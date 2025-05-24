27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российского плена, - Коордштаб

В обмене пленными 24 мая в Украину, в частности, удалось вернуть 27 защитников Мариуполя. А из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

Так, сегодня в рамках второго этапа обмена "1000 на 1000" на родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, СБС, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Все 307 освобожденных Защитников - мужчины, представители рядового и сержантского состава.

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Домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Самому молодому освобожденному - 25 лет, а самому старшему - 61 год. Среди них есть раненые и больные. Освобожденных украинцев традиционно встречали родные и близкие.

"Освобожденные из плена Защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе", - добавили в Координационном штабе.

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Напомним, сегодняшний обмен и возвращение 307 украинских воинов является второй частью большого обмена "1000 на 1000".

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.