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Отсутствие США на переговорах в Стамбуле - это требование России, - МИД Украины

РФ была против присутствия США на переговорах в Стамбуле

Российская сторона настаивала на том, чтобы США не было на переговорах в Стамбуле.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий.

"На первой встрече в Стамбуле в мае россияне настаивали, чтобы американцы не присутствовали в комнате. Для нас непонятно, почему для них это критично. По нашему мнению, американцы должны быть. Что они скрывают - это вопрос к ним", - сказал он.

На второй встрече, по словам Тихого, было такое же требование.

"Так же собственно и на этой встрече, это было российское требование, чтобы не было американской стороны. Поэтому присутствует турецкая принимающая сторона", - добавил представитель МИД.

Читайте: Вопрос встречи Зеленского и Путина будут обсуждать на переговорах, - Фидан

Автор: 

россия (96107) Стамбул (253) США (27094) Турция (3498) переговоры с Россией (1156) Тихий Георгий (16)


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а якого ми погоджуємося на всі умови кацапів?
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02.06.2025 15:59 Ответить
Більше того, якщо касапи викотили ультиматуми не лише до України, а й до НАТО, до Євросоюзу, то представники країн НАТО+ЄС з числа наших союзників (Британії, Німеччини, Франції, Польщі, Швеції, Латвії, Естонії, Литви, Чехії і т.д.) з-за бажання також мають бути присутніми на цих переговорах з касапами. А щоб таке бажання в них з'явилося - Україна (ага, а саме в особі ЕрЗе) повинна їх запрошувати до переговорів!
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02.06.2025 16:32 Ответить
Не буде результату - від рашки повинні приїхати більш серйозні бонзи
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02.06.2025 16:02 Ответить
Там тільки ху...ло все вирішує, а інші це декорація, і кого би вони не прислали вони нічого не вирішують
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02.06.2025 16:48 Ответить
Гуд.Америка відійшла і залишила Україну наодинці з рашкою.Прям черговий здобуторк укр дипломатії.
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02.06.2025 16:03 Ответить
Бо всі ці "перемовини" - лише спектакль для Трампа. І тому рашисти не хочуть, щоб представники Трампа були присутні і чули на власні вуха, рашиську маячню. Вони хочуть щоб українці переказали як було, а вони перекажуть свою брехню, як завжди - і типу слово проти слова.
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02.06.2025 16:07 Ответить
"росія заборонила представникам Трампа бути присутніми на переговорах" - такими мають бути заголовки в американських ЗМІ.
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02.06.2025 16:09 Ответить
Процедуру соблюдать придется, такова схема была всегда. Раундов будет скорее много.
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02.06.2025 16:10 Ответить
Якщо раша вказує США на своє місце, бо раші так вигідно, то трампон-пендон однозначно - резидент раші у Білому домі!
Ні за якого президентства в Америці, ніхто у світі не смів вказувати США де, коли й як приймати участь! Це вже повний світовий нонсенс!
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02.06.2025 16:12 Ответить
Скоріше вони раніше це узгодили, однак ху....лостан в черговий раз показує всім, що він нікого не поважає, особливо тих, хто проявив боягузтво
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02.06.2025 16:44 Ответить
Це позор що ми погоджуємось на всі вимоги кацапських дикунів. Рашисти ж не просто так це роблять, коли і сша і Європі викинули з переговорного процесу і перенесли переговори в Турцію до свого ************* Ердогана. У рашистів всі переговори розробляють психологи КГБ, Вони тренують і Україну і весь світ як собаку Павлова погоджуватись на все що вони запропонують і рахувати що це нормально. Крім того проводячи перемовини за закритими дверима вони Українській делегації кажуть одне а Тампону ради кого ці переговори відбуваються, будуть говорити інше що винна в усьому Україна.
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02.06.2025 16:48 Ответить
 
 