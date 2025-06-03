Медведев: Цель переговоров в Стамбуле - не компромисс, а победа России

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что цель участия РФ в мирных переговорах со Стамбуле - это не компромисс, а "быстрая и полная победа России".

Об этом он написал в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Медведева, переговоры "не имеют целью достижение компромиссного мира" и не основываются на "вымышленных нереальных условиях", имея в виду позицию Украины.

"Они нужны для скорейшей победы России. В этом смысл российского Меморандума, который вчера был опубликован", - заявил он, не уточняя деталей документа.

Напомним, ранее российская сторона опубликовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.

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