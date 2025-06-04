Путін про можливість зустрічі із Зеленським: "Хто взагалі веде переговори з терористами?"

Російський диктатор Володимир Путін фактично відмовився від пропозиції президента України Володимира Зеленського провести прямі переговори на найвищому рівні до встановлення припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитують російські ЗМІ.

Диктатор поскаржився, що Україна та її союзники хочуть "стратегічної поразки РФ на полі бою".

"Але сьогодні, на тлі великих втрат, відступаючи по всій лінії бойового зіткнення, намагаючись залякати Росію, київська верхівка перейшла до організації терактів. І одночасно з тим просять призупинити бойові дії на 30, а то й на 60 діб, просять про зустріч на найвищому рівні. Про що говорити? Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор, з терористами?" - сказав очільник Кремля, коментуючи аварії на залізницях в Курській і Брянській областях.

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"Побоювання Росії, що нелегітимний режим у Києві перероджується в терористичну організацію, підтверджуються ударами по цивільних. Україні мир не потрібен, влада для "київського режиму" важливіша за людей", - каже диктатор, звинувачуючи Україну у "зриві мирних переговорів".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона пропонує Росії припинити вогонь до проведення зустрічі лідерів із питань встановлення миру.

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