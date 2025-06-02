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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Переговори у Туреччині
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Росія відмовляється від безумовного припинення вогню, - Кислиця

Кислиця про відмову РФ припиняти вогонь

Росія, як і раніше відмовляється від безумовного припинення вогню, яке пропонує Україна.

Про це під час брифінгу за підсумками перемовин у Стамбулі, які відбулися 2 червня,  повідомив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також Кислиця розповів, що РФ виступила проти того, щоб на переговорах була присутня американська делегація.

Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.

Міністр оборони та глава української делегації в Стамбулі Рустем Умєров повідомив, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовились про нові обміни полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.

Читайте також: Якби РФ була готова до припинення вогню, її літаки б не підривали, - МЗС України

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Відчуваємо різницю, Умєров-друзі Донні вивчають меморандум, Кислиця дипломат -...
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02.06.2025 17:35 Відповісти
Кацапота прагне далі крові і смертей. Що трампло ще два тижні.
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02.06.2025 17:36 Відповісти
Прагне ху...ло, а його раби виконують те що він вимагає
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02.06.2025 18:20 Відповісти
Обмін, це єдине, чим маємо займатись хоч з чортом. Ніякого припинення вогню не буде, досить клеїти всім з себе рожевих поні. А путлєр в черговий раз Чубатому пісюном по губах поводив, а той скаже, що це було неймовірно і чудово.
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02.06.2025 17:38 Відповісти
А хіба ми цьому не сприяємо?
Я прочитала про обмін 6000 тисячами загиблих. Поясніть, соже бути таке що своїх здохлих і навіть напівдохлих вони щалишають свиням на вечерю, а наших загиблих вивозять?
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02.06.2025 18:03 Відповісти
рудочубакка, шо там?

"In two weeks we WILL have a peacedeal"?
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02.06.2025 17:46 Відповісти
Дивно, що все, абсолютно, що вимагає вбивця-рашисти їм забезпечують на всі 100%.
Це як розуміти?
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02.06.2025 18:00 Відповісти
Ну по перше ні росія а ху...лостан, а по друге ні ху...лостан а ху...ло
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02.06.2025 18:18 Відповісти
 
 