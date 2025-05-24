27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі, - Коордштаб

В обміні полоненими 24 травня до України, зокрема, вдалося повернути 27 захисників Маріуполя. А з окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні у рамках другого етапу обміну "1000 на 1000" на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Усі 307 визволених Оборонців - чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

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Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Наймолодшому звільненому — 25 років, а найстаршому — 61 рік. Серед них є поранені та хворі. Звільнених українців традиційно зустрічали рідні та близькі.

"Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", - додали у Координаційному штабі.

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Нагадаємо, сьогоднішній обмін та повернення 307 українських воїнів є другою частиною великого обміну "1000 на 1000".

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних.