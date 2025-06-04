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Новости Встреча Зеленского и Путина
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Путин о возможности встречи с Зеленским: "Кто вообще ведет переговоры с террористами?"

Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин фактически отказался от предложения президента Украины Владимира Зеленского провести прямые переговоры на высшем уровне до установления прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют российские СМИ.

Диктатор пожаловался, что Украина и ее союзники хотят "стратегического поражения РФ на поле боя".

"Но сегодня, на фоне больших потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации терактов. И одновременно с тем просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на самом высоком уровне. О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?" - сказал глава Кремля, комментируя аварии на железных дорогах в Курской и Брянской областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопросы встречи Зеленского и Путина будут обсуждать на переговорах, - Фидан

"Опасения России, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами по гражданским. Украине мир не нужен, власть для "киевского режима" важнее людей", - говорит диктатор, обвиняя Украину в "срыве мирных переговоров".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона предлагает России прекратить огонь до проведения встречи лидеров по вопросам установления мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин играет в игры, когда дело касается мира, - сенатор Грэм

Автор: 

Зеленский Владимир (20835) путин владимир (31544) россия (96139)


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Топ комментарии
+43
добре, що путін визнав себе терористом.
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04.06.2025 17:48 Ответить
+31
Та ви на сєбя Владім Владіміровіч нагаварюєтє. Какой же ви тєроріст, ви просто ху-йло...
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04.06.2025 17:49 Ответить
+19
Ну він правий хто веде з терористами расасєянцами діалог ? ніхто.
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04.06.2025 17:48 Ответить
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Зеленський.
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04.06.2025 17:47 Ответить
Рюсське гімно звернулося до американського лайна, тобто до банди рижих. А фулі на з вами гаваріть?
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04.06.2025 17:59 Ответить
добре, що путін визнав себе терористом.
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04.06.2025 17:48 Ответить
Хто як обзивається той так і називається.
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04.06.2025 17:57 Ответить
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04.06.2025 18:01 Ответить
відповідь путьки НЕправільна,

не для в трамп-шоу

схоже в старіка кабаєа від Павутиння таки стався інфаркт

.
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04.06.2025 18:51 Ответить
Тільки одне питання, хо з ху...лів це сказав
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04.06.2025 18:59 Ответить
хйло одне - плєшиве півтораметрова бункерне чмо
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04.06.2025 19:02 Ответить
Ну він правий хто веде з терористами расасєянцами діалог ? ніхто.
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04.06.2025 17:48 Ответить
Воно в стані "гроггі". Тільки-но стягнули з чумадана та посадили перед мікрофоном пи₴діти маячню. Додавлювати треба цю мерзоту. Але навряд чи буде ще щось настільки епічне як атака дронів. Нажаль.
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04.06.2025 18:15 Ответить
Трясеться бо його блеф не проходить.
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04.06.2025 17:49 Ответить
Щур у кутку.
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04.06.2025 17:52 Ответить
Щур у кутку це скоріше - Україна . Це нас кацапня затиснула в кут з якого нема виходу , і тому нам щоб вижити - доводиться відбиватись всіма можливими і неможливими способами .
У кацапів вихід є , вони можуть припинити війну в будь який момент нічим не ризикуючи , а от ми не можемо . Бо інакше загинемо . Всі !! Включно з - колаборантами і ждунами . Це вони зараз кацапні ще потрібні , а потім , в разі окупації всієї України , вона нікого щадити не буде .
І то все казки і страшилки , що мовляв - в разі поразки на кацапії почнуться бунти і тд. Нічого там не буде . ***** легко задавить будь яке незадоволення . Кацапні похер , їй скажуть - треба підтримати війну , вони підтримають . Скажуть - не треба , вони теж будуть не проти .
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04.06.2025 19:00 Ответить
Трамп веде.
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04.06.2025 17:49 Ответить
США веде.
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04.06.2025 17:51 Ответить
Як хто? Зеленскій!
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04.06.2025 17:49 Ответить
Та ви на сєбя Владім Владіміровіч нагаварюєтє. Какой же ви тєроріст, ви просто ху-йло...
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04.06.2025 17:49 Ответить
Навіщо ти так написав, Ху...ло вже треба писати з великої літери , це раніше був з маленькою.
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04.06.2025 19:01 Ответить
вітьхоф же веде, чому зебілу не можна?
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04.06.2025 17:50 Ответить
Так,дави,Україна,кацапську мразь.
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04.06.2025 17:50 Ответить
Рязанський цукор на залізницях ерефії в дії.... Це улюблений "мільфільм" хкуйла.. Коли гвалтують і вбивають українців то це не терорист... підо....и курвославні
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04.06.2025 17:51 Ответить
брянська рейкова війна залишилась в тіні Павутиння

і це добре - ми мірні люди і працюємо лише по стратегічних бронепотягах

.
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04.06.2025 18:56 Ответить
ПТН ПНХ
І жайвих емоцій.
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04.06.2025 17:51 Ответить
"Про що говорити? Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор, з терористами?

Побоювання України, що нелегітимний режим у москві вже давно переродився в терористичну організацію, підтверджуються щоденними ударами по цивільних. роїсі мир не потрібен. Влада для упиря, що засів у кремлі, важливіша за людей."

Оце було б правильним висловлюванням.
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04.06.2025 17:52 Ответить
скоро ***** заявить що він - джедай Люк Скайвокер,
а Зеленський - насправді це злий Байден, через якого почалася війна

клоуни в Білому домі все одно не можуть відрізніти біле від чорного
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04.06.2025 17:52 Ответить
****** косить під терориста, що напав на Мирну Україну у 2014 році, а перед цим, ще на Тузлі робив терористичні виходки, московитами!
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04.06.2025 17:52 Ответить
С талибами и Хамас ведём переговоры и помогаем, а на кого напали не будем вести )
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04.06.2025 17:53 Ответить
Черговий ляпас нашому МЗС на який вони цілком заслужили
- якщо ти , 3 роки тому , офіційно забороняєш будь які перемовини з ****** - нащо ти , тепер , просиш про зустріч із ним ?!
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04.06.2025 17:53 Ответить
Так вроді ж ***** там якісь перемовини само пропонувало, стамбул-шмамбул)
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04.06.2025 18:33 Ответить
Сгинь урод
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04.06.2025 17:56 Ответить
От БРЕХЛИВИЙ ВБИВЦЯ!!!
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04.06.2025 17:58 Ответить
...самооцінка це добре!
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04.06.2025 17:58 Ответить
Довбойоб
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04.06.2025 17:59 Ответить
Мразота. Сцить всім в очі, а "прогресивний" захід це ковтає. Саме щодня вбиває десятки цивільних, а терорист Україна.
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04.06.2025 17:59 Ответить
Ти ******** з талибами в засос лижешся, от кто би ******, а хамас в списках кращих друзів це другоє! Кожен день мирні гинуть це в підарасів "возмєздіє", знищили літаки без жертв це теракт, країна кривих дзеркал!
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04.06.2025 17:59 Ответить
Х-ло вилізло з бункеру
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04.06.2025 18:00 Ответить
***** в своєму амплуа, все що робить, навіть тільки задумав сам, приписувати жертві свого терору.
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04.06.2025 18:01 Ответить
Король лицемеров!
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04.06.2025 18:03 Ответить
і це каже поц, який місяць тому стояв на мавзолеї поряд з хайбатуллою ахундзаде.
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04.06.2025 18:05 Ответить
Неймовірно цинічна падаль😡😡😡😡😡😡
Божевільна кровожерлива та брехливп потвора😡😡😡😡😡

Я не уявляю як хтось в світі ще може ручкатись та підтримувати цю істоту з царства мертвих гоблінів. Хіба що навіжені яким насрати на себе взагалі.
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04.06.2025 18:05 Ответить
Дійсно він правий. Я завжди запитую, навіщо нам вести переговори з розійськими терористами? Да і чому сша замісь удавити цю бункерну потвору, продовжує його ублажати
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04.06.2025 18:06 Ответить
Екстраполяція власного лайна на когось іншого -основи КГБ.
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04.06.2025 18:09 Ответить
Дешевий маніпулятор для внутрішнього бидла 🤣. «Диктатор поскаржився, що Україна та її союзники хочуть "стратегічної поразки РФ на полі бою".» - та ладно! Як він здогадався? Хто із союзників проколовся, що ми хочемо зробити з ерефією?)) це ж зовсім неочевидно))
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04.06.2025 18:10 Ответить
Вічна війна
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04.06.2025 18:11 Ответить
Хворий нелюд.
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04.06.2025 18:12 Ответить
Як його ковбасить - не по дитячому
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04.06.2025 18:12 Ответить
куйло, подякуй краснова, за те що Президент України, погодився з "0" розмовляти!
А так , вірно кажеш, з терористами ні яких розмов! Твоє місце в Гаазі на перемовах зі слідчим!!!
СМЕРТЬ ОКУПАНТАМ!!!
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04.06.2025 18:16 Ответить
Пыне уже не хвост крысинный, а опустевшие сморщенные яички прищемили!🐭
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04.06.2025 18:19 Ответить
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04.06.2025 18:21 Ответить

трупін - пздлива бліда моль..
хоча людиноподібним холопам-кацаподебілам нравіцА, що в них є таке - ніяке сцарь-хуйло.. в них, на Мокші, майже усе таке, як царь-пушкА, що не стріляє та царь-колокОл, що не дзвонить..
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04.06.2025 18:21 Ответить
***** нєрвнічає, це добре. А скільки чумаданів насрав за ці дві доби?
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04.06.2025 18:22 Ответить
Значить, ракетами та бомбами вбивати і руйнувати можна, а весільними дрончиками по військових об'єктах ніззя. ПНХ, сук@ кацапська
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04.06.2025 18:24 Ответить
Підлі укри атакували бомбардувальники які мірно заправлялися і готувалися до вильоту. Жоден військовий льотчик не постраждав!
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04.06.2025 18:35 Ответить
Ретельно заповняєш валізку, *****?
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04.06.2025 18:36 Ответить
Пуйло зовсім нюх загубив!!!
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04.06.2025 18:46 Ответить
Гебешна моль.
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04.06.2025 18:56 Ответить
Все йде по плану, дискримінація українців виходить на новий рівень,хезбола і т.д.,терористи, от і розклад не війна ,а сво
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04.06.2025 19:01 Ответить
от кого дискриминация?от челиков которые с таллибаном целуються)они и британию и все ес могут назвать террористами, ******* на больные высеры,ни на что не влияющие
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04.06.2025 19:31 Ответить
Обиделся старик за самолётики)
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04.06.2025 19:02 Ответить
"З січня 2024 року,ціною величезних втрат,армія рф захопила менше 1% території України"-WSJ
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04.06.2025 19:05 Ответить
Путін : "Хто взагалі веде переговори з терористами?"
---------------------------------------------------------------------------
Трамп.
И еще называет тебя хорошим парнем.
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04.06.2025 19:09 Ответить
очередная хрень от ************.................................................................
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04.06.2025 19:13 Ответить
Як не крути - а тут путін таки правий! Не треба з ним вести ніяких переговорів. Бо з терористами дійсно ніхто переговорів не веде! Бо який з того сенс? Хіба після цього він зупиниться, відмовиться від своіх намірів вбивати, впаде на коліна, покається і почне просити вибачення? Ви коли небудь бачили такого терориста?



,
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04.06.2025 19:15 Ответить
от і весь результат "переговорів" і "безпрецедентної" допомоги Заходу закінчити війну , то "пекельні санкції" в дії, російський фашизм може дозволити собі абсолютно все, бо на Заході керує збіговисько нікчемних переляканих імпотентів
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04.06.2025 19:18 Ответить
Яка ти паскудна нікчемна фашиська істота ти називаєш варвар терористами тих хто захищає свою країну від здичавілої орди ? Хто убив сотні тисяч невиних людей ,хто зруйнував сотні міст і сіл і мільйони людей вигнав з своїх домівок ? навіть Гітлеру далеко в цинізмі до цього виродка. На жаль влада боїтся назвати рашиських злочинців і терористів що це убивці ,чи то в рашистів є компромат на високопосадовців ,чи то вони ще боятся що путін нападе ?
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04.06.2025 19:26 Ответить
Просто и понятно , оригинальное лицо ****** кацапии.......
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04.06.2025 19:30 Ответить
Да і не збирався ні хто з ****** зустрічатися, це- цирк на дроті для його рудого прихильника
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04.06.2025 19:30 Ответить
Интересно, от того что оно повторяет дичь раз за разом она лучше звучит или на что оно надеется? 😃
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04.06.2025 19:49 Ответить
Він має надію що у білому домі зібрались гравці у гольф
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04.06.2025 19:51 Ответить
Хутина в Гаагу ‼️‼️
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04.06.2025 19:50 Ответить
 
 