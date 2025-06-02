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Відсутність США на переговорах в Стамбулі - це вимога Росії, - МЗС України

РФ була проти присутності США на переговорах в Стамбулі

Російська сторона наполягала на тому, щоб США не було на переговорах у Стамбулі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник МЗС Георгій Тихий.

"На першій зустрічі в Стамбулі в травня росіяни наполягали, щоб американці не були присутні в кімнаті. Для нас незрозуміло, чому для них це критично. На нашу думку, американці мають бути. Що вони приховують - це питання до них", - сказав він.

На другій зустрічі, за словами Тихого, була така ж вимога.

"Так само власне і на цій зустрічі, це була російська вимога, щоб не було американської сторони. Тому присутня турецька приймаюча сторона", - додав речник МЗС.

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Автор: 

росія (65949) Стамбул (219) США (23348) Туреччина (3620) переговори з Росією (1270) Тихий Георгій (16)


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а якого ми погоджуємося на всі умови кацапів?
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02.06.2025 15:59 Відповісти
Більше того, якщо касапи викотили ультиматуми не лише до України, а й до НАТО, до Євросоюзу, то представники країн НАТО+ЄС з числа наших союзників (Британії, Німеччини, Франції, Польщі, Швеції, Латвії, Естонії, Литви, Чехії і т.д.) з-за бажання також мають бути присутніми на цих переговорах з касапами. А щоб таке бажання в них з'явилося - Україна (ага, а саме в особі ЕрЗе) повинна їх запрошувати до переговорів!
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02.06.2025 16:32 Відповісти
Не буде результату - від рашки повинні приїхати більш серйозні бонзи
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02.06.2025 16:02 Відповісти
Там тільки ху...ло все вирішує, а інші це декорація, і кого би вони не прислали вони нічого не вирішують
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02.06.2025 16:48 Відповісти
Гуд.Америка відійшла і залишила Україну наодинці з рашкою.Прям черговий здобуторк укр дипломатії.
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02.06.2025 16:03 Відповісти
Бо всі ці "перемовини" - лише спектакль для Трампа. І тому рашисти не хочуть, щоб представники Трампа були присутні і чули на власні вуха, рашиську маячню. Вони хочуть щоб українці переказали як було, а вони перекажуть свою брехню, як завжди - і типу слово проти слова.
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02.06.2025 16:07 Відповісти
"росія заборонила представникам Трампа бути присутніми на переговорах" - такими мають бути заголовки в американських ЗМІ.
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02.06.2025 16:09 Відповісти
Процедуру соблюдать придется, такова схема была всегда. Раундов будет скорее много.
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02.06.2025 16:10 Відповісти
Якщо раша вказує США на своє місце, бо раші так вигідно, то трампон-пендон однозначно - резидент раші у Білому домі!
Ні за якого президентства в Америці, ніхто у світі не смів вказувати США де, коли й як приймати участь! Це вже повний світовий нонсенс!
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02.06.2025 16:12 Відповісти
Скоріше вони раніше це узгодили, однак ху....лостан в черговий раз показує всім, що він нікого не поважає, особливо тих, хто проявив боягузтво
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02.06.2025 16:44 Відповісти
Це позор що ми погоджуємось на всі вимоги кацапських дикунів. Рашисти ж не просто так це роблять, коли і сша і Європі викинули з переговорного процесу і перенесли переговори в Турцію до свого ************* Ердогана. У рашистів всі переговори розробляють психологи КГБ, Вони тренують і Україну і весь світ як собаку Павлова погоджуватись на все що вони запропонують і рахувати що це нормально. Крім того проводячи перемовини за закритими дверима вони Українській делегації кажуть одне а Тампону ради кого ці переговори відбуваються, будуть говорити інше що винна в усьому Україна.
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02.06.2025 16:48 Відповісти
 
 