Путин о возможности встречи с Зеленским: "Кто вообще ведет переговоры с террористами?"

Российский диктатор Владимир Путин фактически отказался от предложения президента Украины Владимира Зеленского провести прямые переговоры на высшем уровне до установления прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют российские СМИ.

Диктатор пожаловался, что Украина и ее союзники хотят "стратегического поражения РФ на поле боя".

"Но сегодня, на фоне больших потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации терактов. И одновременно с тем просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на самом высоком уровне. О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?" - сказал глава Кремля, комментируя аварии на железных дорогах в Курской и Брянской областях.

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"Опасения России, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами по гражданским. Украине мир не нужен, власть для "киевского режима" важнее людей", - говорит диктатор, обвиняя Украину в "срыве мирных переговоров".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона предлагает России прекратить огонь до проведения встречи лидеров по вопросам установления мира.

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