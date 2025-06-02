Україна та РФ домовилися про обмін усіма важкопораненими військовополоненими та особами віком до 25 років, - Умєров
Під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовились про нові обміни полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.
Про це міністр оборони Рустем Умєров сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.
"Ми домовилися про обміни. Наполягаємо на звільненні усіх полонених та цивільних заручників. Україна і Росія домовилися зосередитися на обмінах у форматі всіх на всіх за категоріями: важкопоранені і тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Також домовилися обмінятися по 6 тисяч тіл загиблих солдатів", - наголосив він.
За його словами, сьогодні також обговорювалося питання припинення вогню.
"Перший пункт - припинення вогню. Другий - звільнення наших людей, полонених, викрадених дітей. Третє - зустріч лідерів. Ми погодили лише про обмін. Інші деталі надамо пізніше", - повідомив Умєров.
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Трамп знову проти санкцій для кацапні , бо Владімір хороший хлопець ?
Пі..... ць 🤬
еще надо досипать кацапам
Ми домовились про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Друга категорія - це молоді солдати, яким від 18 до 25 років, "всіх на всіх". Також ми домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів.
х у йло сказал перемирие или мир не раньше конца 2026.
если хотите раньше давайте оружие и ядовитые санкции, но что европа, что трамп набутылены и перепуганы, поэтому идет как идет.