Россия отказывается от безусловного прекращения огня, - Кислица

Россия по-прежнему отказывается от безусловного прекращения огня, которое предлагает Украина.

Об этом во время брифинга по итогам переговоров в Стамбуле, которые состоялись 2 июня, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, сообщает Цензор.НЕТ.

Также Кислица рассказал, что РФ выступила против того, чтобы на переговорах присутствовала американская делегация.

Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.

Министр обороны и глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров сообщил, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о новых обменах пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет.

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