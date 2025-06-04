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Новини заяви Ліндсі Грема
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Путін грає в ігри, коли справа стосується миру, - сенатор Грем

сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Російський диктатор Володимир Путін лише грає в ігри, а не прагне миру. 

Про це заявив сенатор США Ліндсі Грем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Сенатор-республіканець заявив, що сумнівається у серйозності інтересу Росії до серйозних мирних переговорів у Стамбулі.

"Трамп сказав: ведіть переговори у Стамбулі! Президент України Зеленський поїхав туди, Путін – ні. Мені і майже всім іншим ясно, що Путін грає в ігри, коли справа стосується миру", - сказав американський політик.

За його словами, він бачив "неспростовні докази" того, що Росія нібито готується до наступу влітку або на початку осені. Грем зазначив, що Кремль "грає у мирні ігри" у Стамбулі, але нарощування військ – це не гра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор Грем - Медведєву: Ви дали зрозуміти світові, що Путін та Росія не зацікавлені у мирі

"Росіяни готуються завоювати більше території силою зброї", - резюмував сенатор.

Автор: 

путін володимир (24103) США (23360) Сенат США (608) Ліндсі Грем (87)


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Топ коментарі
+13
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04.06.2025 13:20 Відповісти
+7
***** грає ігри ще з 2008-го. А так званий, об'єднаний захід тільки лзабочЄность проявляє, та часто-густо у ***** на подтанцовкє буває.
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04.06.2025 13:23 Відповісти
+4
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04.06.2025 13:45 Відповісти
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04.06.2025 13:20 Відповісти
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04.06.2025 13:29 Відповісти
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04.06.2025 13:45 Відповісти
***** грає ігри ще з 2008-го. А так званий, об'єднаний захід тільки лзабочЄность проявляє, та часто-густо у ***** на подтанцовкє буває.
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04.06.2025 13:23 Відповісти
А шо йому мішає?
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04.06.2025 13:27 Відповісти
А путину теперь ,когда он СВОЕГО ТРАМПА
Сделал президентом США
Не надо никуда ездить
Трамп все сделает ,как хочет путин
А сенатор еще этого не понял?
Так врубайтесь быстрее ,мистер ГРЭМ!!!
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04.06.2025 13:31 Відповісти
******, привселюдно, у неприродній спосіб, пользує старого дрючбана Трампа, щоб потішити онука *********** та чучхе! Такі були їх домовленості, на Олімпіаді у Пекіні!! Звичайно, прикро за таку МАГУ США, по прутінські!
Але, складається враження, що Трампу це подобається!! Мазохіст, чи здається???
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04.06.2025 13:33 Відповісти
Нет,все проще
Чекисты лет сто занимаются вербовкой
Начиная с Рамона Меркадера
Такой как Трамп - это подарок для вербовщиков КГБ
Примитивный,аморальный
Жаждущий славы ,денег и секса
Меня не удивляет все что делает Трамп
Как писал Суворов - из советских спецслужб живым выйти нельзя
Только вперед ногами
И Трамп это понимает
Трампу хочется жить
Играть в гольф
А значит он будет выполнять все,что скажет путин....
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04.06.2025 13:44 Відповісти
До чого тут чекісти, що зникли 34 років тому.
ліліпутін "Такой как Трамп - примитивный,аморальный,жаждущий славы ,денег".
чекісти - це ідейні комуністи без капіталістичних ідеалів.
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04.06.2025 13:47 Відповісти
Чекисты были
Есть
И будут
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04.06.2025 13:48 Відповісти
Ще раз - чекісти це ідейні комуністи, працюючі на комуністичну партію ссср і радянський народ.
Основні принципи для них - ідеї леніна.
Основна організація - нквс, кгб.
Нічого цього зараз немає, а старі чекісти уже на пенсії.
Що є?
Є "кооператив озеро" - та купка провласних силових структур що кришують бізнес "кооператива озеро".
Основні принципи капіталістичні - грабуй чуже.
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04.06.2025 13:54 Відповісти
Вы про ИДЕИ серьезно?
Или прикалываетесь?
Главная идея всех большевиков и чекистов - ГРАБИТЬ ЧУЖОЕ!!!!
А чтобы грабить было легче
Надо всех убить!
Что они и делали успешно
Никто больше так не уничтожал СОБСТВЕННЫЙ НАРОД
Как большевики и чекисты
Вы где этого дерьма большевистского набрались?
Чучхе какое- то !!!!!
Е- мое.......
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04.06.2025 14:00 Відповісти
принцип леніна - ГРАБИТЬ ЧУЖОЕ!!!! грабить у капіталістів награбленное и передача его обратно в народное пользование
Не підмінюйте поняття.
Добре - скільки заводів було в приватній власності у леніна чи дзержінского - і які - назвіть.
Моде назвете скільки взагалі було приватних фабрик заводів в ссср?
Це я до того, що ВСЕ майно належало де-факто - усьому народу.
В росії - фсб-шники спокійно мають свій бізнез, фабрики заводи - це типовий капіталізм.
І граблять вони не заради народу - а заради свого власного карману.
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04.06.2025 14:28 Відповісти
пишучи що "чекісти існують" ви просто заграєте з електоратом закоханним в ссср...
... по типу - "еще есть парні борющієся за соціальную справедлівость"
... дурячи його бо ні комуністичного ссср ні комунчтичних чекісті в природі уже не існує.
Є капіталістичний устрій "коопертатива озеро" - банда державних найманців для пограбунку терпіл
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04.06.2025 13:58 Відповісти
Сенатору хочеться відповісти наступне: в реальному житті, щоб досягти цілі, мети, не можна рухатися за вітром. В реальному житті доводиться їти проти вітру. Навіть флюгер показує звідки вітер, а не куди.
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04.06.2025 13:35 Відповісти
Головне, що б рашка не розвалилася?, а то знову вам стегенця буша доведеться на москву відправляти військовими геркулесами як ви це робили у 90-х..Це у вас там в США всі радники так думають,не дай бог в рф колапс, що я\з розповзеться...А насправді ваша політика призводить до розширення країн що нею(я\з) володіють і ми це незабаром побачимо,бо міжнародне право і мирні меморандуми втоптали в лайно..
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04.06.2025 13:35 Відповісти
Мабуть в США жирафи ..де голова а де срака
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04.06.2025 13:35 Відповісти
Грем вже думає про виборчу кампанію 2028року; думає, як обійти диванойоба венса...
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04.06.2025 13:38 Відповісти
Путін грає в ігри, коли справа стосується миру? - сенатор Грем.



ТРАМП і Путін Путін грають в ігри, коли справа стосується миру! - так відповідає суті.

Трамп нарцис, фанфарон, хлєстаков, який намагається отримати премію миру Нобеля.

Однак "не пройшло и полгода, і, навіть, сто днів президенства, а історія вже розмістила Трампа у списку "миротворців" - Сталіна, Гітлера, Муссоліні, Чемберлена і всякий інших злодіїв ХІ і ХІІ століття...

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Нарцис - риса характеру, яка полягає у виключній самозакоханості.

ФАНФАРОН/fanfaron -пихатий, гонористий, зарозумілий базіка; хвалько. - як у Гоголя Хлестаков
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04.06.2025 14:58 Відповісти
 
 