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Новини переговори з РФ Переговори у Туреччині
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Сенатор Грем - Медведєву: Ви дали зрозуміти світові, що Путін та Росія не зацікавлені у мирі

Ліндсі Грем відреагував на заяву Медведєва

Сенатор США Ліндсі Грем прокоментував заяву Дмитра Медведєва про мету Росії на переговорах в Стамбулі.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаємо пана Медведєва з рідкісним моментом чесності, виявленої російською пропагандистською машиною. Я ціную той факт, що ви дали зрозуміти світові, що Путін та Росія зовсім не зацікавлені у мирі", - йдеться в повідомленні.

Раніше Дмитро Медведєв заявив, що мета участі РФ у мирних переговорах у Стамбулі - це не компроміс, а "швидка та повна перемога Росії".

Читайте: Вадефуль і Грем обговорили санкції проти РФ: Європа і США повинні продовжувати тиснути на Путіна

Ліндсі Грем відреагував на заяву Медведєва

Автор: 

Медведєв Дмитро (1915) росія (65974) США (23355) Ліндсі Грем (86)


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Топ коментарі
+11
ТА ТИ ШО ДІЙСНО? ЦЕ НОВИНА
Країна яка
- поработила була півпланети
- почала 1 світову напару з Сербією
- почала другу світову разом з Німеччиною
- убила за 20 століття 100-150 млн людей як своїх так чужих

виявляється не хочу миру айайайай
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03.06.2025 13:52 Відповісти
+9
рашка не для миру - путлєр зійшов з котушок
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03.06.2025 13:47 Відповісти
+7
Чубчику розкажи.
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03.06.2025 13:49 Відповісти
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рашка не для миру - путлєр зійшов з котушок
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03.06.2025 13:47 Відповісти
Чубчику розкажи.
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03.06.2025 13:49 Відповісти
Чубчик, може, тільки "єфімка вмикає", а насправді 100% заодно з йухлом.

Принаймні, всі його дії (і дії його цинічно-дебілуватої "адміністрації") свідчать про це.
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03.06.2025 14:03 Відповісти
Що в тверезого на умі в п'яного на язиці.
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03.06.2025 13:49 Відповісти
І так, вони з Білого дому США, запитують у прутіна, уже більше 100 днів!!??
А прутін Трампу, картини присилає….
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03.06.2025 13:50 Відповісти
більше 10 років...
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03.06.2025 13:53 Відповісти
Сенатор грем- Шістка Трампа, яка без його дозволу, не сходить в туалет…
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03.06.2025 13:50 Відповісти
Зачить це слова Трампа?
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03.06.2025 13:54 Відповісти
Більш цікаво де ви, дебіли, хоч натяк бачили на зворотнє? Де у рудого олігофрена взялася впевненість що росія "хоче миру", шо ви її "викриваєте"?...
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03.06.2025 13:51 Відповісти
Ну і? Скільки ще вас будуть мочити мордою в лайно всілякий кацапський непотріб та алкашня? Не соромно,трампони?
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03.06.2025 13:51 Відповісти
Секрет полішенеля.
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03.06.2025 13:51 Відповісти
ТА ТИ ШО ДІЙСНО? ЦЕ НОВИНА
Країна яка
- поработила була півпланети
- почала 1 світову напару з Сербією
- почала другу світову разом з Німеччиною
- убила за 20 століття 100-150 млн людей як своїх так чужих

виявляється не хочу миру айайайай
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03.06.2025 13:52 Відповісти
Ви що справжні ідіоти?
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03.06.2025 14:04 Відповісти
обмінялися твітами і пішли далі - ведмедко горілку жерти, а сєнатор - хз куди
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03.06.2025 14:10 Відповісти
і тому америка продовжить друкувати трампом та скиглити сенатом якому не вистачає десятка яєць для прийняття рішення по сміховинним санкціям.
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03.06.2025 14:22 Відповісти
я написав друкувати?
ї*ать, що я написав...
де очі мої були, га....
коли вже буде коригування відправленого, агов, це до кого?
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03.06.2025 14:23 Відповісти
 
 