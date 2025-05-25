Третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитника. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 25 мая 2025 года, состоялся третий этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". Украина вернула из российского плена еще 303 военнослужащих.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.





















"303 украинских защитника дома. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена. Сегодня возвращаются воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта", - отметил он.

"Спасибо команде, которая круглосуточно работала, чтобы успешно реализовать этот обмен. Обязательно вернем каждого и каждую из российского плена!" - добавил глава государства.

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Как сообщалось, 24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.