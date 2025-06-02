Переговоры Украины и РФ в Стамбуле завершились: они длились более часа (обновлено)

В Стамбуле завершились переговоры между делегациями Украины и России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что переговоры велись на русском языке.

Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что во время встречи украинская сторона передала россиянам список украинских детей, которых нужно вернуть.

"Продолжения переговоров РФ и Украины сегодня не будет", – добавили СМИ.

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