Сырский после завершения трехдневного обмена пленными: Ежедневно работаем над увеличением обменного фонда

Вечером воскресенья, 25 мая, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский прокомментировал завершение обмена пленными между Украиной и РФ по формуле "тысяча на тысячу". Он поблагодарил "каждого, кто возвращает украинских защитников и защитниц домой".

Об этом главнокомандующий ВСУ написал в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"1000 наших - дома. Спасибо каждому, кто возвращает украинских защитников и защитниц домой. Благодарен всем, кто прилагает сверхусилия для освобождения украинцев из российского плена: дипломатам, союзникам, представителям других стран. Спасибо каждому бойцу Сил обороны за вклад в возвращение наших граждан: каждый пленный оккупант - это шанс на возвращение нашего воина", - заявил Сырский.

Он отметил, что Силы обороны ежедневно работают над увеличением обменного фонда.

"Каждое наше подразделение, которое берет в плен оккупантов, приближает время освобождения украинцев из российского плена. Мы ежедневно работаем над увеличением обменного фонда. Только во время проведения Курской операции в плен был взят 971 российский военнослужащий", - рассказал главком.

Сырский добавил, что Украина делает все возможное и невозможное, чтобы наши защитники вернулись домой как можно быстрее.

"Помним о каждом - о защитниках Мариуполя и всех наших воинах, которые оказались в плену во время ожесточенных боев. Делаем все возможное и невозможное, чтобы наши вернулись домой как можно быстрее", - добавил главком ВСУ.

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Большой обмен пленными

Напомним, что 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.

24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.

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