Россия "нанесет значительный ответ Украине за удары" по авиабазам, - NYT

В американской разведке ожидают, что Россия "нанесет значительный ответ Украине за удары" об авиабазах, расположенных на территории РФ во время осуществления операции "Паутина".

Об этом со ссылкой на данные разведки и собственные источники пишет издание NYT, информирует Цензор.НЕТ.

Впрочем, как отмечается, разведка пока не знает, чем именно и куда Россия может ударить.

"Чиновники считают, что Москва может возобновить удары беспилотников по гражданским целям, поразить энергосеть или запустить новые волны баллистических ракет средней дальности", - говорится в публикации.

Также издание акцентирует внимание, что операция "Паутина" продемонстрировала способность Украины использовать относительно дешевые дроны для уничтожения дорогих самолетов и нанесения ударов по объектам, расположенным далеко от ее границ.

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"Осуществляя дерзкую атаку беспилотников на аэродромы и военные самолеты глубоко внутри России, Украина продолжает менять способ ведения войн в 21 веке, утверждают американские чиновники и военные аналитики.

Американские и европейские представители служб безопасности заявили, что оценки боевого ущерба от атак, которые произошли в воскресенье, все еще поступают, но, по их оценкам, могло быть уничтожено или серьезно повреждено до 20 российских стратегических самолетов, что нанесло серьезный удар по возможностям России на большой дальности", - пишет издание.

По словам официальных лиц, среди потерь России - шесть дальнобойных стратегических бомбардировщиков Ту-95 и четыре Ту-22М, а также военные самолеты А-50, которые используются для обнаружения средств противовоздушной обороны и управляемых ракет.

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

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