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Новини Переговори у Туреччині
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Медведєв: Мета переговорів у Стамбулі - не компроміс, а перемога Росії

дмитро,медведєв

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що мета участі РФ у мирних переговорах у Стамбулі - це не компроміс, а "швидка та повна перемога Росії".

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Медведєва, переговори "не мають на меті досягнення компромісного миру" і не ґрунтуються на "вигаданих нереальних умовах", маючи на увазі позицію України.

"Вони потрібні для якнайшвидшої перемоги Росії. У цьому сенс російського Меморандуму, який вчора був опублікований", - заявив він, не уточнюючи деталей документа.

Нагадаємо, раніше російська сторона опублікувала так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.

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Автор: 

Медведєв Дмитро (1915) перемовини (3007) війна в Україні (4654)


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Топ коментарі
+15
Яке воно *******. Цироз дає побічні реакції. Сцикло півтораметрове.
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03.06.2025 12:13 Відповісти
+12
Дрин тобі рюський п.дор в дупіту. Стамбул це марення рижого придурка. Результати війни будуть визначені у затопленій фекаліями мацкві.
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03.06.2025 12:14 Відповісти
+11
Дімон Алконавтич вже мабуть Фінляндію зі штатом Кентукки знищив перед цим?
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03.06.2025 12:13 Відповісти
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03.06.2025 12:11 Відповісти
Дрин тобі рюський п.дор в дупіту. Стамбул це марення рижого придурка. Результати війни будуть визначені у затопленій фекаліями мацкві.
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03.06.2025 12:14 Відповісти
Пусть пьет больше - он становится еще тупее и смешнее!
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03.06.2025 12:20 Відповісти
Так це ж триндьож для внутрішнього вжитку, бо сам собі суперечить: не можна здобути повну перемогу на перемовинах! Але кацапський піпл захаває і таке! Ми не звертаймо уваги...
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03.06.2025 12:34 Відповісти
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03.06.2025 13:30 Відповісти
Дімон Алконавтич вже мабуть Фінляндію зі штатом Кентукки знищив перед цим?
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03.06.2025 12:13 Відповісти
Яке воно *******. Цироз дає побічні реакції. Сцикло півтораметрове.
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03.06.2025 12:13 Відповісти
ШОБ ти здох , вбивця
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03.06.2025 12:14 Відповісти
Жириновський №2 - хоче помити чоботи в Тисі
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03.06.2025 12:14 Відповісти
Коли Жиріновскій заклика̀в бомбардувати Київ, то усі з нього сміялися...
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03.06.2025 12:22 Відповісти
Тиса - надто мілка для нього, він так вважає. В нього запити більші: хоче в Лісабонській затоці.
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03.06.2025 12:23 Відповісти
Тиса 1, 60м, а у плюшевого 1, 55м, йому вистачить.
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03.06.2025 13:07 Відповісти
Потрібно шоб слова цього диблоїда почув Трамп - "хороші" хлопці - по Трампу
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03.06.2025 12:30 Відповісти
Переговори Україна повинна вести в складі коаліції охочих.
Щоб поряд з українською делегацією були представники Британії, Франції. Німеччини, Польщі, Литви, Чехії, Швеції. І нехай хоч Трамп, хоч *****, хоч Орбан і прочая Сі-шушваль що хочуть звиздять. Бо навіть в цій інфі достовірно видно, що касапи висунули ультиматум не лише одній Україні. а всьому НАТО і всьому демократичному світу.
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03.06.2025 12:17 Відповісти
Це раніше була расия, а зараз ху...лостан у якому ти тільки бояришнік пити можеш, а твої слова можеш своєму посліду доводити, вони навіть для ху...ловцев не цікаві
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03.06.2025 12:17 Відповісти
Коли раніше це була Росія?
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03.06.2025 12:21 Відповісти
Багато хто совковими колоніальними стереотипами мислить.
А реальна історія доволі кумедна і трагічна.
Колись давно позашлюбний син картвельського (грузинського) принца і караїмської княжної - ''пєтька пєрвий'' сильно собі вподобав старо-грецьку назву Русі - ''руссія'' (як варіант - ''россія'') - тільки тому що він був фанатом усього ''Пруського'' - а дані назви були дуже схожі - йому дуже закортіло перейменувати московське царство в ''рассійскую імпєрію'' і самому стати першим її імператором, бо був дуже амбітним і задиристим. При тому йому було ''глибоко до задниці'', що москалі (псевдо-етнічний вінегрет з ренеґатів, манкуртів, яничар і колаборантів знищених москалями народів) не мають жодного стосунку до Русі. Ось так і виникла так звана ''рассія''.
П.С.: будемо сподіватись, що москальські імперія доживає свої останні роки...
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03.06.2025 12:54 Відповісти
П'яний москальський медвідь завжди говорить те - що думає і планує бліда міль *****-путін.
Обидвом вже давно прогули в пеклі ставлять.
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03.06.2025 12:18 Відповісти
Дімон - наступний дрон у твою дупу.
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03.06.2025 12:20 Відповісти
Цей алконавт вже напряму все вивалює.
А рижий дегенерат і це проковтне
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03.06.2025 12:21 Відповісти
таке відверте відверте кровожерливе бикування не можливо без підтримки Трампа.
Це перший президент США якоого росія постійно окунає в унітаз без жодних наслідків для себе.
Варіант перший - Доні боються путіна і навіть його другорядних шавок.
Варіант другий - він в змові з путіним за шалене бабло у власну кишеню.
Огидно і те і те. І дуже принизливо.
Доні добиває республіканську партію і її імідж як доволю сильну і безкомпромісну до вбивць. Все це з Доні почило в бозі. Республіканська партія все більше схожа на отару дезорієнтованих овець.
Трамп хоче магу.
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03.06.2025 12:22 Відповісти
Я би сказав, що це Трамп бикує, бо саме він є маріонеткою *****, завербованим в 1987році кагебістами агентом Красновим.
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03.06.2025 12:24 Відповісти
Мені не хочеться в це вірити бо США точно про це знають достеменно, чи так воно чи ні. Невже вони всі божевільні і не відчувають, що така політика привиде кожного з них до цугундера і до біди на всю планету, яка в них не питатиме паспорта, а буде бити під дих наздоганяючі раз за разом?
Це ж треба бути остаточно божевільними і обесчещеними остаточно.
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03.06.2025 12:32 Відповісти
Видно, путін має на Трампа товсту флешку. І Трамп це знає.
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03.06.2025 12:35 Відповісти
Трампу набудь які флешки з будь яким компроматом насрати. Він себе важає богом, в оній особі і суддя і кесарь.
Тут може бути тілька цинічне і жорстке самодурство, як помста тим хто його не визнає богоізбраним. Рашці він прощає виключно за велике бабло, величезне. Гроші його кров
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03.06.2025 12:43 Відповісти
Сикльош пробудився з будуна!
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03.06.2025 12:22 Відповісти
Нажереться,смердюк обіссяний та несе дурню козлориле.
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03.06.2025 12:22 Відповісти
Закусывать нужно!!! 🤡🤣🥳😆😊🤪
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03.06.2025 12:23 Відповісти
Ти алкогозім переможи для початку, алік пропитий)
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03.06.2025 12:25 Відповісти
Очуняв алкаш. А я думав що вже здох від цирозу.
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03.06.2025 12:25 Відповісти
Алкохобитт и боевой гном Рашки победил очередную бутылку рома.
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03.06.2025 12:25 Відповісти
Алкофрік іди на***. Колись воно все-таки подохне від власної злоби, а може і допоможуть.
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03.06.2025 12:31 Відповісти
Я призываю вас Медведа меньше слушать. Есть такое подозрение что он хоть и мудак, и редкая скотина - но то что он говорит - он вынужден говорить чтобы спасти свою жопу. В российской политике он единственный кто был на самых высоких постах, и более того - в свою каденцию имел весьма высокий рейтинг. Считался миролюбивым и прогрессивным на фоне *****. И не секрет что сейчас в российских элитах хватает людей которым то что творит ***** совсем не нравится. Естественно не потому что им жалко своих людей или Украину - нет, просто они испытывают или личный дискомфорт, или боятся за судьбу свою, своих семей, своих наворованых капиталлов. И если где то в российском политикуме появится новый Пригожин, который будет посылать сигналы о том что он добрый и пушистый и пора войну заканчивать - у него будет весьма много сторонников среди элит. И Дмитрий Алкогольевич делает абсолютно все чтобы казаться экзистенцильным злом, чтобы даже ***** на его фоне выглядел милым плюшевым мишкой. Потому что если ***** почувствует что Алкогольевич может быть поставлен во главе заговора против ***** - трусы Новичком ему намажут в этот же день. Потому Медвед играет в свою игру, где ставка это его жизнь или как минимум свобода. Хотя конечно же он мразь и подонок, тут спорить нет смысла - но ему очень хочется пожить и не хочется выходить в окно.
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03.06.2025 12:32 Відповісти
******,после катострофического разгрома вашей авиации победа стала на стороне Украины!закусывать надо алкаш прежде чем заявы делать!
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03.06.2025 12:34 Відповісти
Американському наївному рудому барану вже показали допис Дімона . ?
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03.06.2025 12:37 Відповісти
Він озвучив, те що ми і так знаємо. Але перемовини використовуєм для обміну полоненими та чекаємо поки одуплиться гольфіст.
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03.06.2025 12:37 Відповісти
злобный минипробник ***** разбушевался
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03.06.2025 12:44 Відповісти
Була в медведа хата, дощ пішов - вона сгоріла.
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03.06.2025 12:45 Відповісти
"Недоросль" - воно буває коли небудь тверезе.Що Манька Захарова,що цей ліліпут кровожерлевий.Про яку ти перемогу мрієш-меча та орала?Та це все ж було,а два рази а одну воду ще ніхто не зайшов.Продовжуйте бухати.
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03.06.2025 12:52 Відповісти
Запой--це страшна штука
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03.06.2025 12:55 Відповісти
Донні не кажіть. Бо кондратій прийде.
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03.06.2025 12:56 Відповісти
так и иди ***** *************** ********!................................................
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03.06.2025 13:09 Відповісти
Все шо нужно знать про медеда... Если пыня станет на плечи димона, то чмокнет дурбыцала януковоща в пупчик. Если же медед станет пыне на плечи, https://youtu.be/AxtQtj9z_xo то возьмет в рот у пырдуковича...
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03.06.2025 13:21 Відповісти
Мета Стамбула тебе тупого Оленя стриножити і завести в стойло,якщо це не вдасться тоді далі будуть морити санкціями,і ти тупий йолоп будеш бекати.
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03.06.2025 13:30 Відповісти
Алкаш не алкаш, а говорить правду.
Кацапи ведуть ці "пєрегавори" не для того, щоб закінчити війну, а для того, щоб створити для себе комфортні умови для її продовження.
Можна голосно сміятись над його словами, знаходити все нові епітети.
Але факт в тому, що слова про нашу перемогу давно зникли з відосів найвеличнішого та ефірів марахвону...
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03.06.2025 13:40 Відповісти
 
 