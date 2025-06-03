Медведев: Цель переговоров в Стамбуле - не компромисс, а победа России
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что цель участия РФ в мирных переговорах со Стамбуле - это не компромисс, а "быстрая и полная победа России".
Об этом он написал в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Медведева, переговоры "не имеют целью достижение компромиссного мира" и не основываются на "вымышленных нереальных условиях", имея в виду позицию Украины.
"Они нужны для скорейшей победы России. В этом смысл российского Меморандума, который вчера был опубликован", - заявил он, не уточняя деталей документа.
Напомним, ранее российская сторона опубликовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.
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Щоб поряд з українською делегацією були представники Британії, Франції. Німеччини, Польщі, Литви, Чехії, Швеції. І нехай хоч Трамп, хоч *****, хоч Орбан і прочая Сі-шушваль що хочуть звиздять. Бо навіть в цій інфі достовірно видно, що касапи висунули ультиматум не лише одній Україні. а всьому НАТО і всьому демократичному світу.
Обидвом вже давно прогули в пеклі ставлять.
А рижий дегенерат і це проковтне
Це перший президент США якоого росія постійно окунає в унітаз без жодних наслідків для себе.
Варіант перший - Доні боються путіна і навіть його другорядних шавок.
Варіант другий - він в змові з путіним за шалене бабло у власну кишеню.
Огидно і те і те. І дуже принизливо.
Доні добиває республіканську партію і її імідж як доволю сильну і безкомпромісну до вбивць. Все це з Доні почило в бозі. Республіканська партія все більше схожа на отару дезорієнтованих овець.
Трамп хоче магу.
Це ж треба бути остаточно божевільними і обесчещеними остаточно.
Тут може бути тілька цинічне і жорстке самодурство, як помста тим хто його не визнає богоізбраним. Рашці він прощає виключно за велике бабло, величезне. Гроші його кров