Третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитника. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 25 мая 2025 года, состоялся третий этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". Украина вернула из российского плена еще 303 военнослужащих.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"303 украинских защитника дома. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена. Сегодня возвращаются воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта", - отметил он.
"Спасибо команде, которая круглосуточно работала, чтобы успешно реализовать этот обмен. Обязательно вернем каждого и каждую из российского плена!" - добавил глава государства.
Как сообщалось, 24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.
23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.
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Смерть клятим москалям !!
Це найважливіше.
Обставини попадання в полон різні - відсутність можливості спротиву (поранення, оточення, відсутність БК....) Самі вони, безумовно, НЕ здавались.
Хай роки підривають себе гранатами.
Українці мають жити !
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Ходять чутки, що цими "цивільними" могли бути колишні українські зеки.
Кумири малоросів.
Це щастя повернути свою любов..