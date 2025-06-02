Гутерриш не хочет комментировать гипотетические предположения РФ о мире в Украине, - спикер генсека ООН Дюжаррик
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не видит смысла комментировать российские предложения относительно мирного соглашения с Украиной, если не достигнуто прекращение огня.
Об этом сказал в понедельник представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он ответил на вопрос относительно предложения РФ утвердить двустороннее соглашение о мире решением Совета Безопасности ООН.
"Послушайте, я думаю, (сначала. - Ред.) давайте дойдем до соглашения. Не хотим комментировать гипотетические предположения. Я думаю, что на этом этапе это было бы глупо и контрпродуктивно", - отметил Дюжаррик.
По его словам, в руководстве ООН надеются, что "переговоры, которые завершились в Стамбуле, могут привести к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня как первого шага на пути к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН".
Дюжаррик добавил, что в ООН приветствуют "любое соглашение, которое приведет к обмену пленными" или телами погибших.
Переговоры в Турции 2 июня
2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и России. Переговоры продолжались более часа.
Российскую делегацию, как и во время первого раунда 16 мая, возглавлял помощник диктатора Владимира Путина - Владимир Мединский. Главой украинской делегации был министр обороны Рустем Умеров.
После переговоров Умеров сообщил, что стороны согласовали только новый этап обмена пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет. Стороны также договорились о репатриации 6 тысяч тел погибших военных.
Украина предлагала также полное прекращение огня и встречу на уровне лидеров. Относительно встречи лидеров украинская делегация ждет ответа от РФ до конца июня.
Российская сторона передала Украине так называемый "меморандум", который в частности содержит видение РФ относительно мирного урегулирования и условия для прекращения огня.
У сторон будет неделя на изучение меморандумов, которые они передали друг другу.
Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение России о прекращении огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.
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02 червня 2025, 04:38 pm
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4298398.html Бонус: вчерашний удар ВСУ по аэродромам рикошетом угробил роSSиянского генерала
Z-каналы сообщают: в Москве из окна "случайно" выпал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий ВВС России, подозреваемый Международным уголовным судом в военных преступлениях.
👤 Кобылаш - один из самых одиозных фигурантов "незаметной авиации" Кремля. Именно под его руководством стратегическая авиация РФ обстреливала украинские города ракетами Х-101 и Х-55. Он же рассказывал, что "все цели поражены, все идет по плану". Судя по всему, дошел до финального пункта плана.
🪂 Z-комментаторы уже выбирают, что писать в некрологе: патриот, герой или жертва СБУ. Однако официальных подтверждений пока нет.
📌 А если подтвердится - это уже второй фигурант из Гаагского ордерного списка, внезапно выпадающий из окна вместо отправления в Гаагу.
Итак: Z-пропаганда теряет голоса, а Кремль - генералов.
И, кажется, это только начало большого падения.