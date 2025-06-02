РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11897 посетителей онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Переговоры в Турции
1 813 9

Россия отказывается от безусловного прекращения огня, - Кислица

Кислица об отказе РФ прекратить огонь

Россия по-прежнему отказывается от безусловного прекращения огня, которое предлагает Украина.

Об этом во время брифинга по итогам переговоров в Стамбуле, которые состоялись 2 июня, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, сообщает Цензор.НЕТ.

Также Кислица рассказал, что РФ выступила против того, чтобы на переговорах присутствовала американская делегация.

Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.

Министр обороны и глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров сообщил, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о новых обменах пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет.

Читайте также: Если бы РФ была готова к прекращению огня, ее самолеты бы не взрывали, - МИД Украины

Автор: 

переговоры (5067) Кислица Сергей (177) прекращения огня (285)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відчуваємо різницю, Умєров-друзі Донні вивчають меморандум, Кислиця дипломат -...
показать весь комментарий
02.06.2025 17:35 Ответить
Кацапота прагне далі крові і смертей. Що трампло ще два тижні.
показать весь комментарий
02.06.2025 17:36 Ответить
Прагне ху...ло, а його раби виконують те що він вимагає
показать весь комментарий
02.06.2025 18:20 Ответить
Обмін, це єдине, чим маємо займатись хоч з чортом. Ніякого припинення вогню не буде, досить клеїти всім з себе рожевих поні. А путлєр в черговий раз Чубатому пісюном по губах поводив, а той скаже, що це було неймовірно і чудово.
показать весь комментарий
02.06.2025 17:38 Ответить
А хіба ми цьому не сприяємо?
Я прочитала про обмін 6000 тисячами загиблих. Поясніть, соже бути таке що своїх здохлих і навіть напівдохлих вони щалишають свиням на вечерю, а наших загиблих вивозять?
показать весь комментарий
02.06.2025 18:03 Ответить
рудочубакка, шо там?

"In two weeks we WILL have a peacedeal"?
показать весь комментарий
02.06.2025 17:46 Ответить
Дивно, що все, абсолютно, що вимагає вбивця-рашисти їм забезпечують на всі 100%.
Це як розуміти?
показать весь комментарий
02.06.2025 18:00 Ответить
Ну по перше ні росія а ху...лостан, а по друге ні ху...лостан а ху...ло
показать весь комментарий
02.06.2025 18:18 Ответить
То введе Трамп санкції проти реальних терористів кацапів? Буде країна-терорист наказана за теракти в центрі Європи і не буде мати можливості купувати все Європейське та американське і не продавати свого барахла?
показать весь комментарий
02.06.2025 19:04 Ответить
 
 