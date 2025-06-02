Отсутствие США на переговорах в Стамбуле - это требование России, - МИД Украины

Российская сторона настаивала на том, чтобы США не было на переговорах в Стамбуле.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий.

"На первой встрече в Стамбуле в мае россияне настаивали, чтобы американцы не присутствовали в комнате. Для нас непонятно, почему для них это критично. По нашему мнению, американцы должны быть. Что они скрывают - это вопрос к ним", - сказал он.

На второй встрече, по словам Тихого, было такое же требование.

"Так же собственно и на этой встрече, это было российское требование, чтобы не было американской стороны. Поэтому присутствует турецкая принимающая сторона", - добавил представитель МИД.

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