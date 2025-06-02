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Новости Переговоры в Турции
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Переговоры Украины и РФ в Стамбуле завершились: они длились более часа (обновлено)

Переговоры между Украиной и РФ закончились

В Стамбуле завершились переговоры между делегациями Украины и России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что переговоры велись на русском языке.

Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что во время встречи украинская сторона передала россиянам список украинских детей, которых нужно вернуть.

"Продолжения переговоров РФ и Украины сегодня не будет", – добавили СМИ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отсутствие США на переговорах в Стамбуле - это требование России, - МИД Украины

Автор: 

Стамбул (253) Турция (3498) переговоры с Россией (1156)


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Топ комментарии
+5
Перемовини про мир в Україні велись мовою країни-агрессора, бо агрессор так захотів!?
Зелені, ви там, що - зовсім педалі поплутали!?
Чи ви погоджуєтесь вже з усім, що висуває вам раша!?
Перемовини про мир в Україні повинні вестись лише державною, -
Українською мовою!
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02.06.2025 16:17
+4
Російською бо ми прогнулися... Не дай Боже повторення трирічної давності. Не позаздрю я нашим переговірника. Нехай зразу тікають в кацапію. Слава Україні!
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02.06.2025 16:10
+3
Переговори як сєкс у кроліка.А скільки про них звізділи світові лідери. навіть риже хамло покладав на них великі надії.
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02.06.2025 16:07
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02.06.2025 16:05 Ответить
Переговори як сєкс у кроліка.А скільки про них звізділи світові лідери. навіть риже хамло покладав на них великі надії.
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02.06.2025 16:07 Ответить
А як інакше? - всі при ділах - не дурно хліб їдять
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02.06.2025 16:10 Ответить
Росіяни з собою перекладача брали?
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02.06.2025 16:05 Ответить
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02.06.2025 16:08 Ответить
Вафліст кацапсячий ти скажи дякую що з вами взагалі велись перемовини
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02.06.2025 16:45 Ответить
- Нах'уй єта куда?
- Нах'уй єта туда.
- Спасіба
Побалакали...
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02.06.2025 16:09 Ответить
Російською бо ми прогнулися... Не дай Боже повторення трирічної давності. Не позаздрю я нашим переговірника. Нехай зразу тікають в кацапію. Слава Україні!
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02.06.2025 16:10 Ответить
Дайте московитам фуру, щоб до боліт доїхати. Вони заслужили.
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02.06.2025 16:11 Ответить
Трамп скаже:
Варіант 1:
Переговори пройшли чудово, всі дуже близько до припинення вогню (угоди), ніяких санкцій не потрібно, бо ніззззяяяяя, ато путін перелякається і перестане домовлятися.
Варіант 2:
Вони не хочуть домовлятися, особливо Україна. Вони не хочуть миру, треба тиснути (на Україну) ато вийду з перемовин
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02.06.2025 16:17 Ответить
Перемовини про мир в Україні велись мовою країни-агрессора, бо агрессор так захотів!?
Зелені, ви там, що - зовсім педалі поплутали!?
Чи ви погоджуєтесь вже з усім, що висуває вам раша!?
Перемовини про мир в Україні повинні вестись лише державною, -
Українською мовою!
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02.06.2025 16:17 Ответить
А що тут дивного? Члени української делегації між собою спілкуються на русскам. Це що, таємниця? Ім так удобна.
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02.06.2025 16:30 Ответить
Треба було на ці перемовини на ФУРІ приїхати,щоб у кацапні підгоріло знатно)Ще й під музичку з серіала Далекобійники!!!Там далеко далеко есть земля...
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02.06.2025 16:18 Ответить
Ну нарешті цей цирк закінчився ,навіть не треба коментувати рашисти поставили ультиматум про вже всім відомі хотелки ,не знаю чи в тій делегаціє були такі що відстоювали національні інтереси України, чи просто промовчали і чому на так звані переговори їдуть не українці Умеров ,арахамія ?
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02.06.2025 16:23 Ответить
Все, тепер точно чекаємо ядерний удар-помсти.
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02.06.2025 16:38 Ответить
,,не долго музыка играла, не долго фраер танцевал..,,
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02.06.2025 16:39 Ответить
 
 