные разведки и собственные источники пишет издание NYT, информирует Цензор.НЕТ.

Впрочем, как отмечается, разведка пока не знает, чем именно и куда Россия может ударить.

"Чиновники считают, что Москва может возобновить удары беспилотников по гражданским целям, поразить энергосеть или запустить новые волны баллистических ракет средней дальности", - говорится в публикации.

Также издание акцентирует внимание, что операция "Паутина" продемонстрировала способность Украины использовать относительно дешевые дроны для уничтожения дорогих самолетов и нанесения ударов по объектам, расположенным далеко от ее границ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция "Паутина": на авиабазе "Иваново" уничтожен по меньшей мере один самолет А-50. СПУТНИКОВЫЙ СНИМОК

"Осуществляя дерзкую атаку беспилотников на аэродромы и военные самолеты глубоко внутри России, Украина продолжает менять способ ведения войн в 21 веке, утверждают американские чиновники и военные аналитики.

Американские и европейские представители служб безопасности заявили, что оценки боевого ущерба от атак, которые произошли в воскресенье, все еще поступают, но, по их оценкам, могло быть уничтожено или серьезно повреждено до 20 российских стратегических самолетов, что нанесло серьезный удар по возможностям России на большой дальности", - пишет издание.

По словам официальных лиц, среди потерь России - шесть дальнобойных стратегических бомбардировщиков Ту-95 и четыре Ту-22М, а также военные самолеты А-50, которые используются для обнаружения средств противовоздушной обороны и управляемых ракет.

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

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обстрел (27760) самолет (3636) СБУ (20014) уничтожение (7212)


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Топ комментарии
+45
Ну типу без цієї операції нас би не обстрілювали б...
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03.06.2025 09:12 Ответить
+25
Чиновники вважають, що Москва може відновити удари безпілотників по цивільних цілях

А они разве прекращали эти удары по гражданским?
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03.06.2025 09:21 Ответить
+23
тероризм - зброя рашизму
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03.06.2025 09:17 Ответить
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Ну типу без цієї операції нас би не обстрілювали б...
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03.06.2025 09:12 Ответить
Вони там реально до вср4чки бояться рашистов. Спочатку я гадав що то вигадки про їх страх а зараз це вже чітко проявляється!
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03.06.2025 10:08 Ответить
В шо? Четвнртий рік луплчть майже щоночи по нас то ми вже звикли, а от як шо у відповідь по дарахим масквичам прилетить масовано? Або по санктчЛенінградцям?
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03.06.2025 09:15 Ответить
Як би могли,то нас вже стерлиб за три дні.
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03.06.2025 09:16 Ответить
тероризм - зброя рашизму
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03.06.2025 09:17 Ответить
Оце сенсація. Нікчемні американські пи₴дуни. Суцільне розчарування всією цією західною шоблою імпотентів та балаболів.
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03.06.2025 09:18 Ответить
Так вони і збиралися нас обстріляти, але щось пішло не так. Може й не зможуть більше літати.
Ще б літки з кабами так обробити фурами, щоб жодна падла не злітала на мокші
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03.06.2025 09:19 Ответить
Так фура з дачними будиночками може ж і біля атомної електростанції зупинитись.
І за п'яток кварталів від кремля.
І навіть за пару кілометрів від дачі *****...

Фури - вони такі.
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03.06.2025 09:19 Ответить
Та вони вже і ЯЗ нам погрожували і своїм скворєшніком
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03.06.2025 09:20 Ответить
Чиновники вважають, що Москва може відновити удари безпілотників по цивільних цілях

А они разве прекращали эти удары по гражданским?
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03.06.2025 09:21 Ответить
Треба писати, а вони що мали інші цілі окрім цивільних
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03.06.2025 09:28 Ответить
А те що кожну ніч обстрілюють мирні міста це що ? тут ворог відчув ще нікчемність Трамп який виявився балаболом.
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03.06.2025 09:21 Ответить
Американська розвідка очікує, що сассія вчергове посмокче великого вкраїнського
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03.06.2025 09:22 Ответить
Очікує замість допомогає, все що треба знати про трампанутого
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03.06.2025 09:29 Ответить
***** может только нанести удар по мирному населению, больше плешивый импотент ничего не может сделать!!!🤡🤣🥳😆😊🤪
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03.06.2025 09:22 Ответить
Він хоча би в Україні, а не проявляє героїзм подалі від України
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03.06.2025 09:33 Ответить
Передбачаю ймовірну відповідь "рудого півня" на таку можливу атаку пуйла. Буду російською ,так як руда потвора патологічно не любить Україну. "Владімір мог би полностью унічтожіть Украіну но он дабрєйшій чєлавек і я заключу с нім DEEL"
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03.06.2025 09:23 Ответить
А Трампу хтось показав статистику - скількі ця потвора ЗНИЩІЛА людських життів у Чечні, Осетії, Сирії, Україні? Що там робить послиха - ресторан піарить ?
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03.06.2025 09:26 Ответить
Срані кацапи ще за знищення к каховського моря відповіли - чому досі потяги кацапські йдуть вздовж Азову? Чому там стоять мости ?
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03.06.2025 09:23 Ответить
Невже вони на нас нападуть?
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03.06.2025 09:24 Ответить
Підгавкують як паршиві с.ки з за паркану.
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03.06.2025 09:26 Ответить
Що ті кацапи ще не зробили? Мстітєлі *****. Їм залишилось тільки роз'їбати Воронєж....
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03.06.2025 09:27 Ответить
Потрібно гатити по москві дронами , так як ракет обіцяних Зе ми не маємо ,
щоб кремлівська мразота не встигала оговтатись після знищених літаків !!
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03.06.2025 09:27 Ответить
І що ж вони зроблять? Нападуть? *********** школу? Лікарню? Дитсадок? Вдарять ракетами по центру міста? Чи може запустять ракети по енергоінфраструктурі? Газовому сховищі? А може будуть розстрілювати полонених? Чи раптом будуть катувати дітей і жінок?
Все це і багато більше, рашисти вже робили. І продовжують робити.
Потрібно припиняти оцю рашистську пропаганду - "що вони зроблять у відповідь". На даний момент відповідь може бути лише українською.
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03.06.2025 09:28 Ответить
100500%. у кацапів не може бути відповіді, у кацапів агресія. Відповідь лише в України.
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03.06.2025 09:36 Ответить
Відповідь лише в України яка ?
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03.06.2025 09:48 Ответить
ну а ти сам як думаєш? яка?
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03.06.2025 09:56 Ответить
Перед тим як "завдати значної відповіді", хай московити тричі подумають. Виходячи з реалій, такі фури або щось подібне можна і перед кремлем припаркувати.
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03.06.2025 09:32 Ответить
За три роки, з 2022 року, великий рецидивіст-ухилянт разом помічниками ригоАНАЛІВ, так і не створили СИСТЕМУ, на стратегічному рівні щодо боротьби з шахедами від ******! Чого тільки, та про що тільки, на отих посиділках, в ОПУ, на так званій «СТАВЦІ' та РНБОУ, не гундосили та заслуховували, неуки, від освідчених ВІЙСЬКОВИХ!!
А про створення СИСТЕМИ дієвої протидії, у масштабах України, ************ шахедам, так і не приймають рішення, оті привладні, в ОПУ КМУ ВРУ РНБОУ СТАВЦІ!! Одні лише ТЕРЕВЕНІ, про пункти «НЕЗЛАМНОСТІ» з принесеними Терещенком туди, лимонами у торбинці, і статистична інформація!
У продовж 3 років, оті менегери «ПОТУЖНІ» з ОПУ, КМУ, з десятками заброньованих держСекретарів, усіляко блокують створення такої СИСТЕМИ протидії дронам у масштабах України!!
Все заглохло на рівні ТерОборонців!! Легкомоторні літаки та система оповіщення, розвідки, протидії та знищення ШАХЕДІВ, так і не створена!,
Бо вона, ВІДКАТІВ для привладних не приносить!
Якщо немічні і недолугі, оті особи привладні, з урядового кварталу, упродовж 3 років, то нащо їх тримати на посадах, в органах державного управління!?!? Вони ж, нічого не вирішили для України, окрім запису, до їх трудової книжки?!?
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03.06.2025 09:35 Ответить
Якщо маєш рішення поділись, легкомоторний цивільний літак не підійде, підрив 90 кг вибухівки в повітрі знищить планер метрів з 300. фпв здається непогано справляються
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03.06.2025 09:52 Ответить
Так вони і так пуляють шо дурак з рогатки . Де впало там і ціль була .
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03.06.2025 09:44 Ответить
"Не знаємо де, але вважаємо можливим, що […]" - на біса така розвідка? Розпускайте її к идолам. (Маск, ау, де ти?). Я вам в один мільйон разів дешевше такі попередження робитиму щодня.
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03.06.2025 09:47 Ответить
О, вже америкоси почали залякувати Україну заміість того щоб виконувати домовленості по Будапештському меморандуму так інші домовленості які Україна підписувала зі сша в тому числі в 2024 році при Байдені. Тільки це американські серуни і можуть, Україну принижувати і лякати, а з Сосії робити грізного і непереможного. А типу до сих пір рашисти по Україні не били. Якщо рашисти вдарять по цивільній інфраструктурі Україна повинна знищити всі аеропорти Сосії разом з літаками і електростанції. Якщо америкоси все одно завжди говорять про "обидві сторони повинні" то тоді ми теж не повинні відставати від Сосії і повинні бити по інфраструктурі і цивільних об'єктах
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03.06.2025 09:54 Ответить
А коли вже а NYT буде гарна стаття про те як США виявилися ще більшими пі'дорами ніж кацапи, зрадили союзника, якому обіцяли стоять до кінця, ще й пограбували в фіналі?
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03.06.2025 10:07 Ответить
тупі рожеві Західні поні. Нагнітають, щоб боялись наносити майбутні удари по росіюшці?

та оркам не треба привід мститись, всі 3+ роки повномасштабки вони без приводу вбивають українців.

буквально минулий тиждень - рекордний по шахедам.

От що орки ще можуть? калібри, кинжали, балістику пустять по Києву? Але вони це збирались робити і так
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03.06.2025 10:14 Ответить
З трусів не вистребнуть, даруйте,з трусікав.А чому ці аналітики не враховують,що Україна просто може також по інфраструктурі з мірними влупити?Просто чомусь не б'є.
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03.06.2025 10:14 Ответить
В американській розвідці очкують.
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03.06.2025 10:20 Ответить
Як обстрілювали так і будуть, але тепер менше
потрібно продовжувати за можливості
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03.06.2025 10:20 Ответить
В ЯДЄРНИЙ ПЄПЄЛ, ДІМА! ТУПО В ЯДЄРНИЙ ПЄПЄЛ!
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03.06.2025 10:21 Ответить
NYT-рупор кремля.
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03.06.2025 10:24 Ответить
...Ну от , я так і знав .
Дивна якась у США розвідка - знає що ***** повинен помститись , але не знає куди , чим і коли він вдарить . Так спитайте будь кого в Україні , він скаже те саме . Американська розвідка для цього і нах не потрібна .
У США всі вже думають що трамп все порішав , війна в Україні майже припинилася і обстріли цивільної інфраструктури теж , а тепер мовляв - все відновиться . Ха ха .Наївні нанайські хлопчики . ))
Насправді ж , з приходом іржавого в Білий дім , війна лише набирає обертів , а обстріли цивільних ще більше посилилися . Але американській розвідці і NYT - про це звісно ж невідомо .
***** зрадів що США йому перестали заважати - зовсім , і пішов ва-банк . Він впевнений що тепер Україну він зуміє дотиснути , нарешті .
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03.06.2025 10:51 Ответить
Та ясно шо завдасть,це очікуванно і як оркофюрер любить з паузою а не відразу. От якби замість стратег літаків були знищені підпріємства виробники балістики чи їх комплектуючи з верстатами то було б більш цікаво. А так один із компонентів ядерної тріади в мінус, але крилаті ракети ми більш-меньш збиваємо тай засобів в нас намного більше чим проти балістики.
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03.06.2025 11:10 Ответить
Американці уже передали координати ?!!
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03.06.2025 11:22 Ответить
 
 