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Путин действительно говорил Трампу, что РФ ответит на атаку по аэродромам, - Песков

Атака на аэродромы РФ. Путин обещает ответ

В Кремле сказали, что Путин деле говорил Дональду Трампу, что ответит на атаку Украины по аэродромам РФ.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Так, по его словам, Россия будет учитывать на переговорах тот факт, что "киевский режим становится террористическим".

"Путин действительно сказал Трампу, что РФ ответит на атаку по аэродромам. Он сообщил, что РФ ответит на атаку по аэродромам тогда и так, как считают целесообразным военные", - цитируют Пескова российские пропагандисты.

Читайте: Путин о возможности встречи с Зеленским: "Кто вообще ведет переговоры с террористами?"

Автор: 

Песков Дмитрий (1937) путин владимир (31551) россия (96157) Трамп Дональд (5635)


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Топ комментарии
+6
}{уйло отвечает на атаку по аэродромам.
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05.06.2025 12:58 Ответить
+4
Всемосковський терорист прутін, давав настанови та вказівки, шестиразовому банкроту з США, Трампу??
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05.06.2025 12:53 Ответить
+4
Шо за бредятіна? - переводить стрілки на Україну
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05.06.2025 12:54 Ответить
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Всемосковський терорист прутін, давав настанови та вказівки, шестиразовому банкроту з США, Трампу??
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05.06.2025 12:53 Ответить
обіжене ***** трампові поскаржилося
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05.06.2025 13:42 Ответить
Шо за бредятіна? - переводить стрілки на Україну
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05.06.2025 12:54 Ответить
а літаки то перестали літати
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05.06.2025 12:58 Ответить
}{уйло отвечает на атаку по аэродромам.
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05.06.2025 12:58 Ответить
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05.06.2025 12:59 Ответить
Нє, ну він, Путя-срущій- вчемодан - генетичне ЧМО.
Що ви ще очікували?
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05.06.2025 12:59 Ответить
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05.06.2025 13:00 Ответить
Мабуть, Рудий накаже захищати Пєтріотами запоребриківські об'єкти - щоб не було ескалації.
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05.06.2025 13:05 Ответить
Поставить фури на озброєння U.S.Army
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05.06.2025 13:29 Ответить
Невже москальське ***** голосно - дуже голосно перне?
Правда в ***** є ризик - знову всереться...
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05.06.2025 13:07 Ответить
Все вивернули з ніг на голову. Україна відповідає, рашисти чинять агресію!
Трамп то взагалі ганьба США.
"Час ах7їтєльних історій".....
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05.06.2025 13:13 Ответить
Мамой поклянись, не віримо.
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05.06.2025 13:30 Ответить
Іншими словами - ***** сказало - я збираюсь вдарити , по Україні , з усієї сили ! Тромб відповідає - ну , гаразд ...
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05.06.2025 13:36 Ответить
"Дядєнька, проснітєсь - ви какаєтє!!!" (с)
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05.06.2025 13:39 Ответить
Та воно вже більше своєї маси накакало на всю парашу
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05.06.2025 13:44 Ответить
О ні! Він тепер підніме в повітря літаки стратегічної авіації... А стоп...
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05.06.2025 13:46 Ответить
Та ти шо? Піськов вперше не збрехав.
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05.06.2025 13:57 Ответить
вже сьогодні відповіли по Прилуках....
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05.06.2025 14:08 Ответить
Піськов знову все наплутав бо забув, що усі атаки українців по рашистах саме і є ВІДПОВІДДЮ на рашистскі удари по Україні та на війну Кремля проти України починаючи навіть не з 24.02.2022 а ще з початку захоплення Крима та операції рашистів під назвами то "руССкая весна" то "новороССия". А називати "відповіддю" все що робить той хто почав якось тупо й брехливо!!!
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05.06.2025 14:39 Ответить
 
 