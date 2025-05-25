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Новости Обмен пленными
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Сырский после завершения трехдневного обмена пленными: Ежедневно работаем над увеличением обменного фонда

сирский об обмене пленными

Вечером воскресенья, 25 мая, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский прокомментировал завершение обмена пленными между Украиной и РФ по формуле "тысяча на тысячу". Он поблагодарил "каждого, кто возвращает украинских защитников и защитниц домой".

Об этом главнокомандующий ВСУ написал в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"1000 наших - дома. Спасибо каждому, кто возвращает украинских защитников и защитниц домой. Благодарен всем, кто прилагает сверхусилия для освобождения украинцев из российского плена: дипломатам, союзникам, представителям других стран. Спасибо каждому бойцу Сил обороны за вклад в возвращение наших граждан: каждый пленный оккупант - это шанс на возвращение нашего воина", - заявил Сырский.

Он отметил, что Силы обороны ежедневно работают над увеличением обменного фонда.

"Каждое наше подразделение, которое берет в плен оккупантов, приближает время освобождения украинцев из российского плена. Мы ежедневно работаем над увеличением обменного фонда. Только во время проведения Курской операции в плен был взят 971 российский военнослужащий", - рассказал главком.

Сырский добавил, что Украина делает все возможное и невозможное, чтобы наши защитники вернулись домой как можно быстрее.

"Помним о каждом - о защитниках Мариуполя и всех наших воинах, которые оказались в плену во время ожесточенных боев. Делаем все возможное и невозможное, чтобы наши вернулись домой как можно быстрее", - добавил главком ВСУ.

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Большой обмен пленными

Напомним, что 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.

24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.

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Автор: 

обмен (1412) пленные (2167) Александр Сырский (614)


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Топ комментарии
+8
Тупе зелене лайно!!
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25.05.2025 21:38
+4
Когда нельзя похвастаться своими победами, сырский может похвастаться победами ЗСУ.
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25.05.2025 21:47
+4
Щоденно працює в поті чола, щоб кацапам було на кого міняти своїх вбивць?
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25.05.2025 21:54
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Тупе зелене лайно!!
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25.05.2025 21:38 Ответить
сирський це етнічний кацап і висер дʼєрмака, ні одного Азовця не вернули з полону
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26.05.2025 10:29 Ответить
Когда нельзя похвастаться своими победами, сырский может похвастаться победами ЗСУ.
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25.05.2025 21:47 Ответить
Щоденно працює в поті чола, щоб кацапам було на кого міняти своїх вбивць?
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25.05.2025 21:54 Ответить
ГНИДА СИРОК!..тобі працювати треба над захистом України та її територій !..який нах фонд

але ж руснявому сирку з батьками на паРаші це неможливо .. щоб ти гнив заживо разом зі всім зельоним кодлом.
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25.05.2025 22:11 Ответить
Хапайте агентуру ФСБ, УПЦ. За Сарумана, Онуфрія, можно виміняти.... В кінці кінців Стрелков-Гіркін по лініїї УПЦ працював, а УПЦешноє "Верное казачество" кришувала СБУ.... Зельман їх і зараз прикриває, потужно надуривши народ (і внезапно Маска) що він забронив РПЦ..... На сайті РПЦ УПЦ значиться як структурний підрозділ....
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25.05.2025 22:28 Ответить
А вони на обмін погодяться?
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25.05.2025 22:40 Ответить
Конечно. Онуфрий и особенно владыка Лавры Паша Мерседес их люди. Паша гадит еще с 90-х, опять же под крышей СБУ. П.С. РФ написали, що по куполу Никольскому собору в посёлке Епифань Тульской области ударил украинский дрон (або самі підпалили) но крест устоял.... Вони заручники "праваславія", самі цю тему роздмухують.
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25.05.2025 22:47 Ответить
Шось сильно сумніваюсь, що Онуфрій добровільно погодиться обмінятися в кацапстан. Тут навіть в тюрмі він буде жирувати, а от в рашці ********* швидко з голоду загнеться.
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25.05.2025 23:00 Ответить
в мене таке враження що руснявий сирок працює над збільшенням фонду паРаші..здає наших воїнів та території.
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25.05.2025 22:46 Ответить
Пише колишній бранець катівні "Ізоляція" в Донецьку Станіслав Асєєв.
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25.05.2025 22:49 Ответить
Сирьська ****....жодного Азовця не обміняли....
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26.05.2025 06:46 Ответить
Керівництвом країни і командуванням нічого не організовано і не забезпечено: з партнерами розісралися, ніхто з ними уже не хоче мати справи, навіть розмовляти, мобілізація провалена, забезпечення Армії просрано, нормальних командирів поміняли на зрадників-нікчем, ППО і ПРО фактично немає. Ворог безкарно нищить Україну, окуповує щоденно все нові і нові населені пункти і території, накопичує свої сили і засоби готуючись до чергового вторгнення в різних місцях. А підараси-зеленські-сирські-умерови (НЕукраїнці ні по духу, ні за походженням)лише піаряться на крові і кістках Українців. Гастролюють, жебрають і дякують, навіть не відчуваючи як на них у світі дивляться, плюють і шиплять таке уже ставше рідним "бидло" і "Schweine".
Браття! Потрібні термінові перевибори і шибениця для цього кодляка з Банкової! Про це уже волають і партнери, і вороги, і Українці. Зелена камарілья веде Україну і Армію до здачі і капітуляції.
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26.05.2025 08:46 Ответить
Обов'язок його-завершити війну на окупованих територіях перемогою,а не здавати щоразу нові території та усунути наслідки поразки на курській.
Обміном є кому займатись,обмінний фонд не він особисто поповнює.
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26.05.2025 09:44 Ответить
 
 