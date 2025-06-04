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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Путін про можливість зустрічі із Зеленським: "Хто взагалі веде переговори з терористами?"

Путін прокоментував можливість зустрічі із Зеленським

Російський диктатор Володимир Путін фактично відмовився від пропозиції президента України Володимира Зеленського провести прямі переговори на найвищому рівні до встановлення припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитують російські ЗМІ.

Диктатор поскаржився, що Україна та її союзники хочуть "стратегічної поразки РФ на полі бою".

"Але сьогодні, на тлі великих втрат, відступаючи по всій лінії бойового зіткнення, намагаючись залякати Росію, київська верхівка перейшла до організації терактів. І одночасно з тим просять призупинити бойові дії на 30, а то й на 60 діб, просять про зустріч на найвищому рівні. Про що говорити? Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор, з терористами?" - сказав очільник Кремля, коментуючи аварії на залізницях в Курській і Брянській областях.

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"Побоювання Росії, що нелегітимний режим у Києві перероджується в терористичну організацію, підтверджуються ударами по цивільних. Україні мир не потрібен, влада для "київського режиму" важливіша за людей", - каже диктатор, звинувачуючи Україну у "зриві мирних переговорів".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона пропонує Росії припинити вогонь до проведення зустрічі лідерів із питань встановлення миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін грає в ігри, коли справа стосується миру, - сенатор Грем

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) путін володимир (24103) росія (65994)


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Топ коментарі
+28
добре, що путін визнав себе терористом.
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04.06.2025 17:48 Відповісти
+23
Та ви на сєбя Владім Владіміровіч нагаварюєтє. Какой же ви тєроріст, ви просто ху-йло...
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04.06.2025 17:49 Відповісти
+14
Ну він правий хто веде з терористами расасєянцами діалог ? ніхто.
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04.06.2025 17:48 Відповісти
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Зеленський.
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04.06.2025 17:47 Відповісти
Рюсське гімно звернулося до американського лайна, тобто до банди рижих. А фулі на з вами гаваріть?
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04.06.2025 17:59 Відповісти
добре, що путін визнав себе терористом.
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04.06.2025 17:48 Відповісти
Хто як обзивається той так і називається.
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04.06.2025 17:57 Відповісти
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04.06.2025 18:01 Відповісти
відповідь путьки НЕправільна,

не для в трамп-шоу

схоже в старіка кабаєа від Павутиння таки стався інфаркт

.
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04.06.2025 18:51 Відповісти
Тільки одне питання, хо з ху...лів це сказав
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04.06.2025 18:59 Відповісти
хйло одне - плєшиве півтораметрова бункерне чмо
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04.06.2025 19:02 Відповісти
Ну він правий хто веде з терористами расасєянцами діалог ? ніхто.
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04.06.2025 17:48 Відповісти
Воно в стані "гроггі". Тільки-но стягнули з чумадана та посадили перед мікрофоном пи₴діти маячню. Додавлювати треба цю мерзоту. Але навряд чи буде ще щось настільки епічне як атака дронів. Нажаль.
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04.06.2025 18:15 Відповісти
Трясеться бо його блеф не проходить.
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04.06.2025 17:49 Відповісти
Щур у кутку.
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04.06.2025 17:52 Відповісти
Щур у кутку це скоріше - Україна . Це нас кацапня затиснула в кут з якого нема виходу , і тому нам щоб вижити - доводиться відбиватись всіма можливими і неможливими способами .
У кацапів вихід є , вони можуть припинити війну в будь який момент нічим не ризикуючи , а от ми не можемо . Бо інакше загинемо . Всі !! Включно з - колаборантами і ждунами . Це вони зараз кацапні ще потрібні , а потім , в разі окупації всієї України , вона нікого щадити не буде .
І то все казки і страшилки , що мовляв - в разі поразки на кацапії почнуться бунти і тд. Нічого там не буде . ***** легко задавить будь яке незадоволення . Кацапні похер , їй скажуть - треба підтримати війну , вони підтримають . Скажуть - не треба , вони теж будуть не проти .
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04.06.2025 19:00 Відповісти
Трамп веде.
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04.06.2025 17:49 Відповісти
США веде.
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04.06.2025 17:51 Відповісти
Як хто? Зеленскій!
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04.06.2025 17:49 Відповісти
Та ви на сєбя Владім Владіміровіч нагаварюєтє. Какой же ви тєроріст, ви просто ху-йло...
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04.06.2025 17:49 Відповісти
Навіщо ти так написав, Ху...ло вже треба писати з великої літери , це раніше був з маленькою.
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04.06.2025 19:01 Відповісти
вітьхоф же веде, чому зебілу не можна?
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04.06.2025 17:50 Відповісти
Так,дави,Україна,кацапську мразь.
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04.06.2025 17:50 Відповісти
Рязанський цукор на залізницях ерефії в дії.... Це улюблений "мільфільм" хкуйла.. Коли гвалтують і вбивають українців то це не терорист... підо....и курвославні
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04.06.2025 17:51 Відповісти
брянська рейкова війна залишилась в тіні Павутиння

і це добре - ми мірні люди і працюємо лише по стратегічних бронепотягах

.
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04.06.2025 18:56 Відповісти
ПТН ПНХ
І жайвих емоцій.
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04.06.2025 17:51 Відповісти
"Про що говорити? Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор, з терористами?

Побоювання України, що нелегітимний режим у москві вже давно переродився в терористичну організацію, підтверджуються щоденними ударами по цивільних. роїсі мир не потрібен. Влада для упиря, що засів у кремлі, важливіша за людей."

Оце було б правильним висловлюванням.
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04.06.2025 17:52 Відповісти
скоро ***** заявить що він - джедай Люк Скайвокер,
а Зеленський - насправді це злий Байден, через якого почалася війна

клоуни в Білому домі все одно не можуть відрізніти біле від чорного
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04.06.2025 17:52 Відповісти
****** косить під терориста, що напав на Мирну Україну у 2014 році, а перед цим, ще на Тузлі робив терористичні виходки, московитами!
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04.06.2025 17:52 Відповісти
С талибами и Хамас ведём переговоры и помогаем, а на кого напали не будем вести )
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04.06.2025 17:53 Відповісти
Черговий ляпас нашому МЗС на який вони цілком заслужили
- якщо ти , 3 роки тому , офіційно забороняєш будь які перемовини з ****** - нащо ти , тепер , просиш про зустріч із ним ?!
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04.06.2025 17:53 Відповісти
Так вроді ж ***** там якісь перемовини само пропонувало, стамбул-шмамбул)
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04.06.2025 18:33 Відповісти
Сгинь урод
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04.06.2025 17:56 Відповісти
От БРЕХЛИВИЙ ВБИВЦЯ!!!
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04.06.2025 17:58 Відповісти
...самооцінка це добре!
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04.06.2025 17:58 Відповісти
Довбойоб
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04.06.2025 17:59 Відповісти
Мразота. Сцить всім в очі, а "прогресивний" захід це ковтає. Саме щодня вбиває десятки цивільних, а терорист Україна.
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04.06.2025 17:59 Відповісти
Ти ******** з талибами в засос лижешся, от кто би ******, а хамас в списках кращих друзів це другоє! Кожен день мирні гинуть це в підарасів "возмєздіє", знищили літаки без жертв це теракт, країна кривих дзеркал!
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04.06.2025 17:59 Відповісти
Х-ло вилізло з бункеру
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04.06.2025 18:00 Відповісти
***** в своєму амплуа, все що робить, навіть тільки задумав сам, приписувати жертві свого терору.
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04.06.2025 18:01 Відповісти
Король лицемеров!
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04.06.2025 18:03 Відповісти
і це каже поц, який місяць тому стояв на мавзолеї поряд з хайбатуллою ахундзаде.
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04.06.2025 18:05 Відповісти
Неймовірно цинічна падаль😡😡😡😡😡😡
Божевільна кровожерлива та брехливп потвора😡😡😡😡😡

Я не уявляю як хтось в світі ще може ручкатись та підтримувати цю істоту з царства мертвих гоблінів. Хіба що навіжені яким насрати на себе взагалі.
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04.06.2025 18:05 Відповісти
Дійсно він правий. Я завжди запитую, навіщо нам вести переговори з розійськими терористами? Да і чому сша замісь удавити цю бункерну потвору, продовжує його ублажати
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04.06.2025 18:06 Відповісти
Екстраполяція власного лайна на когось іншого -основи КГБ.
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04.06.2025 18:09 Відповісти
Дешевий маніпулятор для внутрішнього бидла 🤣. «Диктатор поскаржився, що Україна та її союзники хочуть "стратегічної поразки РФ на полі бою".» - та ладно! Як він здогадався? Хто із союзників проколовся, що ми хочемо зробити з ерефією?)) це ж зовсім неочевидно))
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04.06.2025 18:10 Відповісти
Вічна війна
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04.06.2025 18:11 Відповісти
Хворий нелюд.
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04.06.2025 18:12 Відповісти
Як його ковбасить - не по дитячому
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04.06.2025 18:12 Відповісти
куйло, подякуй краснова, за те що Президент України, погодився з "0" розмовляти!
А так , вірно кажеш, з терористами ні яких розмов! Твоє місце в Гаазі на перемовах зі слідчим!!!
СМЕРТЬ ОКУПАНТАМ!!!
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04.06.2025 18:16 Відповісти
Пыне уже не хвост крысинный, а опустевшие сморщенные яички прищемили!🐭
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04.06.2025 18:19 Відповісти
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04.06.2025 18:21 Відповісти

трупін - пздлива бліда моль..
хоча людиноподібним холопам-кацаподебілам нравіцА, що в них є таке - ніяке сцарь-хуйло.. в них, на Мокші, майже усе таке, як царь-пушкА, що не стріляє та царь-колокОл, що не дзвонить..
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04.06.2025 18:21 Відповісти
***** нєрвнічає, це добре. А скільки чумаданів насрав за ці дві доби?
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04.06.2025 18:22 Відповісти
Значить, ракетами та бомбами вбивати і руйнувати можна, а весільними дрончиками по військових об'єктах ніззя. ПНХ, сук@ кацапська
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04.06.2025 18:24 Відповісти
Підлі укри атакували бомбардувальники які мірно заправлялися і готувалися до вильоту. Жоден військовий льотчик не постраждав!
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04.06.2025 18:35 Відповісти
Ретельно заповняєш валізку, *****?
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04.06.2025 18:36 Відповісти
Пуйло зовсім нюх загубив!!!
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04.06.2025 18:46 Відповісти
Гебешна моль.
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04.06.2025 18:56 Відповісти
Все йде по плану, дискримінація українців виходить на новий рівень,хезбола і т.д.,терористи, от і розклад не війна ,а сво
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04.06.2025 19:01 Відповісти
Обиделся старик за самолётики)
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04.06.2025 19:02 Відповісти
"З січня 2024 року,ціною величезних втрат,армія рф захопила менше 1% території України"-WSJ
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04.06.2025 19:05 Відповісти
Путін : "Хто взагалі веде переговори з терористами?"
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Трамп.
И еще называет тебя хорошим парнем.
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04.06.2025 19:09 Відповісти
 
 