РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11625 посетителей онлайн
Новости Обмен пленными Переговоры в Турции
2 268 6

Зеленский после завершения переговоров в Стамбуле: Готовится новый обмен военнопленными

Зеленский об обмене

После завершения переговоров между Украиной и РФ при посредничестве Турции в Стамбуле президент Владимир Зеленский сообщил, что готовится новый обмен военнопленными.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции на саммите "Бухарестской девятки", информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что ожидает полный отчет о втором раунде переговоров в Стамбуле от министра обороны Рустема Умерова.

"Они (делегации, - ред.) обменялись документами через турецкую сторону, и мы готовим новое освобождение военнопленных", - сказал президент.

Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.

Читайте также: Обмен пленными в формате "всех на всех" может состояться после прекращения огня, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) обмен (1415) пленные (2169)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Стамбуле закончился второй раунд переговоров между украинской и российской делегацией

Об этом сообщают российские государственные агентства. В общей сложности встреча делегаций длилась около часа. ТАСС отмечает, что участники переговоров общались между собой на русском языке.
показать весь комментарий
02.06.2025 16:39 Ответить
Черговий потужник закінчився великим пуком
показать весь комментарий
02.06.2025 16:47 Ответить
О, бачите, є прогрес, які вже там санкції й ракети, коли переговори так гарно тривають. Потім третій раунд і так далі.
показать весь комментарий
02.06.2025 16:48 Ответить
Це все бред сивої кобили.Що наші бики,що їхні віслюки і танці по кругу.Приїхали в Стамбул щоб договоритись про третю зустріч.Якби гинули їхні діти то завтра вже і третій раунд був би.
показать весь комментарий
02.06.2025 17:08 Ответить
Плавно поцес встановлення ьезумовного припинення вогню перейшов в зятяжний марафон з питань не тільки військовополененних і цивільних, що робились і до цього.без оцих форумів «про мир». І все для того.щоб Трамп і ЄС не вводили санкці додаткові прлти рашки.
Підступність 10000 рівня
показать весь комментарий
02.06.2025 17:12 Ответить
Ну Зеля, ну шалун. Такая маленькая месть от зеленого клоуна рыжему. Сыграл на разнице во времени.
Рыжий клоун проснется - бац. А все уже знают о будущем обмене.
показать весь комментарий
02.06.2025 17:15 Ответить
 
 