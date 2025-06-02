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Новини Обмін полоненими Переговори у Туреччині
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Зеленський після завершення перемовин у Стамбулі: Готується новий обмін військовополоненими

Зеленський про обмін

Після завершення перемовин між Україною та РФ за посередництвом Туреччини у Стамбулі президент Володимир Зеленський повідомив, що готується новий обмін військовополоненими.

Про це глава держави сказав під час пресконференції на саміті "Бухарестської дев’ятки", інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський заявив, що очікує на повний звіт про другий раунд переговорів у Стамбулі від міністра оборони Рустема Умєрова.

"Вони (делегації, - ред.) обмінялися документами через турецьку сторону, і ми готуємо нове звільнення військовополонених", - сказав президент.

Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.

Читайте також: Обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" може відбутися після припинення вогню, - Зеленський

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Зеленський Володимир (24275) обмін (1197) полонені (2293)


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В Стамбуле закончился второй раунд переговоров между украинской и российской делегацией

Об этом сообщают российские государственные агентства. В общей сложности встреча делегаций длилась около часа. ТАСС отмечает, что участники переговоров общались между собой на русском языке.
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02.06.2025 16:39 Відповісти
Черговий потужник закінчився великим пуком
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02.06.2025 16:47 Відповісти
О, бачите, є прогрес, які вже там санкції й ракети, коли переговори так гарно тривають. Потім третій раунд і так далі.
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02.06.2025 16:48 Відповісти
Це все бред сивої кобили.Що наші бики,що їхні віслюки і танці по кругу.Приїхали в Стамбул щоб договоритись про третю зустріч.Якби гинули їхні діти то завтра вже і третій раунд був би.
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02.06.2025 17:08 Відповісти
Плавно поцес встановлення ьезумовного припинення вогню перейшов в зятяжний марафон з питань не тільки військовополененних і цивільних, що робились і до цього.без оцих форумів «про мир». І все для того.щоб Трамп і ЄС не вводили санкці додаткові прлти рашки.
Підступність 10000 рівня
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02.06.2025 17:12 Відповісти
Ну Зеля, ну шалун. Такая маленькая месть от зеленого клоуна рыжему. Сыграл на разнице во времени.
Рыжий клоун проснется - бац. А все уже знают о будущем обмене.
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02.06.2025 17:15 Відповісти
 
 