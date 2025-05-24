Другий етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула 307 захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000".
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще 307 українських захисників удома. Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження", - зазначив він.
Серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни нашої армії, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України.
"Дякую всім, хто залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює. Наша мета – повернути кожного й кожну з російської неволі. Продовжуємо нашу взаємодію з партнерами, щоб це стало можливим", - додав голова держави.
Будь ласка, зачекайте...
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Вітаємо Героїв з поверненням!
Хочу ще, будь ласка.
Про це першого травня повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
Там вже мабуть більше сотні отримали строки на 20 років. Як їх витягувати ?
Мойсей
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@ChernobaevIhor
умеров повернутим військовополоненим: - Запам'ятайте, вас зустрічав міністр оборони! Світ не бачив ще таких ницих виродків. як зеленські виродки, це просто кончені уй0бки.