Зеленський після завершення перемовин у Стамбулі: Готується новий обмін військовополоненими
Після завершення перемовин між Україною та РФ за посередництвом Туреччини у Стамбулі президент Володимир Зеленський повідомив, що готується новий обмін військовополоненими.
Про це глава держави сказав під час пресконференції на саміті "Бухарестської дев’ятки", інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський заявив, що очікує на повний звіт про другий раунд переговорів у Стамбулі від міністра оборони Рустема Умєрова.
"Вони (делегації, - ред.) обмінялися документами через турецьку сторону, і ми готуємо нове звільнення військовополонених", - сказав президент.
Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Об этом сообщают российские государственные агентства. В общей сложности встреча делегаций длилась около часа. ТАСС отмечает, что участники переговоров общались между собой на русском языке.
Підступність 10000 рівня
Рыжий клоун проснется - бац. А все уже знают о будущем обмене.