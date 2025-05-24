Зеленський про обмін полоненими: Завтра третій етап, завдання – звільнити абсолютно всіх, хто утримується в РФ. ВIДЕО

У неділю, 25 травня, відбудеться третій етап обміну у форматі "1000 на 1000". Сьогодні 24 травня Україна повернуло додому з російської неволі ще 307 наших воїнів.

Про це у традиційному вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обмін сьогодні продовжили. Додому повернули ще 307 наших воїнів. Рядові і сержанти. Більшість – Збройні Сили України, є також Нацгвардія, Державна прикордонна служба. З усіх цих людей 273 потрапили в полон у Донецькій області, значна частина – ще у 2022 році, також із територій Херсонської, Запорізької, Харківської областей, Луганщини. Загалом за два дні обмінів уже вдома 697 українців", - розповів глава держави.

За словами Зеленського, 25 травня відбудеться третій етап обміну військовополонених у форматі "1000 на 1000".

"Завтра третій етап. Маємо звільнити цими днями тисячу наших людей. Але завдання – звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання непросте, але треба реалізувати", - сказав очільник держави.

Він подякував всім, хто допомогає Україні.

"Вдячний усім у світі, хто нам допомагає. І це для нас справді дуже важливо – щоб наші партнери – кожен лідер, кожна держава – підтримували нас у цій складній роботі", - додав президент.

Нагадаємо, що 24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000".

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