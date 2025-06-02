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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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"Они идиоты", - Зеленский о предложении РФ относительно прекращения огня на 2-3 дня

Зеленский отреагировал на идею РФ о перемирии на 2-3 дня

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение России о прекращении огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

Об этом он заявил во время брифинга с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Ну и в принципе как такового прекращения огня они не видят. Они сказали, что готовы на прекращение огня на 2-3 дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что они идиоты. Потому что прекращение огня для того, чтобы не было убитых", - подчеркнул глава государства.

По его словам, для россиян - это вопрос просто небольшой паузы в войне.

"Командиры и так обмениваются на поле боя телами погибших солдат. То, о чем говорят россияне, - это не прекращение огня", - отмечает Зеленский.

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Президент добавил, что Москва пытается имитировать дипломатию, чтобы оттянуть введение американских санкций против РФ.

"Для чего они это делают, как в принципе и обмены. Обмены для нас очень важны и они это понимают, они этим кормят американцев, чтобы те пролонгировали свое решение о введении санкций, чтобы они не ввели их, как это нужно было уже сделать. Поэтому для нас важно подчеркнуть, что если в этот раз Стамбул будет по прекращению огня не двигаться вперед, то должны быть санкционные шаги от Штатов", - добавил Зеленский.

Напомним, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20794) война в Украине (4597) прекращения огня (285)


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Топ комментарии
+16
вони такі як і ти.
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02.06.2025 20:09 Ответить
+14
Сьомий рік при владі, і ніфіга в цьому не тямить. Вважає це потужним проявом неперевершеного лідера **********? Дипломат Вселенського рівня.
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02.06.2025 20:14 Ответить
+7
Вони не ідіоти. Ідіоти ті хто їм повірить і пристане на їхні умови
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02.06.2025 20:14 Ответить
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вони такі як і ти.
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02.06.2025 20:09 Ответить
Він більш схож на ТРАМПА.Хто такий Мединський?Це відіграна шістка.А Трамп дійсний ідіот.Усі росіяни завжди в дерьмі і брудними будуть залишатися,поки є таке гівно,як ерефія.
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02.06.2025 20:45 Ответить
Що зараз не так, Сашик?
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02.06.2025 21:15 Ответить
Вони не ідіоти, вони с.ки
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02.06.2025 20:10 Ответить
Припарат подіяв
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02.06.2025 20:12 Ответить
потужний надпотужності?
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02.06.2025 20:14 Ответить
... а я Д'Артаньян.
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02.06.2025 20:13 Ответить
Сьомий рік при владі, і ніфіга в цьому не тямить. Вважає це потужним проявом неперевершеного лідера **********? Дипломат Вселенського рівня.
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02.06.2025 20:14 Ответить
Зебіли впісяються
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02.06.2025 20:18 Ответить
Іншого не заслуговуєте
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02.06.2025 20:18 Ответить
Вони не ідіоти. Ідіоти ті хто їм повірить і пристане на їхні умови
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02.06.2025 20:14 Ответить
О знову показує свою потужність.
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02.06.2025 20:15 Ответить
Е-е-е... А, може, то була незламність?
Щось я з тим зє!-новойазом геть заплутався...
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02.06.2025 20:24 Ответить
А як же: "ГЛАВНАЄ ПІРІСТАТЬ СТРІЛЯТЬ", "ДАГАВАРІМСЯ ГДЄ ТА ПА СІРІДІНЄ", "МІР В ГЛАЗАХ пУТІНА".... !?!
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02.06.2025 20:18 Ответить
Криворізький пацик може вважати що завгодно, але кацапи далеко не ідіоти...
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02.06.2025 20:20 Ответить
Перший ідіот у списку-це оманський віслюк!!!
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02.06.2025 20:21 Ответить
ні, перший ідіот - той, хто повірив в кіношного Голобородька.
Але ти в цьому не признаєшся.
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02.06.2025 20:42 Ответить
В омані домовлялися вивести з ладу млн. кацапоїдів та третину стратегічної авіації? Як у Німеччині з віслюками?
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02.06.2025 21:18 Ответить
Да, как конь проржал, ДЕБИЛЫ ***...
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02.06.2025 20:21 Ответить
Як би я ненавидів кацапів але вважаю, що в дипломатії биковати не можна, тим паче коли ти в невиграшній ситуації.
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02.06.2025 20:24 Ответить
..А раньше он этого не знал? )
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02.06.2025 20:41 Ответить
На День Малюка Трамп ні слова? Тепер зреагує? Чи може на саміті НАТО видасть темник від ХУ?
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02.06.2025 20:41 Ответить
до речі... справді, нічого не чути... гольф важливіший...
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02.06.2025 20:43 Ответить
Колись ти стукав себе в груди, так хотів зазирнути в "очко" сцарю цих ідіотів.
А ще раніше просив його забрати тебе "за далгі", ну то таке..
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02.06.2025 20:52 Ответить
Включив режим альфа самця.
Дивися Вова, щоб тобі знову снікерсом по губах не провели на саміті НАТО.
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02.06.2025 20:54 Ответить
Зе влучно сказав, що мета припинення вогню, щоб не було більше вбитих.
...а обмін павшими на окремих участках і так час від часу проводиться за домовленностю командирів і всі це знають.
Мета пу тягнути час і варити воду... імітувати перемовини, щоб 47й тормозив із санкціями і поставками зброї.
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02.06.2025 21:03 Ответить
Скоморох далі розважає електорат потужністю і брутальністю, а тим часом ідіоти вже окуповують Сумщину
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02.06.2025 21:54 Ответить
 
 