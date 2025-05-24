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Новости Обмен пленными Оборона Мариуполя
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27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российского плена, - Коордштаб

Обмен пленными 24 мая

В обмене пленными 24 мая в Украину, в частности, удалось вернуть 27 защитников Мариуполя. А из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

Так, сегодня в рамках второго этапа обмена "1000 на 1000" на родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, СБС, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Все 307 освобожденных Защитников - мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Второй этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула 307 защитников. ФОТОрепортаж

Домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Самому молодому освобожденному - 25 лет, а самому старшему - 61 год. Среди них есть раненые и больные. Освобожденных украинцев традиционно встречали родные и близкие.

"Освобожденные из плена Защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе", - добавили в Координационном штабе.

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Напомним, сегодняшний обмен и возвращение 307 украинских воинов является второй частью большого обмена "1000 на 1000".

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.

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военнопленные (1106) Мариуполь (5722) обмен (1411) Координационный штаб (18)


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Коли зелена мерзота пила та жрала ділікатеси за рахунок українців, захісників Маоіуполя, після його наказу скласти зброю, вже більше ніж ТРИ рока катують і вбивають!!!
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24.05.2025 14:29 Ответить
Чурка, ти і зі своїм зеленим перетвернем відповісте за здачу Маріуполя та наказ здатися в полон
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24.05.2025 15:02 Ответить
Так стараєшся лизати жОПу найвеличнішому, що скоро до кісток дотреш. Тільки знай, використані презирвативи викидають за непотребою. Як, наївся на пєрвомайскіє 22-го шашликів?
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24.05.2025 15:06 Ответить
Азовців знову нема
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24.05.2025 14:30 Ответить
А з чого такий висновок?
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24.05.2025 15:05 Ответить
біль ,біль , та плаче душа , коли розумієш шо президент України зрадник ...нема йому прощення і не буде ,ні на цьому світі ,ні на тому ...Тримайтеся Воїни , Дякуємо і дай Боже Вам здоров'я !!!❤️
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24.05.2025 14:58 Ответить
Дякуємо хлопці за захист України, тяжка вам випала доля!!! Перед усім здоров'я вам і щастя!!!
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24.05.2025 15:19 Ответить
"Усі 307 визволених Оборонців" чи "27 оборонців Маріуполя" ?

редакторе, тема болюча !

.
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24.05.2025 17:16 Ответить
 
 