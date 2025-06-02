Зеленский после завершения переговоров в Стамбуле: Готовится новый обмен военнопленными

После завершения переговоров между Украиной и РФ при посредничестве Турции в Стамбуле президент Владимир Зеленский сообщил, что готовится новый обмен военнопленными.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции на саммите "Бухарестской девятки", информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что ожидает полный отчет о втором раунде переговоров в Стамбуле от министра обороны Рустема Умерова.

"Они (делегации, - ред.) обменялись документами через турецкую сторону, и мы готовим новое освобождение военнопленных", - сказал президент.

Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.

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