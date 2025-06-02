Гутерриш не хочет комментировать гипотетические предположения РФ о мире в Украине, - спикер генсека ООН Дюжаррик

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не видит смысла комментировать российские предложения относительно мирного соглашения с Украиной, если не достигнуто прекращение огня.

Об этом сказал в понедельник представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он ответил на вопрос относительно предложения РФ утвердить двустороннее соглашение о мире решением Совета Безопасности ООН.

"Послушайте, я думаю, (сначала. - Ред.) давайте дойдем до соглашения. Не хотим комментировать гипотетические предположения. Я думаю, что на этом этапе это было бы глупо и контрпродуктивно", - отметил Дюжаррик.

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По его словам, в руководстве ООН надеются, что "переговоры, которые завершились в Стамбуле, могут привести к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня как первого шага на пути к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН".

Дюжаррик добавил, что в ООН приветствуют "любое соглашение, которое приведет к обмену пленными" или телами погибших.

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Переговоры в Турции 2 июня

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и России. Переговоры продолжались более часа.

Российскую делегацию, как и во время первого раунда 16 мая, возглавлял помощник диктатора Владимира Путина - Владимир Мединский. Главой украинской делегации был министр обороны Рустем Умеров.

После переговоров Умеров сообщил, что стороны согласовали только новый этап обмена пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет. Стороны также договорились о репатриации 6 тысяч тел погибших военных.

Украина предлагала также полное прекращение огня и встречу на уровне лидеров. Относительно встречи лидеров украинская делегация ждет ответа от РФ до конца июня.

Российская сторона передала Украине так называемый "меморандум", который в частности содержит видение РФ относительно мирного урегулирования и условия для прекращения огня.

У сторон будет неделя на изучение меморандумов, которые они передали друг другу.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение России о прекращении огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

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