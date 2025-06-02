Відсутність США на переговорах в Стамбулі - це вимога Росії, - МЗС України

Російська сторона наполягала на тому, щоб США не було на переговорах у Стамбулі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник МЗС Георгій Тихий.

"На першій зустрічі в Стамбулі в травня росіяни наполягали, щоб американці не були присутні в кімнаті. Для нас незрозуміло, чому для них це критично. На нашу думку, американці мають бути. Що вони приховують - це питання до них", - сказав він.

На другій зустрічі, за словами Тихого, була така ж вимога.

"Так само власне і на цій зустрічі, це була російська вимога, щоб не було американської сторони. Тому присутня турецька приймаюча сторона", - додав речник МЗС.

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