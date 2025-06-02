7 315 16
Переговоры Украины и РФ в Стамбуле завершились: они длились более часа (обновлено)
В Стамбуле завершились переговоры между делегациями Украины и России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Отмечается, что переговоры велись на русском языке.
Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что во время встречи украинская сторона передала россиянам список украинских детей, которых нужно вернуть.
"Продолжения переговоров РФ и Украины сегодня не будет", – добавили СМИ.
Топ комментарии
+5 Галина Гойс #601847
показать весь комментарий02.06.2025 16:17 Ссылка
+4 Home Furtak
показать весь комментарий02.06.2025 16:10 Ссылка
+3 Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий02.06.2025 16:07 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Нах'уй єта туда.
- Спасіба
Побалакали...
Варіант 1:
Переговори пройшли чудово, всі дуже близько до припинення вогню (угоди), ніяких санкцій не потрібно, бо ніззззяяяяя, ато путін перелякається і перестане домовлятися.
Варіант 2:
Вони не хочуть домовлятися, особливо Україна. Вони не хочуть миру, треба тиснути (на Україну) ато вийду з перемовин
Зелені, ви там, що - зовсім педалі поплутали!?
Чи ви погоджуєтесь вже з усім, що висуває вам раша!?
Перемовини про мир в Україні повинні вестись лише державною, -
Українською мовою!