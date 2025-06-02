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Новини Обмін полоненими Переговори у Туреччині
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Україна та РФ домовилися про обмін усіма важкопораненими військовополоненими та особами віком до 25 років, - Умєров

Обмін полоненими 24 травня

Під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовились про нові обміни полоненими у форматі "всіх на всіх"  за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.

Про це міністр оборони Рустем Умєров сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися про обміни. Наполягаємо на звільненні усіх полонених та цивільних заручників. Україна і Росія домовилися зосередитися на обмінах у форматі всіх на всіх за категоріями: важкопоранені і тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Також домовилися обмінятися по 6 тисяч тіл загиблих солдатів", - наголосив він. 

За його словами, сьогодні також обговорювалося питання припинення вогню.

"Перший пункт - припинення вогню. Другий - звільнення наших людей, полонених, викрадених дітей. Третє - зустріч лідерів. Ми погодили лише про обмін. Інші деталі надамо пізніше", - повідомив Умєров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський після завершення перемовин у Стамбулі: Готується новий обмін військовополоненими

Автор: 

військовополонені (981) обмін (1197) Стамбул (219) полонені (2293) Умєров Рустем (641)


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Рашка може спати спокійно. Санкції знов не вводитимуть бо «пооцес йде»
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02.06.2025 17:02 Відповісти
Не можна вірити тому хто постійно бреше-бо є брехуном...
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02.06.2025 17:04 Відповісти
Боже, хай здійсниться🙏🙏🇺🇦
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02.06.2025 17:10 Відповісти
Переговори з кацапами йдуть , а де ж припинення вогню ?
Трамп знову проти санкцій для кацапні , бо Владімір хороший хлопець ?
Пі..... ць 🤬
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02.06.2025 17:16 Відповісти
вот что дрони животворящіе делают
еще надо досипать кацапам
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02.06.2025 17:28 Відповісти
Умєров про підсумки переговорів у Стамбулі:
Ми домовились про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Друга категорія - це молоді солдати, яким від 18 до 25 років, "всіх на всіх". Також ми домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів.
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02.06.2025 17:29 Відповісти
Тут підступ в тому, що в нас до 24-х років не бусифікують, а от в них такі натовпом йдуть на контракт, бо за МКАДом нема перспективи по життю. Тобто ми віддамо більше, ніж отримуємо.
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02.06.2025 17:30 Відповісти
Умерову на це однаково.
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02.06.2025 18:00 Відповісти
я не пойму, чего весь мир на стуле ж елозит.

х у йло сказал перемирие или мир не раньше конца 2026.

если хотите раньше давайте оружие и ядовитые санкции, но что европа, что трамп набутылены и перепуганы, поэтому идет как идет.
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02.06.2025 18:41 Відповісти
 
 