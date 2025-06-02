Зеленський після завершення перемовин у Стамбулі: Готується новий обмін військовополоненими

Після завершення перемовин між Україною та РФ за посередництвом Туреччини у Стамбулі президент Володимир Зеленський повідомив, що готується новий обмін військовополоненими.

Про це глава держави сказав під час пресконференції на саміті "Бухарестської дев’ятки", інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський заявив, що очікує на повний звіт про другий раунд переговорів у Стамбулі від міністра оборони Рустема Умєрова.

"Вони (делегації, - ред.) обмінялися документами через турецьку сторону, і ми готуємо нове звільнення військовополонених", - сказав президент.

Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.

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