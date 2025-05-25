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Новости Обмен пленными
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Третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитника. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 25 мая 2025 года, состоялся третий этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". Украина вернула из российского плена еще 303 военнослужащих.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными
обмен пленными

"303 украинских защитника дома. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена. Сегодня возвращаются воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта", - отметил он.

"Спасибо команде, которая круглосуточно работала, чтобы успешно реализовать этот обмен. Обязательно вернем каждого и каждую из российского плена!" - добавил глава государства.

Читайте также: Зеленский об обмене пленными: Завтра третий этап, задача - освободить абсолютно всех, кто удерживается в РФ. ВИДЕО

Как сообщалось, 24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.

Автор: 

военнопленные (1109) обмен (1412)


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Топ комментарии
+27
Вітаємо наших Воїнів на рідній землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️

Смерть клятим москалям !!
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25.05.2025 12:40
+16
Слава Воїнам України ❤️ !!! зелю Геть !!!
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25.05.2025 12:44
+14
Щастя!!! Сонечки наші, я так рада за вас і за тих, хто вас чекав і молився за вас!!! Знов сльози((
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25.05.2025 12:54
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Вітаємо наших Воїнів на рідній землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️

Смерть клятим москалям !!
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25.05.2025 12:40 Ответить
Слава Воїнам України ❤️ !!! зелю Геть !!!
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25.05.2025 12:44 Ответить
Щастя!!! Сонечки наші, я так рада за вас і за тих, хто вас чекав і молився за вас!!! Знов сльози((
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25.05.2025 12:54 Ответить
Господи, де ж сили брати чекати вас всіх з цієї клятої війни!! хай здохне ***** і вся паскудна раша!!!
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25.05.2025 12:56 Ответить
Щасти вам
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25.05.2025 12:58 Ответить
Які худенькі...аж сльзи..але живі!! Здоров'я й щастя вам, і дяка за все!
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25.05.2025 13:00 Ответить
Не треба робити з цього шоу та піару. Наявність такої кількості полонених це сором та ганьба.
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25.05.2025 13:00 Ответить
ганьба ЦЕ ТИ.
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25.05.2025 13:05 Ответить
Українські Воїни живі.
Це найважливіше.
Обставини попадання в полон різні - відсутність можливості спротиву (поранення, оточення, відсутність БК....) Самі вони, безумовно, НЕ здавались.

Хай роки підривають себе гранатами.
Українці мають жити !

.
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25.05.2025 13:15 Ответить
Це не їх ганьба. Це ганьба Зеленського і Сирського
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26.05.2025 00:16 Ответить
23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних

Ходять чутки, що цими "цивільними" могли бути колишні українські зеки.
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25.05.2025 13:12 Ответить
І шо? Вони не люди?
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25.05.2025 13:16 Ответить
А ще ходять чутки, що ти - дебіл іпсошний. Тепер доказцуй, що це не так.
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25.05.2025 13:37 Ответить
І ?
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25.05.2025 13:53 Ответить
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25.05.2025 13:59 Ответить
Нехай кожна українська сім'я дочекається повернення своїх рідних з рашистського полону.
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25.05.2025 14:00 Ответить
дебілка ти.
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25.05.2025 23:19 Ответить
Це ж треба так за дєрьмачка образитись ... )

Кумири малоросів.
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25.05.2025 23:52 Ответить
пішло *****, чучало
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26.05.2025 00:24 Ответить
Жіночко, не бухайте. Коли це робить жінка, це особливо огидно виглядає. ☹️
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26.05.2025 00:34 Ответить
чучало проплачене.
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26.05.2025 00:26 Ответить
всі радіють, що хлопці додому повернулися, и ти, як завжди, в гівні "лєдєнцы" шукаєш... Фуууу...
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26.05.2025 00:30 Ответить
Я радію за тих гідних людей, які повернулись, і за їхніх рідних, але не за кротівню, яка паразитує на українцях.
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26.05.2025 00:36 Ответить
З поверненням, рідненькі.
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25.05.2025 16:40 Ответить
Із 1000 звільнених ні одного Азовця ......
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25.05.2025 16:58 Ответить
Навіть на цьому влада робить піар і шоу.
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25.05.2025 19:18 Ответить
Хто з цієї тисячі азовці?
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25.05.2025 20:49 Ответить
Знаєте. Я втратила чоловіка, не в полоні. Але. Я щаслива, коли хоч кого з полону визволяють - бо буде щаслива родина, дружина, діти, батьки..

Це щастя повернути свою любов..
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25.05.2025 20:58 Ответить
Сонечко!!! Я не бачу свого навіть в мережі вже два тижні((((. Дихати не можу((((
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25.05.2025 23:21 Ответить
все буде добре. Ось побачите
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26.05.2025 00:07 Ответить
дякую((((
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26.05.2025 00:22 Ответить
Віруйте в краще! Все буде добре!
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26.05.2025 01:16 Ответить
тут немає смайлу СЕРЦЕ!!! Серце!!!
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25.05.2025 23:22 Ответить
❤️
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26.05.2025 09:47 Ответить
 
 