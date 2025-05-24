Второй этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула 307 защитников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000".
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще 307 украинских защитников дома. Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ожидаем продолжения", - отметил он.
Среди тех, кто вернулся сегодня, воины нашей армии, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины.
"Спасибо всем, кто вовлечен в процесс обмена, кто круглосуточно работает. Наша цель - вернуть каждого и каждую из российской неволи. Продолжаем наше взаимодействие с партнерами, чтобы это стало возможным", - добавил глава государства.
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Вітаємо Героїв з поверненням!
Хочу ще, будь ласка.
Про це першого травня повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
Там вже мабуть більше сотні отримали строки на 20 років. Як їх витягувати ?
Мойсей
https://x.com/ChernobaevIhor
@ChernobaevIhor
умеров повернутим військовополоненим: - Запам'ятайте, вас зустрічав міністр оборони! Світ не бачив ще таких ницих виродків. як зеленські виродки, це просто кончені уй0бки.