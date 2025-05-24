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Зеленський про обмін полоненими: Завтра третій етап, завдання – звільнити абсолютно всіх, хто утримується в РФ. ВIДЕО

У неділю, 25 травня, відбудеться третій етап обміну у форматі "1000 на 1000". Сьогодні 24 травня Україна повернуло додому з російської неволі ще 307 наших воїнів.

Про це у традиційному вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обмін сьогодні продовжили. Додому повернули ще 307 наших воїнів. Рядові і сержанти. Більшість – Збройні Сили України, є також Нацгвардія, Державна прикордонна служба. З усіх цих людей 273 потрапили в полон у Донецькій області, значна частина – ще у 2022 році, також із територій Херсонської, Запорізької, Харківської областей, Луганщини. Загалом за два дні обмінів уже вдома 697 українців", - розповів глава держави.

За словами Зеленського, 25 травня відбудеться третій етап обміну військовополонених у форматі "1000 на 1000".

"Завтра третій етап. Маємо звільнити цими днями тисячу наших людей. Але завдання – звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання непросте, але треба реалізувати", - сказав очільник держави.

Він подякував всім, хто допомогає Україні.

"Вдячний усім у світі, хто нам допомагає. І це для нас справді дуже важливо – щоб наші партнери – кожен лідер, кожна держава – підтримували нас у цій складній роботі", - додав президент.

Нагадаємо, що 24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000".

Дивіться також: Другий етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула 307 захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) обмін (1192) полонені (2290)


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Топ коментарі
+17
гнида двоосібна
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24.05.2025 20:08
+14
Здав Маріуроль і Азов, а тепер з трампоном хайпують на поверненні героїв додому
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24.05.2025 20:22
+13
Розкажи краще що Портнов робив в ОПі, За декілька днів до вбивства!
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24.05.2025 20:37
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24.05.2025 20:08 Відповісти
Цікаво скільки зараз брат Єрмака бере за потрапляння в список на обмін.
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24.05.2025 21:29 Відповісти
ще один, не вдалий "ні хуа собі гофен" - "когда дєло в твоїх руках всі не спокойні" !
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24.05.2025 20:19 Відповісти
Здав Маріуроль і Азов, а тепер з трампоном хайпують на поверненні героїв додому
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24.05.2025 20:22 Відповісти
Але ж азовців не повертають
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24.05.2025 20:31 Відповісти
У него с Трамбоном соревнование кто первый объявит!
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24.05.2025 20:33 Відповісти
Розкажи краще що Портнов робив в ОПі, За декілька днів до вбивства!
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24.05.2025 20:37 Відповісти
Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов заявив в інтервʼю "Суспільному":

"У розшуку перебувають понад 60 тисяч людей. Щодо близько 10 тисяч маємо підтвердження, що вони у полоні. Йдеться як про офіційні підтвердження - від країни-агресорки через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - так і про неофіційні", - розповів він.
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24.05.2025 20:42 Відповісти
Якщо попаритися, Зеленьський голим у кропиву вскочить.
Пропозиція 1000 на 1000, зробив Ердоган. Ні Зеленьський, ні Трумп до обміну не мають жодного стосунку.
Все що зробив Зеленьський, це погодився із пропозицією. Герой, йошкін кіт..
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24.05.2025 20:47 Відповісти
Это такая еврейская традция, ко всему хорошему примазываться.
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25.05.2025 15:02 Відповісти
А...той зразу проявився,при ноль зусиллях зі свого боку. По "плану перемоги" вже не піариться.
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24.05.2025 20:52 Відповісти
З однієї сторони повернення людей це добре, але якщо брати в загальному то це підігрування ворогу, Україна повинна підходити до цього жорстко і не йти ні на які обміни та жодні переговори!
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24.05.2025 21:09 Відповісти
Кто же тебе всех вернёт если у тебя обменный фонд заканчивается,
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24.05.2025 21:33 Відповісти
Клоун, наших 9000, москалів 3000. 6000 на кого будемо міняти, на ОП, прокурорів і судів? Більше варіантів немає. Ну ще один 12000 попушків МП, але Володя на таке не піде...
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24.05.2025 22:44 Відповісти
Янелох заліз в бункер і лапшу вішає поки його шобло мародерить на крові для ненажерливого боневтіка
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24.05.2025 23:14 Відповісти
Краще б помовчав,такі справи робляться в тиші!
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24.05.2025 23:34 Відповісти
Цей паяц можливо не знає, але минулої осені співвідношення полонених було приблизно 600 на 6000. Так що ця 1000, яку ми віддали, можливо останнє, що у нас було.
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25.05.2025 05:29 Відповісти
test
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25.05.2025 09:39 Відповісти
не забанили, дивно
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25.05.2025 09:41 Відповісти
Не проснулся админ еще с шаббата.
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25.05.2025 15:03 Відповісти
Медведчука треба було тримати до останнього, щоб не на 200 полонених обмін був, а на всіх
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26.05.2025 06:36 Відповісти
 
 