Медведєв: Мета переговорів у Стамбулі - не компроміс, а перемога Росії

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що мета участі РФ у мирних переговорах у Стамбулі - це не компроміс, а "швидка та повна перемога Росії".

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Медведєва, переговори "не мають на меті досягнення компромісного миру" і не ґрунтуються на "вигаданих нереальних умовах", маючи на увазі позицію України.

"Вони потрібні для якнайшвидшої перемоги Росії. У цьому сенс російського Меморандуму, який вчора був опублікований", - заявив він, не уточнюючи деталей документа.

Нагадаємо, раніше російська сторона опублікувала так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.

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