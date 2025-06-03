РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12844 посетителя онлайн
Новости Переговоры в Турции
2 507 35

Медведев: Цель переговоров в Стамбуле - не компромисс, а победа России

дмитро,медведев

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что цель участия РФ в мирных переговорах со Стамбуле - это не компромисс, а "быстрая и полная победа России".

Об этом он написал в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Медведева, переговоры "не имеют целью достижение компромиссного мира" и не основываются на "вымышленных нереальных условиях", имея в виду позицию Украины.

"Они нужны для скорейшей победы России. В этом смысл российского Меморандума, который вчера был опубликован", - заявил он, не уточняя деталей документа.

Напомним, ранее российская сторона опубликовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гутерриш не хочет комментировать гипотетические предположения РФ относительно мира в Украине, - спикер генсека ООН Дюжаррик

Автор: 

Медведев Дмитрий (4105) переговоры (5070) война в Украине (4618)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Дімон Алконавтич вже мабуть Фінляндію зі штатом Кентукки знищив перед цим?
показать весь комментарий
03.06.2025 12:13 Ответить
+3
Яке воно *******. Цироз дає побічні реакції. Сцикло півтораметрове.
показать весь комментарий
03.06.2025 12:13 Ответить
+3
ШОБ ти здох , вбивця
показать весь комментарий
03.06.2025 12:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пить надо меньше.
показать весь комментарий
03.06.2025 12:11 Ответить
Дрин тобі рюський п.дор в дупіту. Стамбул це марення рижого придурка. Результати війни будуть визначені у затопленій фекаліями мацкві.
показать весь комментарий
03.06.2025 12:14 Ответить
Пусть пьет больше - он становится еще тупее и смешнее!
показать весь комментарий
03.06.2025 12:20 Ответить
Так це ж триндьож для внутрішнього вжитку, бо сам собі суперечить: не можна здобути повну перемогу на перемовинах! Але кацапський піпл захаває і таке! Ми не звертаймо уваги...
показать весь комментарий
03.06.2025 12:34 Ответить
Дімон Алконавтич вже мабуть Фінляндію зі штатом Кентукки знищив перед цим?
показать весь комментарий
03.06.2025 12:13 Ответить
Яке воно *******. Цироз дає побічні реакції. Сцикло півтораметрове.
показать весь комментарий
03.06.2025 12:13 Ответить
ШОБ ти здох , вбивця
показать весь комментарий
03.06.2025 12:14 Ответить
Жириновський №2 - хоче помити чоботи в Тисі
показать весь комментарий
03.06.2025 12:14 Ответить
Коли Жиріновскій заклика̀в бомбардувати Київ, то усі з нього сміялися...
показать весь комментарий
03.06.2025 12:22 Ответить
Тиса - надто мілка для нього, він так вважає. В нього запити більші: хоче в Лісабонській затоці.
показать весь комментарий
03.06.2025 12:23 Ответить
Потрібно шоб слова цього диблоїда почув Трамп - "хороші" хлопці - по Трампу
показать весь комментарий
03.06.2025 12:30 Ответить
Переговори Україна повинна вести в складі коаліції охочих.
Щоб поряд з українською делегацією були представники Британії, Франції. Німеччини, Польщі, Литви, Чехії, Швеції. І нехай хоч Трамп, хоч *****, хоч Орбан і прочая Сі-шушваль що хочуть звиздять. Бо навіть в цій інфі достовірно видно, що касапи висунули ультиматум не лише одній Україні. а всьому НАТО і всьому демократичному світу.
показать весь комментарий
03.06.2025 12:17 Ответить
Це раніше була расия, а зараз ху...лостан у якому ти тільки бояришнік пити можеш, а твої слова можеш своєму посліду доводити, вони навіть для ху...ловцев не цікаві
показать весь комментарий
03.06.2025 12:17 Ответить
Коли раніше це була Росія?
показать весь комментарий
03.06.2025 12:21 Ответить
П'яний москальський медвідь завжди говорить те - що думає і планує бліда міль *****-путін.
Обидвом вже давно прогули в пеклі ставлять.
показать весь комментарий
03.06.2025 12:18 Ответить
Дімон - наступний дрон у твою дупу.
показать весь комментарий
03.06.2025 12:20 Ответить
Цей алконавт вже напряму все вивалює.
А рижий дегенерат і це проковтне
показать весь комментарий
03.06.2025 12:21 Ответить
таке відверте відверте кровожерливе бикування не можливо без підтримки Трампа.
Це перший президент США якоого росія постійно окунає в унітаз без жодних наслідків для себе.
Варіант перший - Доні боються путіна і навіть його другорядних шавок.
Варіант другий - він в змові з путіним за шалене бабло у власну кишеню.
Огидно і те і те. І дуже принизливо.
Доні добиває республіканську партію і її імідж як доволю сильну і безкомпромісну до вбивць. Все це з Доні почило в бозі. Республіканська партія все більше схожа на отару дезорієнтованих овець.
Трамп хоче магу.
показать весь комментарий
03.06.2025 12:22 Ответить
Я би сказав, що це Трамп бикує, бо саме він є маріонеткою *****, завербованим в 1987році кагебістами агентом Красновим.
показать весь комментарий
03.06.2025 12:24 Ответить
Мені не хочеться в це вірити бо США точно про це знають достеменно, чи так воно чи ні. Невже вони всі божевільні і не відчувають, що така політика привиде кожного з них до цугундера і до біди на всю планету, яка в них не питатиме паспорта, а буде бити під дих наздоганяючі раз за разом?
Це ж треба бути остаточно божевільними і обесчещеними остаточно.
показать весь комментарий
03.06.2025 12:32 Ответить
Видно, путін має на Трампа товсту флешку. І Трамп це знає.
показать весь комментарий
03.06.2025 12:35 Ответить
Трампу набудь які флешки з будь яким компроматом насрати. Він себе важає богом, в оній особі і суддя і кесарь.
Тут може бути тілька цинічне і жорстке самодурство, як помста тим хто його не визнає богоізбраним. Рашці він прощає виключно за велике бабло, величезне. Гроші його кров
показать весь комментарий
03.06.2025 12:43 Ответить
Сикльош пробудився з будуна!
показать весь комментарий
03.06.2025 12:22 Ответить
Нажереться,смердюк обіссяний та несе дурню козлориле.
показать весь комментарий
03.06.2025 12:22 Ответить
Закусывать нужно!!! 🤡🤣🥳😆😊🤪
показать весь комментарий
03.06.2025 12:23 Ответить
Ти алкогозім переможи для початку, алік пропитий)
показать весь комментарий
03.06.2025 12:25 Ответить
Очуняв алкаш. А я думав що вже здох від цирозу.
показать весь комментарий
03.06.2025 12:25 Ответить
Алкохобитт и боевой гном Рашки победил очередную бутылку рома.
показать весь комментарий
03.06.2025 12:25 Ответить
Алкофрік іди на***. Колись воно все-таки подохне від власної злоби, а може і допоможуть.
показать весь комментарий
03.06.2025 12:31 Ответить
Я призываю вас Медведа меньше слушать. Есть такое подозрение что он хоть и мудак, и редкая скотина - но то что он говорит - он вынужден говорить чтобы спасти свою жопу. В российской политике он единственный кто был на самых высоких постах, и более того - в свою каденцию имел весьма высокий рейтинг. Считался миролюбивым и прогрессивным на фоне *****. И не секрет что сейчас в российских элитах хватает людей которым то что творит ***** совсем не нравится. Естественно не потому что им жалко своих людей или Украину - нет, просто они испытывают или личный дискомфорт, или боятся за судьбу свою, своих семей, своих наворованых капиталлов. И если где то в российском политикуме появится новый Пригожин, который будет посылать сигналы о том что он добрый и пушистый и пора войну заканчивать - у него будет весьма много сторонников среди элит. И Дмитрий Алкогольевич делает абсолютно все чтобы казаться экзистенцильным злом, чтобы даже ***** на его фоне выглядел милым плюшевым мишкой. Потому что если ***** почувствует что Алкогольевич может быть поставлен во главе заговора против ***** - трусы Новичком ему намажут в этот же день. Потому Медвед играет в свою игру, где ставка это его жизнь или как минимум свобода. Хотя конечно же он мразь и подонок, тут спорить нет смысла - но ему очень хочется пожить и не хочется выходить в окно.
показать весь комментарий
03.06.2025 12:32 Ответить
******,после катострофического разгрома вашей авиации победа стала на стороне Украины!закусывать надо алкаш прежде чем заявы делать!
показать весь комментарий
03.06.2025 12:34 Ответить
Американському наївному рудому барану вже показали допис Дімона . ?
показать весь комментарий
03.06.2025 12:37 Ответить
Він озвучив, те що ми і так знаємо. Але перемовини використовуєм для обміну полоненими та чекаємо поки одуплиться гольфіст.
показать весь комментарий
03.06.2025 12:37 Ответить
злобный минипробник ***** разбушевался
показать весь комментарий
03.06.2025 12:44 Ответить
Була в медведа хата, дощ пішов - вона сгоріла.
показать весь комментарий
03.06.2025 12:45 Ответить
 
 