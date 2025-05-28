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Новости Обмен пленными
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Обмен пленными в формате "всех на всех" может состояться после прекращения огня, - Зеленский

Домой вернулись 303 защитника

Обмен военнопленными в формате "всех на всех" может состояться после прекращения огня. Впрочем Россия не всегда честно выполняет условия при проведении обменов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 27 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава государства отметил, что россияне не хотят отдавать граждан других стран на обмен. По его словам, Москва делает это, потому что хочет влиять на отношения между Россией и теми странами.

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"Иногда им нужно давление, иногда им нужно обменять на своих спецагентов, которые находятся в тюрьмах в других странах. Поэтому вы никогда не услышите, что мы обмениваем кого-то из Латинской Америки, например. Потому что они не хотят обменивать никаких других граждан", - сказал президент.

Зеленский также сказал, что РФ не хочет обменивать граждан Беларуси, которые воевали за Украину, или политзаключенных. По его мнению, россияне не хотят признавать, что белорусы на стороне Украины.

Президент добавил, что передавал партнерам списки заключенных в РФ, это, в частности, журналисты, политические заключенные и иностранцы. По его словам, такие списки получили разные страны как из Латинской Америки, так и с Ближнего Востока.

"Знаете, у меня был разговор с несколькими представителями Ближнего Востока. Я не буду сейчас говорить, какая это страна. Но я сказал, что это уже в десятый раз я ему об этом говорю. Это уже 10-й раз, когда я рассказываю о наших гражданах-мусульманах, которые находятся в российских тюрьмах. Но мне еще никого не передали. Я имею в виду вообще. Итак, все мусульмане, которых мы обменяли, даже мусульмане, их обменяли через нас. Через Украину", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые военные из 46 частей освобождены из плена РФ, их раньше ни разу не было в списках на обмен, - Коордштаб

Зеленский надеется, что обмен пленных в формате "всех на всех" удастся провести после прекращения огня.

"Поэтому с россиянами очень сложно работать. Даже во время обмена они ведут себя нечестно. Но мы в любом случае будем стараться. Когда мы говорим "всех на всех", например, модель "всех на всех". И я надеюсь, что это произойдет после прекращения огня. А "всех на всех" - это означает вернуть всех пленных", - добавил президент.

Как сообщалось, 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.

24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000".

В Координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сырский после завершения трехдневного обмена пленными: Ежедневно работаем над увеличением обменного фонда

Автор: 

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там цього, ватажок теросристів свої вимоги викотив. Володя, ти бачив?
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28.05.2025 12:59 Ответить
Загальний вигляд і монологи цього Зеленського викликають огиду і ненависть в Українців більше за всіх московських пропагандистів разом взятих. Не показуйте і не озвучуйте його на люди! Краще випустіть десь на площі чи на вулиці, хай його розірвуть на дрібні клапті...
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28.05.2025 13:00 Ответить
Может состояться,а может не состояться.зЕбалабол.Аби не мовчки.
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28.05.2025 13:02 Ответить
Цензор, заткніть вже сьогодні цей фонтан...
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28.05.2025 13:16 Ответить
Не буде ніякого припинення вогню та обміну всіх на всіх, не повторюй кацапську пропаганду!
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28.05.2025 13:25 Ответить
Повний провал в інформаційному супровіду обміну полонених. Представник нашого штабу по обміну полонених офіцер ГУР, підлеглий буданова Андрій Юсов. Його знімають ЗМІ, він коментує, проголошує високі слова про турботу. І тут такий контраст з нашими полоненими. Вони - знеможені, замучені, худі, голодні. А зустрічає їх Юсов - істота з заплившим жиром обличчям і чималим пивним черевом. У кожного полоненого мимоволі промайне думка що цей Юсов , поки вони в бою, в полоні боролися за націю і своє життя, цей тиловий, жирний до неприємності в юсов жрав-пив, спав без міри, кувиркався з своєю кабанихою а тепер теревенить якусь високопарну херню. Та цей жиртрест пороху не нюхав, автомат від пістолета не відрізнить. Допустимо юсов страждає від ожиріння і не може відмовитися під час війни від жирної і солодкої жратви, бо зарплата в ГУР дозволяє йому жрать щоденно буженину вперемішку з коньяком і пивом. яка там дієта, він же воює в Києві виделкою і стаканом... Так знайдіть якогось пораненого ветерана чи маму , сестру дружину діючого чи загиблого бійця, нехай коментує обмін, а то на сальній морді юсова не видно жодної емпатії до полонених. Може вона теоретично і є у юсова, але наїдене сало не дозволяє її побачити. Я розумію. що такі посади в тилу обіймають лише улюбленці начальства, але ж всьому є межа. Не шкодуєте полонених, пожалійте хоч їхніх рідних, вони ніколи не повірять юсову, споглядаючи його сальні морду і живіт.
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28.05.2025 13:27 Ответить
Це не людина, а ходячий генератор пустої словесної болтовні.
Зробимо мільярд дронів( а може ні).
Війна закінчится влітку 2г- го( а може ні)
Україна поміеяє всіх на всіх( а може ні).
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28.05.2025 13:27 Ответить
коротка у вас память. а мільярд дерев??
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28.05.2025 14:39 Ответить
Та, да, бабусяфони туди ж...
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28.05.2025 14:44 Ответить
 
 