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Новости Видео Обмен пленными
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Зеленский об обмене пленными: Завтра третий этап, задача – освободить абсолютно всех, кто удерживается в РФ. ВИДЕО

В воскресенье, 25 мая, состоится третий этап обмена в формате "1000 на 1000". Сегодня 24 мая Украина вернула домой из российской неволи еще 307 наших воинов.

Об этом в традиционном вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обмен сегодня продолжили. Домой вернули еще 307 наших воинов. Рядовые и сержанты. Большинство - Вооруженные Силы Украины, есть также Нацгвардия, Государственная пограничная служба. Из всех этих людей 273 попали в плен в Донецкой области, значительная часть - еще в 2022 году, также с территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, Луганщины. Всего за два дня обменов уже дома 697 украинцев", - рассказал глава государства.

По словам Зеленского, 25 мая состоится третий этап обмена военнопленных в формате "1000 на 1000".

"Завтра третий этап. Должны освободить в эти дни тысячу наших людей. Но задача - освободить абсолютно всех, кто сейчас содержится в России, и это задача общая для наших разведок, для наших дипломатов, для всего нашего государства. Понятно, что это задача непростая, но надо реализовать", - сказал глава государства.

Он поблагодарил всех, кто помогает Украине.

"Благодарен всем в мире, кто нам помогает. И это для нас действительно очень важно - чтобы наши партнеры - каждый лидер, каждое государство - поддерживали нас в этой сложной работе", - добавил президент.

Напомним, что 24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000".

Смотрите также: Второй этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула 307 защитников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) обмен (1411) пленные (2166)


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Топ комментарии
+17
гнида двоосібна
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24.05.2025 20:08
+14
Здав Маріуроль і Азов, а тепер з трампоном хайпують на поверненні героїв додому
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24.05.2025 20:22
+13
Розкажи краще що Портнов робив в ОПі, За декілька днів до вбивства!
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24.05.2025 20:37
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гнида двоосібна
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24.05.2025 20:08 Ответить
Цікаво скільки зараз брат Єрмака бере за потрапляння в список на обмін.
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24.05.2025 21:29 Ответить
ще один, не вдалий "ні хуа собі гофен" - "когда дєло в твоїх руках всі не спокойні" !
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24.05.2025 20:19 Ответить
Здав Маріуроль і Азов, а тепер з трампоном хайпують на поверненні героїв додому
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24.05.2025 20:22 Ответить
Але ж азовців не повертають
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24.05.2025 20:31 Ответить
У него с Трамбоном соревнование кто первый объявит!
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24.05.2025 20:33 Ответить
Розкажи краще що Портнов робив в ОПі, За декілька днів до вбивства!
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24.05.2025 20:37 Ответить
Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов заявив в інтервʼю "Суспільному":

"У розшуку перебувають понад 60 тисяч людей. Щодо близько 10 тисяч маємо підтвердження, що вони у полоні. Йдеться як про офіційні підтвердження - від країни-агресорки через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - так і про неофіційні", - розповів він.
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24.05.2025 20:42 Ответить
Якщо попаритися, Зеленьський голим у кропиву вскочить.
Пропозиція 1000 на 1000, зробив Ердоган. Ні Зеленьський, ні Трумп до обміну не мають жодного стосунку.
Все що зробив Зеленьський, це погодився із пропозицією. Герой, йошкін кіт..
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24.05.2025 20:47 Ответить
Это такая еврейская традция, ко всему хорошему примазываться.
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25.05.2025 15:02 Ответить
А...той зразу проявився,при ноль зусиллях зі свого боку. По "плану перемоги" вже не піариться.
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24.05.2025 20:52 Ответить
З однієї сторони повернення людей це добре, але якщо брати в загальному то це підігрування ворогу, Україна повинна підходити до цього жорстко і не йти ні на які обміни та жодні переговори!
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24.05.2025 21:09 Ответить
Кто же тебе всех вернёт если у тебя обменный фонд заканчивается,
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24.05.2025 21:33 Ответить
Клоун, наших 9000, москалів 3000. 6000 на кого будемо міняти, на ОП, прокурорів і судів? Більше варіантів немає. Ну ще один 12000 попушків МП, але Володя на таке не піде...
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24.05.2025 22:44 Ответить
Янелох заліз в бункер і лапшу вішає поки його шобло мародерить на крові для ненажерливого боневтіка
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24.05.2025 23:14 Ответить
Краще б помовчав,такі справи робляться в тиші!
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24.05.2025 23:34 Ответить
Цей паяц можливо не знає, але минулої осені співвідношення полонених було приблизно 600 на 6000. Так що ця 1000, яку ми віддали, можливо останнє, що у нас було.
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25.05.2025 05:29 Ответить
test
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25.05.2025 09:39 Ответить
не забанили, дивно
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25.05.2025 09:41 Ответить
Не проснулся админ еще с шаббата.
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25.05.2025 15:03 Ответить
Медведчука треба було тримати до останнього, щоб не на 200 полонених обмін був, а на всіх
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26.05.2025 06:36 Ответить
 
 