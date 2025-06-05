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Путин действительно говорил Трампу, что РФ ответит на атаку по аэродромам, - Песков
В Кремле сказали, что Путин деле говорил Дональду Трампу, что ответит на атаку Украины по аэродромам РФ.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Так, по его словам, Россия будет учитывать на переговорах тот факт, что "киевский режим становится террористическим".
"Путин действительно сказал Трампу, что РФ ответит на атаку по аэродромам. Он сообщил, что РФ ответит на атаку по аэродромам тогда и так, как считают целесообразным военные", - цитируют Пескова российские пропагандисты.
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+6 Green Bill #603485
показать весь комментарий05.06.2025 12:58 Ответить Ссылка
+4 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий05.06.2025 12:53 Ответить Ссылка
+4 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий05.06.2025 12:54 Ответить Ссылка
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Що ви ще очікували?
Правда в ***** є ризик - знову всереться...
Трамп то взагалі ганьба США.
"Час ах7їтєльних історій".....