Россия "нанесет значительный ответ Украине за удары" по авиабазам, - NYT
В американской разведке ожидают, что Россия "нанесет значительный ответ Украине за удары" об авиабазах, расположенных на территории РФ во время осуществления операции "Паутина".
Об этом со ссылкой на данные разведки и собственные источники пишет издание NYT, информирует Цензор.НЕТ.
Впрочем, как отмечается, разведка пока не знает, чем именно и куда Россия может ударить.
"Чиновники считают, что Москва может возобновить удары беспилотников по гражданским целям, поразить энергосеть или запустить новые волны баллистических ракет средней дальности", - говорится в публикации.
Также издание акцентирует внимание, что операция "Паутина" продемонстрировала способность Украины использовать относительно дешевые дроны для уничтожения дорогих самолетов и нанесения ударов по объектам, расположенным далеко от ее границ.
"Осуществляя дерзкую атаку беспилотников на аэродромы и военные самолеты глубоко внутри России, Украина продолжает менять способ ведения войн в 21 веке, утверждают американские чиновники и военные аналитики.
Американские и европейские представители служб безопасности заявили, что оценки боевого ущерба от атак, которые произошли в воскресенье, все еще поступают, но, по их оценкам, могло быть уничтожено или серьезно повреждено до 20 российских стратегических самолетов, что нанесло серьезный удар по возможностям России на большой дальности", - пишет издание.
По словам официальных лиц, среди потерь России - шесть дальнобойных стратегических бомбардировщиков Ту-95 и четыре Ту-22М, а также военные самолеты А-50, которые используются для обнаружения средств противовоздушной обороны и управляемых ракет.
Спецоперация СБУ "Паутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".
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Ще б літки з кабами так обробити фурами, щоб жодна падла не злітала на мокші
І за п'яток кварталів від кремля.
І навіть за пару кілометрів від дачі *****...
Фури - вони такі.
А они разве прекращали эти удары по гражданским?
щоб кремлівська мразота не встигала оговтатись після знищених літаків !!
Все це і багато більше, рашисти вже робили. І продовжують робити.
Потрібно припиняти оцю рашистську пропаганду - "що вони зроблять у відповідь". На даний момент відповідь може бути лише українською.
А про створення СИСТЕМИ дієвої протидії, у масштабах України, ************ шахедам, так і не приймають рішення, оті привладні, в ОПУ КМУ ВРУ РНБОУ СТАВЦІ!! Одні лише ТЕРЕВЕНІ, про пункти «НЕЗЛАМНОСТІ» з принесеними Терещенком туди, лимонами у торбинці, і статистична інформація!
У продовж 3 років, оті менегери «ПОТУЖНІ» з ОПУ, КМУ, з десятками заброньованих держСекретарів, усіляко блокують створення такої СИСТЕМИ протидії дронам у масштабах України!!
Все заглохло на рівні ТерОборонців!! Легкомоторні літаки та система оповіщення, розвідки, протидії та знищення ШАХЕДІВ, так і не створена!,
Бо вона, ВІДКАТІВ для привладних не приносить!
Якщо немічні і недолугі, оті особи привладні, з урядового кварталу, упродовж 3 років, то нащо їх тримати на посадах, в органах державного управління!?!? Вони ж, нічого не вирішили для України, окрім запису, до їх трудової книжки?!?
та оркам не треба привід мститись, всі 3+ роки повномасштабки вони без приводу вбивають українців.
буквально минулий тиждень - рекордний по шахедам.
От що орки ще можуть? калібри, кинжали, балістику пустять по Києву? Але вони це збирались робити і так
потрібно продовжувати за можливості
Дивна якась у США розвідка - знає що ***** повинен помститись , але не знає куди , чим і коли він вдарить . Так спитайте будь кого в Україні , він скаже те саме . Американська розвідка для цього і нах не потрібна .
У США всі вже думають що трамп все порішав , війна в Україні майже припинилася і обстріли цивільної інфраструктури теж , а тепер мовляв - все відновиться . Ха ха .Наївні нанайські хлопчики . ))
Насправді ж , з приходом іржавого в Білий дім , війна лише набирає обертів , а обстріли цивільних ще більше посилилися . Але американській розвідці і NYT - про це звісно ж невідомо .
***** зрадів що США йому перестали заважати - зовсім , і пішов ва-банк . Він впевнений що тепер Україну він зуміє дотиснути , нарешті .