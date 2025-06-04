Путін грає в ігри, коли справа стосується миру, - сенатор Грем
Російський диктатор Володимир Путін лише грає в ігри, а не прагне миру.
Про це заявив сенатор США Ліндсі Грем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Сенатор-республіканець заявив, що сумнівається у серйозності інтересу Росії до серйозних мирних переговорів у Стамбулі.
"Трамп сказав: ведіть переговори у Стамбулі! Президент України Зеленський поїхав туди, Путін – ні. Мені і майже всім іншим ясно, що Путін грає в ігри, коли справа стосується миру", - сказав американський політик.
За його словами, він бачив "неспростовні докази" того, що Росія нібито готується до наступу влітку або на початку осені. Грем зазначив, що Кремль "грає у мирні ігри" у Стамбулі, але нарощування військ – це не гра.
"Росіяни готуються завоювати більше території силою зброї", - резюмував сенатор.
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Сделал президентом США
Не надо никуда ездить
Трамп все сделает ,как хочет путин
А сенатор еще этого не понял?
Так врубайтесь быстрее ,мистер ГРЭМ!!!
Але, складається враження, що Трампу це подобається!! Мазохіст, чи здається???
Чекисты лет сто занимаются вербовкой
Начиная с Рамона Меркадера
Такой как Трамп - это подарок для вербовщиков КГБ
Примитивный,аморальный
Жаждущий славы ,денег и секса
Меня не удивляет все что делает Трамп
Как писал Суворов - из советских спецслужб живым выйти нельзя
Только вперед ногами
И Трамп это понимает
Трампу хочется жить
Играть в гольф
А значит он будет выполнять все,что скажет путин....
ліліпутін "Такой как Трамп - примитивный,аморальный,жаждущий славы ,денег".
чекісти - це ідейні комуністи без капіталістичних ідеалів.
Есть
И будут
Основні принципи для них - ідеї леніна.
Основна організація - нквс, кгб.
Нічого цього зараз немає, а старі чекісти уже на пенсії.
Що є?
Є "кооператив озеро" - та купка провласних силових структур що кришують бізнес "кооператива озеро".
Основні принципи капіталістичні - грабуй чуже.
Или прикалываетесь?
Главная идея всех большевиков и чекистов - ГРАБИТЬ ЧУЖОЕ!!!!
А чтобы грабить было легче
Надо всех убить!
Что они и делали успешно
Никто больше так не уничтожал СОБСТВЕННЫЙ НАРОД
Как большевики и чекисты
Вы где этого дерьма большевистского набрались?
Чучхе какое- то !!!!!
Е- мое.......
ГРАБИТЬ ЧУЖОЕ!!!!грабить у капіталістів награбленное и передача его обратно в народное пользование
Не підмінюйте поняття.
Добре - скільки заводів було в приватній власності у леніна чи дзержінского - і які - назвіть.
Моде назвете скільки взагалі було приватних фабрик заводів в ссср?
Це я до того, що ВСЕ майно належало де-факто - усьому народу.
В росії - фсб-шники спокійно мають свій бізнез, фабрики заводи - це типовий капіталізм.
І граблять вони не заради народу - а заради свого власного карману.
... по типу - "еще есть парні борющієся за соціальную справедлівость"
... дурячи його бо ні комуністичного ссср ні комунчтичних чекісті в природі уже не існує.
Є капіталістичний устрій "коопертатива озеро" - банда державних найманців для пограбунку терпіл
ТРАМП і Путін Путін грають в ігри, коли справа стосується миру! - так відповідає суті.
Трамп нарцис, фанфарон, хлєстаков, який намагається отримати премію миру Нобеля.
Однак "не пройшло и полгода, і, навіть, сто днів президенства, а історія вже розмістила Трампа у списку "миротворців" - Сталіна, Гітлера, Муссоліні, Чемберлена і всякий інших злодіїв ХІ і ХІІ століття...
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Нарцис - риса характеру, яка полягає у виключній самозакоханості.
ФАНФАРОН/fanfaron -пихатий, гонористий, зарозумілий базіка; хвалько. - як у Гоголя Хлестаков