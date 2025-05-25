УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9482 відвідувача онлайн
Новини Обмін полоненими
5 981 36

Третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 травня 2025 року, відбувся третій етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Україна повернула з російського полону ще 303 військовослужбовці.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими

"303 українські захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено. Сьогодні повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту", - зазначив він.

"Дякую команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін. Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону!" - додав глава держави.

Читайте також: Зеленський про обмін полоненими: Завтра третій етап, завдання – звільнити абсолютно всіх, хто утримується в РФ. ВIДЕО

Як повідомлялося, 24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних.

Автор: 

військовополонені (978) обмін (1194)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
Вітаємо наших Воїнів на рідній землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️

Смерть клятим москалям !!
показати весь коментар
25.05.2025 12:40
+16
Слава Воїнам України ❤️ !!! зелю Геть !!!
показати весь коментар
25.05.2025 12:44
+14
Щастя!!! Сонечки наші, я так рада за вас і за тих, хто вас чекав і молився за вас!!! Знов сльози((
показати весь коментар
25.05.2025 12:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вітаємо наших Воїнів на рідній землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️

Смерть клятим москалям !!
показати весь коментар
25.05.2025 12:40 Відповісти
Слава Воїнам України ❤️ !!! зелю Геть !!!
показати весь коментар
25.05.2025 12:44 Відповісти
Щастя!!! Сонечки наші, я так рада за вас і за тих, хто вас чекав і молився за вас!!! Знов сльози((
показати весь коментар
25.05.2025 12:54 Відповісти
Господи, де ж сили брати чекати вас всіх з цієї клятої війни!! хай здохне ***** і вся паскудна раша!!!
показати весь коментар
25.05.2025 12:56 Відповісти
Щасти вам
показати весь коментар
25.05.2025 12:58 Відповісти
Які худенькі...аж сльзи..але живі!! Здоров'я й щастя вам, і дяка за все!
показати весь коментар
25.05.2025 13:00 Відповісти
Не треба робити з цього шоу та піару. Наявність такої кількості полонених це сором та ганьба.
показати весь коментар
25.05.2025 13:00 Відповісти
ганьба ЦЕ ТИ.
показати весь коментар
25.05.2025 13:05 Відповісти
Українські Воїни живі.
Це найважливіше.
Обставини попадання в полон різні - відсутність можливості спротиву (поранення, оточення, відсутність БК....) Самі вони, безумовно, НЕ здавались.

Хай роки підривають себе гранатами.
Українці мають жити !

.
показати весь коментар
25.05.2025 13:15 Відповісти
Це не їх ганьба. Це ганьба Зеленського і Сирського
показати весь коментар
26.05.2025 00:16 Відповісти
23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних

Ходять чутки, що цими "цивільними" могли бути колишні українські зеки.
показати весь коментар
25.05.2025 13:12 Відповісти
І шо? Вони не люди?
показати весь коментар
25.05.2025 13:16 Відповісти
А ще ходять чутки, що ти - дебіл іпсошний. Тепер доказцуй, що це не так.
показати весь коментар
25.05.2025 13:37 Відповісти
І ?
показати весь коментар
25.05.2025 13:53 Відповісти
показати весь коментар
25.05.2025 13:59 Відповісти
Нехай кожна українська сім'я дочекається повернення своїх рідних з рашистського полону.
показати весь коментар
25.05.2025 14:00 Відповісти
дебілка ти.
показати весь коментар
25.05.2025 23:19 Відповісти
Це ж треба так за дєрьмачка образитись ... )

Кумири малоросів.
показати весь коментар
25.05.2025 23:52 Відповісти
пішло *****, чучало
показати весь коментар
26.05.2025 00:24 Відповісти
Жіночко, не бухайте. Коли це робить жінка, це особливо огидно виглядає. ☹️
показати весь коментар
26.05.2025 00:34 Відповісти
чучало проплачене.
показати весь коментар
26.05.2025 00:26 Відповісти
всі радіють, що хлопці додому повернулися, и ти, як завжди, в гівні "лєдєнцы" шукаєш... Фуууу...
показати весь коментар
26.05.2025 00:30 Відповісти
Я радію за тих гідних людей, які повернулись, і за їхніх рідних, але не за кротівню, яка паразитує на українцях.
показати весь коментар
26.05.2025 00:36 Відповісти
З поверненням, рідненькі.
показати весь коментар
25.05.2025 16:40 Відповісти
Із 1000 звільнених ні одного Азовця ......
показати весь коментар
25.05.2025 16:58 Відповісти
Навіть на цьому влада робить піар і шоу.
показати весь коментар
25.05.2025 19:18 Відповісти
Хто з цієї тисячі азовці?
показати весь коментар
25.05.2025 20:49 Відповісти
Знаєте. Я втратила чоловіка, не в полоні. Але. Я щаслива, коли хоч кого з полону визволяють - бо буде щаслива родина, дружина, діти, батьки..

Це щастя повернути свою любов..
показати весь коментар
25.05.2025 20:58 Відповісти
Сонечко!!! Я не бачу свого навіть в мережі вже два тижні((((. Дихати не можу((((
показати весь коментар
25.05.2025 23:21 Відповісти
все буде добре. Ось побачите
показати весь коментар
26.05.2025 00:07 Відповісти
дякую((((
показати весь коментар
26.05.2025 00:22 Відповісти
Віруйте в краще! Все буде добре!
показати весь коментар
26.05.2025 01:16 Відповісти
тут немає смайлу СЕРЦЕ!!! Серце!!!
показати весь коментар
25.05.2025 23:22 Відповісти
❤️
показати весь коментар
26.05.2025 09:47 Відповісти
 
 