"Они идиоты", - Зеленский о предложении РФ относительно прекращения огня на 2-3 дня
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение России о прекращении огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.
Об этом он заявил во время брифинга с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
"Ну и в принципе как такового прекращения огня они не видят. Они сказали, что готовы на прекращение огня на 2-3 дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что они идиоты. Потому что прекращение огня для того, чтобы не было убитых", - подчеркнул глава государства.
По его словам, для россиян - это вопрос просто небольшой паузы в войне.
"Командиры и так обмениваются на поле боя телами погибших солдат. То, о чем говорят россияне, - это не прекращение огня", - отмечает Зеленский.
Президент добавил, что Москва пытается имитировать дипломатию, чтобы оттянуть введение американских санкций против РФ.
"Для чего они это делают, как в принципе и обмены. Обмены для нас очень важны и они это понимают, они этим кормят американцев, чтобы те пролонгировали свое решение о введении санкций, чтобы они не ввели их, как это нужно было уже сделать. Поэтому для нас важно подчеркнуть, что если в этот раз Стамбул будет по прекращению огня не двигаться вперед, то должны быть санкционные шаги от Штатов", - добавил Зеленский.
Напомним, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта.
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Щось я з тим зє!-новойазом геть заплутався...
Але ти в цьому не признаєшся.
А ще раніше просив його забрати тебе "за далгі", ну то таке..
Дивися Вова, щоб тобі знову снікерсом по губах не провели на саміті НАТО.
...а обмін павшими на окремих участках і так час від часу проводиться за домовленностю командирів і всі це знають.
Мета пу тягнути час і варити воду... імітувати перемовини, щоб 47й тормозив із санкціями і поставками зброї.