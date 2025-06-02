Россия отказывается от безусловного прекращения огня, - Кислица
Россия по-прежнему отказывается от безусловного прекращения огня, которое предлагает Украина.
Об этом во время брифинга по итогам переговоров в Стамбуле, которые состоялись 2 июня, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, сообщает Цензор.НЕТ.
Также Кислица рассказал, что РФ выступила против того, чтобы на переговорах присутствовала американская делегация.
Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.
Министр обороны и глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров сообщил, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о новых обменах пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет.
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Я прочитала про обмін 6000 тисячами загиблих. Поясніть, соже бути таке що своїх здохлих і навіть напівдохлих вони щалишають свиням на вечерю, а наших загиблих вивозять?
"In two weeks we WILL have a peacedeal"?
Це як розуміти?