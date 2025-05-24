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Новости Обмен пленными
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Второй этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула 307 защитников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще 307 украинских защитников дома. Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ожидаем продолжения", - отметил он.

Среди тех, кто вернулся сегодня, воины нашей армии, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины.

"Спасибо всем, кто вовлечен в процесс обмена, кто круглосуточно работает. Наша цель - вернуть каждого и каждую из российской неволи. Продолжаем наше взаимодействие с партнерами, чтобы это стало возможным", - добавил глава государства.

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24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих
24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих
24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих
24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих
24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих
24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих
24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих
24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих
24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих
24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих

Автор: 

военнопленные (1106) Зеленский Владимир (20720) обмен (1411) пленные (2166)


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Топ комментарии
+20
З поверненням Вас , дорогі наші Воіни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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24.05.2025 14:10
+11
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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24.05.2025 14:23
+6
Чудово.
Хочу ще, будь ласка.
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24.05.2025 14:10
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І тут Павлюктранс )))
Вітаємо Героїв з поверненням!
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24.05.2025 14:04 Ответить
Чудово.
Хочу ще, будь ласка.
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24.05.2025 14:10 Ответить
З поверненням Вас , дорогі наші Воіни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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24.05.2025 14:10 Ответить
Дуже добре. Може і всіх остальних вдастся витягнути.
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24.05.2025 14:12 Ответить
Чекаємо на списки
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24.05.2025 14:16 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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24.05.2025 14:23 Ответить
За даними Координаційного штабу поводжень з військовополоненими у російській неволі перебувають близько 8 тисяч українських військових.

Про це першого травня повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
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24.05.2025 17:46 Ответить
Це вже 66-й обмін військовополоненими за час великої війни. За їхніми результатами в Україну вдалося повернути вже 5454 людини.
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24.05.2025 18:08 Ответить
Що ж з Азовом??? Що треба зробити ,щоб повернути всіх азовців??? Мо потрібно почати ребра всім полоненим кац..пам ламати?? Скільки заморять в полоні ще азовців.. ці недоістоти кончені путінські..
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24.05.2025 20:05 Ответить
Московських попів із тіньовими погонами треба брати. На них і міняти.
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25.05.2025 10:52 Ответить
Не нагнітайте., будь ласка. Чому не згадуєте наших військових, засуджених на РФ.
Там вже мабуть більше сотні отримали строки на 20 років. Як їх витягувати ?
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25.05.2025 11:23 Ответить
https://x.com/ChernobaevIhor

Мойсей



https://x.com/ChernobaevIhor

@ChernobaevIhor


умеров повернутим військовополоненим: - Запам'ятайте, вас зустрічав міністр оборони! Світ не бачив ще таких ницих виродків. як зеленські виродки, це просто кончені уй0бки.
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25.05.2025 08:41 Ответить
З поверненням, рідненькі.
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25.05.2025 11:02 Ответить
 
 