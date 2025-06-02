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Переговори України та РФ в Стамбулі завершилися: вони тривали понад годину (оновлено)
У Стамбулі завершилися перемовини між делегаціями України та Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Зазначається, що перемовини велися російською мовою.
Голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що під час зустрічі українська сторона передала росіянам список українських дітей, яких потрібно повернути.
"Продовження переговорів РФ і України сьогодні не буде", - додали ЗМІ.
Топ коментарі
+20 Галина Гойс #601847
показати весь коментар02.06.2025 16:17 Відповісти Посилання
+8 Home Furtak
показати весь коментар02.06.2025 16:10 Відповісти Посилання
+8 Игорь Томилов
показати весь коментар02.06.2025 16:18 Відповісти Посилання
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- Нах'уй єта туда.
- Спасіба
Побалакали...
Варіант 1:
Переговори пройшли чудово, всі дуже близько до припинення вогню (угоди), ніяких санкцій не потрібно, бо ніззззяяяяя, ато путін перелякається і перестане домовлятися.
Варіант 2:
Вони не хочуть домовлятися, особливо Україна. Вони не хочуть миру, треба тиснути (на Україну) ато вийду з перемовин
Зелені, ви там, що - зовсім педалі поплутали!?
Чи ви погоджуєтесь вже з усім, що висуває вам раша!?
Перемовини про мир в Україні повинні вестись лише державною, -
Українською мовою!
Що ж поробишь, а Україні своє ***** робить.
мовою повсякденного спілкування усіх учасників
переговорів, тобто дружніх посиденьок а ля Арахамія-Рєзніков...
хороший результат для галочки и чтобы ржавый полудурок не рефлексировал.