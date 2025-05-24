Зеленский об обмене пленными: Завтра третий этап, задача – освободить абсолютно всех, кто удерживается в РФ. ВИДЕО

В воскресенье, 25 мая, состоится третий этап обмена в формате "1000 на 1000". Сегодня 24 мая Украина вернула домой из российской неволи еще 307 наших воинов.

Об этом в традиционном вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обмен сегодня продолжили. Домой вернули еще 307 наших воинов. Рядовые и сержанты. Большинство - Вооруженные Силы Украины, есть также Нацгвардия, Государственная пограничная служба. Из всех этих людей 273 попали в плен в Донецкой области, значительная часть - еще в 2022 году, также с территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, Луганщины. Всего за два дня обменов уже дома 697 украинцев", - рассказал глава государства.

По словам Зеленского, 25 мая состоится третий этап обмена военнопленных в формате "1000 на 1000".

"Завтра третий этап. Должны освободить в эти дни тысячу наших людей. Но задача - освободить абсолютно всех, кто сейчас содержится в России, и это задача общая для наших разведок, для наших дипломатов, для всего нашего государства. Понятно, что это задача непростая, но надо реализовать", - сказал глава государства.

Он поблагодарил всех, кто помогает Украине.

"Благодарен всем в мире, кто нам помогает. И это для нас действительно очень важно - чтобы наши партнеры - каждый лидер, каждое государство - поддерживали нас в этой сложной работе", - добавил президент.

Напомним, что 24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000".

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