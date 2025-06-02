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Новини Переговори у Туреччині
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Переговори України та РФ в Стамбулі завершилися: вони тривали понад годину (оновлено)

Переговори між Україною та РФ закінчилися

У Стамбулі завершилися перемовини між делегаціями України та Росії. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що перемовини велися російською мовою.

Голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що під час зустрічі українська сторона передала росіянам список українських дітей, яких потрібно повернути.

"Продовження переговорів РФ і України сьогодні не буде", - додали ЗМІ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відсутність США на переговорах в Стамбулі - це вимога Росії, - МЗС України

Автор: 

Стамбул (219) Туреччина (3620) переговори з Росією (1270)


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Топ коментарі
+20
Перемовини про мир в Україні велись мовою країни-агрессора, бо агрессор так захотів!?
Зелені, ви там, що - зовсім педалі поплутали!?
Чи ви погоджуєтесь вже з усім, що висуває вам раша!?
Перемовини про мир в Україні повинні вестись лише державною, -
Українською мовою!
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02.06.2025 16:17 Відповісти
+8
Російською бо ми прогнулися... Не дай Боже повторення трирічної давності. Не позаздрю я нашим переговірника. Нехай зразу тікають в кацапію. Слава Україні!
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02.06.2025 16:10 Відповісти
+8
Треба було на ці перемовини на ФУРІ приїхати,щоб у кацапні підгоріло знатно)Ще й під музичку з серіала Далекобійники!!!Там далеко далеко есть земля...
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02.06.2025 16:18 Відповісти
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02.06.2025 16:05 Відповісти
Переговори як сєкс у кроліка.А скільки про них звізділи світові лідери. навіть риже хамло покладав на них великі надії.
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02.06.2025 16:07 Відповісти
А як інакше? - всі при ділах - не дурно хліб їдять
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02.06.2025 16:10 Відповісти
Росіяни з собою перекладача брали?
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02.06.2025 16:05 Відповісти
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02.06.2025 16:08 Відповісти
Вафліст кацапсячий ти скажи дякую що з вами взагалі велись перемовини
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02.06.2025 16:45 Відповісти
- Нах'уй єта куда?
- Нах'уй єта туда.
- Спасіба
Побалакали...
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02.06.2025 16:09 Відповісти
Російською бо ми прогнулися... Не дай Боже повторення трирічної давності. Не позаздрю я нашим переговірника. Нехай зразу тікають в кацапію. Слава Україні!
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02.06.2025 16:10 Відповісти
А то що буде?)
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02.06.2025 17:54 Відповісти
Дайте московитам фуру, щоб до боліт доїхати. Вони заслужили.
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02.06.2025 16:11 Відповісти
Трамп скаже:
Варіант 1:
Переговори пройшли чудово, всі дуже близько до припинення вогню (угоди), ніяких санкцій не потрібно, бо ніззззяяяяя, ато путін перелякається і перестане домовлятися.
Варіант 2:
Вони не хочуть домовлятися, особливо Україна. Вони не хочуть миру, треба тиснути (на Україну) ато вийду з перемовин
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02.06.2025 16:17 Відповісти
Перемовини про мир в Україні велись мовою країни-агрессора, бо агрессор так захотів!?
Зелені, ви там, що - зовсім педалі поплутали!?
Чи ви погоджуєтесь вже з усім, що висуває вам раша!?
Перемовини про мир в Україні повинні вестись лише державною, -
Українською мовою!
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02.06.2025 16:17 Відповісти
А що тут дивного? Члени української делегації між собою спілкуються на русскам. Це що, таємниця? Ім так удобна.
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02.06.2025 16:30 Відповісти
Кака разіца?
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02.06.2025 16:50 Відповісти
Треба було на ці перемовини на ФУРІ приїхати,щоб у кацапні підгоріло знатно)Ще й під музичку з серіала Далекобійники!!!Там далеко далеко есть земля...
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02.06.2025 16:18 Відповісти
Ну нарешті цей цирк закінчився ,навіть не треба коментувати рашисти поставили ультиматум про вже всім відомі хотелки ,не знаю чи в тій делегаціє були такі що відстоювали національні інтереси України, чи просто промовчали і чому на так звані переговори їдуть не українці Умеров ,арахамія ?
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02.06.2025 16:23 Відповісти
Все, тепер точно чекаємо ядерний удар-помсти.
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02.06.2025 16:38 Відповісти
,,не долго музыка играла, не долго фраер танцевал..,,
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02.06.2025 16:39 Відповісти
Після "Павутини" навіщо в Стамбул попхалися ? Бюджетні гроші витрачати ... коли вже було ясно , що результату не буде ? Такі собі туристи під час війни та ще НАХАЛЯВУ!
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02.06.2025 17:20 Відповісти
...вся ця вистава лише для одного глядача, щоб крайнім не оказатися і під роздачу дядьки сема не попасти, той і все. Хоч декілька сот обміняємо і то радість
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02.06.2025 17:42 Відповісти
Обіцяють це один обмін провести і то зиск з ціх перемовин. Тр скаже, що все гаразд, перемовини в ходу... санкції їм нашкодять...і дасть ще пару тижднів для підготовки обміну... і так до осені буде воду варіть,... шкода, що зброю не дає: створюючи для пу максимально сприятливі умови кошмарить цівільних день і ніч.
Що ж поробишь, а Україні своє ***** робить.
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02.06.2025 17:39 Відповісти
Про обмін домовитись можна було б й без поїздки за бюджетні кошти до Туреччини
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02.06.2025 17:56 Відповісти
Зазначається, що перемовини велися російською мовою. Джерело: https://censor.net/ua/n3555655
мовою повсякденного спілкування усіх учасників переговорів, тобто дружніх посиденьок а ля Арахамія-Рєзніков...
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02.06.2025 18:02 Відповісти
за час: поздоровались, бумаги по обмену подписали, на х у й друг друга послали и разошлись.

хороший результат для галочки и чтобы ржавый полудурок не рефлексировал.
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02.06.2025 18:06 Відповісти
 
 