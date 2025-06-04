Путін про можливість зустрічі із Зеленським: "Хто взагалі веде переговори з терористами?"
Російський диктатор Володимир Путін фактично відмовився від пропозиції президента України Володимира Зеленського провести прямі переговори на найвищому рівні до встановлення припинення вогню.
Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитують російські ЗМІ.
Диктатор поскаржився, що Україна та її союзники хочуть "стратегічної поразки РФ на полі бою".
"Але сьогодні, на тлі великих втрат, відступаючи по всій лінії бойового зіткнення, намагаючись залякати Росію, київська верхівка перейшла до організації терактів. І одночасно з тим просять призупинити бойові дії на 30, а то й на 60 діб, просять про зустріч на найвищому рівні. Про що говорити? Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор, з терористами?" - сказав очільник Кремля, коментуючи аварії на залізницях в Курській і Брянській областях.
"Побоювання Росії, що нелегітимний режим у Києві перероджується в терористичну організацію, підтверджуються ударами по цивільних. Україні мир не потрібен, влада для "київського режиму" важливіша за людей", - каже диктатор, звинувачуючи Україну у "зриві мирних переговорів".
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона пропонує Росії припинити вогонь до проведення зустрічі лідерів із питань встановлення миру.
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не для в трамп-шоу
схоже в старіка кабаєа від Павутиння таки стався інфаркт
.
У кацапів вихід є , вони можуть припинити війну в будь який момент нічим не ризикуючи , а от ми не можемо . Бо інакше загинемо . Всі !! Включно з - колаборантами і ждунами . Це вони зараз кацапні ще потрібні , а потім , в разі окупації всієї України , вона нікого щадити не буде .
І то все казки і страшилки , що мовляв - в разі поразки на кацапії почнуться бунти і тд. Нічого там не буде . ***** легко задавить будь яке незадоволення . Кацапні похер , їй скажуть - треба підтримати війну , вони підтримають . Скажуть - не треба , вони теж будуть не проти .
і це добре - ми мірні люди і працюємо лише по стратегічних бронепотягах
.
І жайвих емоцій.
Побоювання України, що нелегітимний режим у москві вже давно переродився в терористичну організацію, підтверджуються щоденними ударами по цивільних. роїсі мир не потрібен. Влада для упиря, що засів у кремлі, важливіша за людей."
Оце було б правильним висловлюванням.
а Зеленський - насправді це злий Байден, через якого почалася війна
клоуни в Білому домі все одно не можуть відрізніти біле від чорного
- якщо ти , 3 роки тому , офіційно забороняєш будь які перемовини з ****** - нащо ти , тепер , просиш про зустріч із ним ?!
Божевільна кровожерлива та брехливп потвора😡😡😡😡😡
Я не уявляю як хтось в світі ще може ручкатись та підтримувати цю істоту з царства мертвих гоблінів. Хіба що навіжені яким насрати на себе взагалі.
А так , вірно кажеш, з терористами ні яких розмов! Твоє місце в Гаазі на перемовах зі слідчим!!!
СМЕРТЬ ОКУПАНТАМ!!!
трупін - пздлива бліда моль..
хоча людиноподібним холопам-кацаподебілам нравіцА, що в них є таке - ніяке сцарь-хуйло.. в них, на Мокші, майже усе таке, як царь-пушкА, що не стріляє та царь-колокОл, що не дзвонить..
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Трамп.
И еще называет тебя хорошим парнем.