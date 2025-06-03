Сенатор Грем - Медведєву: Ви дали зрозуміти світові, що Путін та Росія не зацікавлені у мирі
Сенатор США Ліндсі Грем прокоментував заяву Дмитра Медведєва про мету Росії на переговорах в Стамбулі.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Вітаємо пана Медведєва з рідкісним моментом чесності, виявленої російською пропагандистською машиною. Я ціную той факт, що ви дали зрозуміти світові, що Путін та Росія зовсім не зацікавлені у мирі", - йдеться в повідомленні.
Раніше Дмитро Медведєв заявив, що мета участі РФ у мирних переговорах у Стамбулі - це не компроміс, а "швидка та повна перемога Росії".
Топ коментарі
+11 Михайло Иляш
показати весь коментар03.06.2025 13:52 Відповісти Посилання
+9 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар03.06.2025 13:47 Відповісти Посилання
+7 Виктор Волик #573562
показати весь коментар03.06.2025 13:49 Відповісти Посилання
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А прутін Трампу, картини присилає….
Країна яка
- поработила була півпланети
- почала 1 світову напару з Сербією
- почала другу світову разом з Німеччиною
- убила за 20 століття 100-150 млн людей як своїх так чужих
виявляється не хочу миру айайайай
ї*ать, що я написав...
де очі мої були, га....
коли вже буде коригування відправленого, агов, це до кого?