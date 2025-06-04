Путін грає в ігри, коли справа стосується миру? - сенатор Грем.

Російський диктатор Володимир Путін лише грає в ігри, а не прагне миру.

Про це заявив сенатор США Ліндсі Грем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Сенатор-республіканець заявив, що сумнівається у серйозності інтересу Росії до серйозних мирних переговорів у Стамбулі.

"Трамп сказав: ведіть переговори у Стамбулі! Президент України Зеленський поїхав туди, Путін – ні. Мені і майже всім іншим ясно, що Путін грає в ігри, коли справа стосується миру", - сказав американський політик.

За його словами, він бачив "неспростовні докази" того, що Росія нібито готується до наступу влітку або на початку осені. Грем зазначив, що Кремль "грає у мирні ігри" у Стамбулі, але нарощування військ – це не гра.

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"Росіяни готуються завоювати більше території силою зброї", - резюмував сенатор.