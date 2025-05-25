Третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 25 травня 2025 року, відбувся третій етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Україна повернула з російського полону ще 303 військовослужбовці.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"303 українські захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено. Сьогодні повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту", - зазначив він.
"Дякую команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін. Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону!" - додав глава держави.
Як повідомлялося, 24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.
23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних.
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Смерть клятим москалям !!
Це найважливіше.
Обставини попадання в полон різні - відсутність можливості спротиву (поранення, оточення, відсутність БК....) Самі вони, безумовно, НЕ здавались.
Хай роки підривають себе гранатами.
Українці мають жити !
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Ходять чутки, що цими "цивільними" могли бути колишні українські зеки.
Кумири малоросів.
Це щастя повернути свою любов..