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Новини Обмін полоненими Оборона Маріуполя
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27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі, - Коордштаб

Обмін полоненими 24 травня

В обміні полоненими 24 травня до України, зокрема, вдалося повернути 27 захисників Маріуполя. А з окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні у рамках другого етапу обміну "1000 на 1000" на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. 

Усі 307 визволених Оборонців - чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Другий етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула 307 захисників. ФОТОрепортаж

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Наймолодшому звільненому — 25 років, а найстаршому — 61 рік. Серед них є поранені та хворі. Звільнених українців традиційно зустрічали рідні та близькі.

"Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", - додали у Координаційному штабі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ексклюзивне відео СБУ за підсумками першої частини обміну "1000 на 1000". ВIДЕО

Нагадаємо, сьогоднішній обмін та повернення 307 українських воїнів є другою частиною великого обміну "1000 на 1000".

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних.

Автор: 

військовополонені (975) Маріуполь (3241) обмін (1192) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (18)


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Коли зелена мерзота пила та жрала ділікатеси за рахунок українців, захісників Маоіуполя, після його наказу скласти зброю, вже більше ніж ТРИ рока катують і вбивають!!!
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24.05.2025 14:29 Відповісти
Чурка, ти і зі своїм зеленим перетвернем відповісте за здачу Маріуполя та наказ здатися в полон
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24.05.2025 15:02 Відповісти
Так стараєшся лизати жОПу найвеличнішому, що скоро до кісток дотреш. Тільки знай, використані презирвативи викидають за непотребою. Як, наївся на пєрвомайскіє 22-го шашликів?
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24.05.2025 15:06 Відповісти
Азовців знову нема
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24.05.2025 14:30 Відповісти
А з чого такий висновок?
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24.05.2025 15:05 Відповісти
біль ,біль , та плаче душа , коли розумієш шо президент України зрадник ...нема йому прощення і не буде ,ні на цьому світі ,ні на тому ...Тримайтеся Воїни , Дякуємо і дай Боже Вам здоров'я !!!❤️
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24.05.2025 14:58 Відповісти
Дякуємо хлопці за захист України, тяжка вам випала доля!!! Перед усім здоров'я вам і щастя!!!
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24.05.2025 15:19 Відповісти
"Усі 307 визволених Оборонців" чи "27 оборонців Маріуполя" ?

редакторе, тема болюча !

.
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24.05.2025 17:16 Відповісти
 
 