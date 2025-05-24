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Новини Обмін полоненими
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Другий етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула 307 захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще 307 українських захисників удома. Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження", - зазначив він. 

Серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни нашої армії, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України.

"Дякую всім, хто залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює. Наша мета – повернути кожного й кожну з російської неволі. Продовжуємо нашу взаємодію з партнерами, щоб це стало можливим", - додав голова держави. 

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24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців
24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців
24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців
24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців
24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців
24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців
24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців
24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців
24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців
24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців

Автор: 

військовополонені (979) Зеленський Володимир (24222) обмін (1196) полонені (2292)


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Топ коментарі
+20
З поверненням Вас , дорогі наші Воіни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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24.05.2025 14:10
+11
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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24.05.2025 14:23
+6
Чудово.
Хочу ще, будь ласка.
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24.05.2025 14:10
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І тут Павлюктранс )))
Вітаємо Героїв з поверненням!
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24.05.2025 14:04 Відповісти
Чудово.
Хочу ще, будь ласка.
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24.05.2025 14:10 Відповісти
З поверненням Вас , дорогі наші Воіни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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24.05.2025 14:10 Відповісти
Дуже добре. Може і всіх остальних вдастся витягнути.
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24.05.2025 14:12 Відповісти
Чекаємо на списки
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24.05.2025 14:16 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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24.05.2025 14:23 Відповісти
За даними Координаційного штабу поводжень з військовополоненими у російській неволі перебувають близько 8 тисяч українських військових.

Про це першого травня повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
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24.05.2025 17:46 Відповісти
Це вже 66-й обмін військовополоненими за час великої війни. За їхніми результатами в Україну вдалося повернути вже 5454 людини.
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24.05.2025 18:08 Відповісти
Що ж з Азовом??? Що треба зробити ,щоб повернути всіх азовців??? Мо потрібно почати ребра всім полоненим кац..пам ламати?? Скільки заморять в полоні ще азовців.. ці недоістоти кончені путінські..
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24.05.2025 20:05 Відповісти
Московських попів із тіньовими погонами треба брати. На них і міняти.
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25.05.2025 10:52 Відповісти
Не нагнітайте., будь ласка. Чому не згадуєте наших військових, засуджених на РФ.
Там вже мабуть більше сотні отримали строки на 20 років. Як їх витягувати ?
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25.05.2025 11:23 Відповісти
https://x.com/ChernobaevIhor

Мойсей



https://x.com/ChernobaevIhor

@ChernobaevIhor


умеров повернутим військовополоненим: - Запам'ятайте, вас зустрічав міністр оборони! Світ не бачив ще таких ницих виродків. як зеленські виродки, це просто кончені уй0бки.
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25.05.2025 08:41 Відповісти
З поверненням, рідненькі.
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25.05.2025 11:02 Відповісти
 
 