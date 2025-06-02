Переговори України та РФ в Стамбулі завершилися: вони тривали понад годину (оновлено)

У Стамбулі завершилися перемовини між делегаціями України та Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що перемовини велися російською мовою.

Голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що під час зустрічі українська сторона передала росіянам список українських дітей, яких потрібно повернути.

"Продовження переговорів РФ і України сьогодні не буде", - додали ЗМІ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відсутність США на переговорах в Стамбулі - це вимога Росії, - МЗС України