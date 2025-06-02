Росія відмовляється від безумовного припинення вогню, - Кислиця

Росія, як і раніше відмовляється від безумовного припинення вогню, яке пропонує Україна.

Про це під час брифінгу за підсумками перемовин у Стамбулі, які відбулися 2 червня, повідомив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також Кислиця розповів, що РФ виступила проти того, щоб на переговорах була присутня американська делегація.

Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.

Міністр оборони та глава української делегації в Стамбулі Рустем Умєров повідомив, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовились про нові обміни полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.

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