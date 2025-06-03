Сенатор Грем - Медведєву: Ви дали зрозуміти світові, що Путін та Росія не зацікавлені у мирі

Сенатор США Ліндсі Грем прокоментував заяву Дмитра Медведєва про мету Росії на переговорах в Стамбулі.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаємо пана Медведєва з рідкісним моментом чесності, виявленої російською пропагандистською машиною. Я ціную той факт, що ви дали зрозуміти світові, що Путін та Росія зовсім не зацікавлені у мирі", - йдеться в повідомленні.

Раніше Дмитро Медведєв заявив, що мета участі РФ у мирних переговорах у Стамбулі - це не компроміс, а "швидка та повна перемога Росії".

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