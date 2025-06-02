Україна та РФ домовилися про обмін усіма важкопораненими військовополоненими та особами віком до 25 років, - Умєров

Під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовились про нові обміни полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.

Про це міністр оборони Рустем Умєров сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися про обміни. Наполягаємо на звільненні усіх полонених та цивільних заручників. Україна і Росія домовилися зосередитися на обмінах у форматі всіх на всіх за категоріями: важкопоранені і тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Також домовилися обмінятися по 6 тисяч тіл загиблих солдатів", - наголосив він.

За його словами, сьогодні також обговорювалося питання припинення вогню.

"Перший пункт - припинення вогню. Другий - звільнення наших людей, полонених, викрадених дітей. Третє - зустріч лідерів. Ми погодили лише про обмін. Інші деталі надамо пізніше", - повідомив Умєров.

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