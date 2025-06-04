Путин о возможности встречи с Зеленским: "Кто вообще ведет переговоры с террористами?"
Российский диктатор Владимир Путин фактически отказался от предложения президента Украины Владимира Зеленского провести прямые переговоры на высшем уровне до установления прекращения огня.
Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют российские СМИ.
Диктатор пожаловался, что Украина и ее союзники хотят "стратегического поражения РФ на поле боя".
"Но сегодня, на фоне больших потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации терактов. И одновременно с тем просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на самом высоком уровне. О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?" - сказал глава Кремля, комментируя аварии на железных дорогах в Курской и Брянской областях.
"Опасения России, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами по гражданским. Украине мир не нужен, власть для "киевского режима" важнее людей", - говорит диктатор, обвиняя Украину в "срыве мирных переговоров".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона предлагает России прекратить огонь до проведения встречи лидеров по вопросам установления мира.
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не для в трамп-шоу
схоже в старіка кабаєа від Павутиння таки стався інфаркт
.
У кацапів вихід є , вони можуть припинити війну в будь який момент нічим не ризикуючи , а от ми не можемо . Бо інакше загинемо . Всі !! Включно з - колаборантами і ждунами . Це вони зараз кацапні ще потрібні , а потім , в разі окупації всієї України , вона нікого щадити не буде .
І то все казки і страшилки , що мовляв - в разі поразки на кацапії почнуться бунти і тд. Нічого там не буде . ***** легко задавить будь яке незадоволення . Кацапні похер , їй скажуть - треба підтримати війну , вони підтримають . Скажуть - не треба , вони теж будуть не проти .
і це добре - ми мірні люди і працюємо лише по стратегічних бронепотягах
.
І жайвих емоцій.
Побоювання України, що нелегітимний режим у москві вже давно переродився в терористичну організацію, підтверджуються щоденними ударами по цивільних. роїсі мир не потрібен. Влада для упиря, що засів у кремлі, важливіша за людей."
Оце було б правильним висловлюванням.
а Зеленський - насправді це злий Байден, через якого почалася війна
клоуни в Білому домі все одно не можуть відрізніти біле від чорного
- якщо ти , 3 роки тому , офіційно забороняєш будь які перемовини з ****** - нащо ти , тепер , просиш про зустріч із ним ?!
Божевільна кровожерлива та брехливп потвора😡😡😡😡😡
Я не уявляю як хтось в світі ще може ручкатись та підтримувати цю істоту з царства мертвих гоблінів. Хіба що навіжені яким насрати на себе взагалі.
А так , вірно кажеш, з терористами ні яких розмов! Твоє місце в Гаазі на перемовах зі слідчим!!!
СМЕРТЬ ОКУПАНТАМ!!!
трупін - пздлива бліда моль..
хоча людиноподібним холопам-кацаподебілам нравіцА, що в них є таке - ніяке сцарь-хуйло.. в них, на Мокші, майже усе таке, як царь-пушкА, що не стріляє та царь-колокОл, що не дзвонить..
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Трамп.
И еще называет тебя хорошим парнем.
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