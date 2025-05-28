Обмен пленными в формате "всех на всех" может состояться после прекращения огня, - Зеленский

Обмен военнопленными в формате "всех на всех" может состояться после прекращения огня. Впрочем Россия не всегда честно выполняет условия при проведении обменов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 27 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава государства отметил, что россияне не хотят отдавать граждан других стран на обмен. По его словам, Москва делает это, потому что хочет влиять на отношения между Россией и теми странами.

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"Иногда им нужно давление, иногда им нужно обменять на своих спецагентов, которые находятся в тюрьмах в других странах. Поэтому вы никогда не услышите, что мы обмениваем кого-то из Латинской Америки, например. Потому что они не хотят обменивать никаких других граждан", - сказал президент.

Зеленский также сказал, что РФ не хочет обменивать граждан Беларуси, которые воевали за Украину, или политзаключенных. По его мнению, россияне не хотят признавать, что белорусы на стороне Украины.

Президент добавил, что передавал партнерам списки заключенных в РФ, это, в частности, журналисты, политические заключенные и иностранцы. По его словам, такие списки получили разные страны как из Латинской Америки, так и с Ближнего Востока.

"Знаете, у меня был разговор с несколькими представителями Ближнего Востока. Я не буду сейчас говорить, какая это страна. Но я сказал, что это уже в десятый раз я ему об этом говорю. Это уже 10-й раз, когда я рассказываю о наших гражданах-мусульманах, которые находятся в российских тюрьмах. Но мне еще никого не передали. Я имею в виду вообще. Итак, все мусульмане, которых мы обменяли, даже мусульмане, их обменяли через нас. Через Украину", - пояснил он.

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Зеленский надеется, что обмен пленных в формате "всех на всех" удастся провести после прекращения огня.

"Поэтому с россиянами очень сложно работать. Даже во время обмена они ведут себя нечестно. Но мы в любом случае будем стараться. Когда мы говорим "всех на всех", например, модель "всех на всех". И я надеюсь, что это произойдет после прекращения огня. А "всех на всех" - это означает вернуть всех пленных", - добавил президент.

Как сообщалось, 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.

24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000".

В Координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.

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