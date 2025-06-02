Отсутствие США на переговорах в Стамбуле - это требование России, - МИД Украины
Российская сторона настаивала на том, чтобы США не было на переговорах в Стамбуле.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий.
"На первой встрече в Стамбуле в мае россияне настаивали, чтобы американцы не присутствовали в комнате. Для нас непонятно, почему для них это критично. По нашему мнению, американцы должны быть. Что они скрывают - это вопрос к ним", - сказал он.
На второй встрече, по словам Тихого, было такое же требование.
"Так же собственно и на этой встрече, это было российское требование, чтобы не было американской стороны. Поэтому присутствует турецкая принимающая сторона", - добавил представитель МИД.
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Ні за якого президентства в Америці, ніхто у світі не смів вказувати США де, коли й як приймати участь! Це вже повний світовий нонсенс!