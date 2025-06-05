В Кремле сказали, что Путин деле говорил Дональду Трампу, что ответит на атаку Украины по аэродромам РФ.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Так, по его словам, Россия будет учитывать на переговорах тот факт, что "киевский режим становится террористическим".

"Путин действительно сказал Трампу, что РФ ответит на атаку по аэродромам. Он сообщил, что РФ ответит на атаку по аэродромам тогда и так, как считают целесообразным военные", - цитируют Пескова российские пропагандисты.

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