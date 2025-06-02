"Они идиоты", - Зеленский о предложении РФ относительно прекращения огня на 2-3 дня

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение России о прекращении огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

Об этом он заявил во время брифинга с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Ну и в принципе как такового прекращения огня они не видят. Они сказали, что готовы на прекращение огня на 2-3 дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что они идиоты. Потому что прекращение огня для того, чтобы не было убитых", - подчеркнул глава государства.

По его словам, для россиян - это вопрос просто небольшой паузы в войне.

"Командиры и так обмениваются на поле боя телами погибших солдат. То, о чем говорят россияне, - это не прекращение огня", - отмечает Зеленский.

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Президент добавил, что Москва пытается имитировать дипломатию, чтобы оттянуть введение американских санкций против РФ.

"Для чего они это делают, как в принципе и обмены. Обмены для нас очень важны и они это понимают, они этим кормят американцев, чтобы те пролонгировали свое решение о введении санкций, чтобы они не ввели их, как это нужно было уже сделать. Поэтому для нас важно подчеркнуть, что если в этот раз Стамбул будет по прекращению огня не двигаться вперед, то должны быть санкционные шаги от Штатов", - добавил Зеленский.

Напомним, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

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