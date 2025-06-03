Медведєв: Мета переговорів у Стамбулі - не компроміс, а перемога Росії
Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що мета участі РФ у мирних переговорах у Стамбулі - це не компроміс, а "швидка та повна перемога Росії".
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Медведєва, переговори "не мають на меті досягнення компромісного миру" і не ґрунтуються на "вигаданих нереальних умовах", маючи на увазі позицію України.
"Вони потрібні для якнайшвидшої перемоги Росії. У цьому сенс російського Меморандуму, який вчора був опублікований", - заявив він, не уточнюючи деталей документа.
Нагадаємо, раніше російська сторона опублікувала так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.
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Щоб поряд з українською делегацією були представники Британії, Франції. Німеччини, Польщі, Литви, Чехії, Швеції. І нехай хоч Трамп, хоч *****, хоч Орбан і прочая Сі-шушваль що хочуть звиздять. Бо навіть в цій інфі достовірно видно, що касапи висунули ультиматум не лише одній Україні. а всьому НАТО і всьому демократичному світу.
А реальна історія доволі кумедна і трагічна.
Колись давно позашлюбний син картвельського (грузинського) принца і караїмської княжної - ''пєтька пєрвий'' сильно собі вподобав старо-грецьку назву Русі - ''руссія'' (як варіант - ''россія'') - тільки тому що він був фанатом усього ''Пруського'' - а дані назви були дуже схожі - йому дуже закортіло перейменувати московське царство в ''рассійскую імпєрію'' і самому стати першим її імператором, бо був дуже амбітним і задиристим. При тому йому було ''глибоко до задниці'', що москалі (псевдо-етнічний вінегрет з ренеґатів, манкуртів, яничар і колаборантів знищених москалями народів) не мають жодного стосунку до Русі. Ось так і виникла так звана ''рассія''.
П.С.: будемо сподіватись, що москальські імперія доживає свої останні роки...
Обидвом вже давно прогули в пеклі ставлять.
А рижий дегенерат і це проковтне
Це перший президент США якоого росія постійно окунає в унітаз без жодних наслідків для себе.
Варіант перший - Доні боються путіна і навіть його другорядних шавок.
Варіант другий - він в змові з путіним за шалене бабло у власну кишеню.
Огидно і те і те. І дуже принизливо.
Доні добиває республіканську партію і її імідж як доволю сильну і безкомпромісну до вбивць. Все це з Доні почило в бозі. Республіканська партія все більше схожа на отару дезорієнтованих овець.
Трамп хоче магу.
Це ж треба бути остаточно божевільними і обесчещеними остаточно.
Тут може бути тілька цинічне і жорстке самодурство, як помста тим хто його не визнає богоізбраним. Рашці він прощає виключно за велике бабло, величезне. Гроші його кров
Кацапи ведуть ці "пєрегавори" не для того, щоб закінчити війну, а для того, щоб створити для себе комфортні умови для її продовження.
Можна голосно сміятись над його словами, знаходити все нові епітети.
Але факт в тому, що слова про нашу перемогу давно зникли з відосів найвеличнішого та ефірів марахвону...