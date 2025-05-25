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Новини Обмін полоненими
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Сирський після завершення триденного обміну полоненими: Щоденно працюємо над збільшенням обмінного фонду

сирський про обмін полоненими

Увечері неділі, 25 травня, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував завершення обміну полоненими між Україною та РФ за формулою "тисяча на тисячу". Він подякував "кожному, хто повертає українських захисників і захисниць додому".

Про це головнокомандувач ЗСУ написав в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"1000 наших - вдома. Дякую кожному, хто повертає українських захисників і захисниць додому. Вдячний усім, хто докладає надзусиль для визволення українців із російського полону: дипломатам, союзникам, представникам інших країн. Дякую кожному бійцю Сил оборони за внесок у повернення наших громадян: кожен полонений окупант - це шанс на повернення нашого воїна", - заявив Сирський.

Він зазначив, що Сили оборони щоденно працюють над збільшенням обмінного фонду.

"Кожен наш підрозділ, який бере в полон окупантів, наближає час визволення українців з російського полону. Ми щоденно працюємо над збільшенням обмінного фонду. Лише під час проведення Курської операції в полон було взято 971 російського військовослужбовця", - розповів головком.

Сирський додав, що Україна робить все можливе й неможливе, щоб наші захисники повернулися додому якнайшвидше.

"Пам’ятаємо про кожного - про оборонців Маріуполя та всіх наших воїнів, які опинилися в полоні під час запеклих боїв. Робимо все можливе й неможливе, щоб наші повернулися додому якнайшвидше", - додав головком ЗСУ.

Читайте також: Жодного "азовця" в обміні "1000 на 1000": Не вірю, що єдина причина - небажання росіян віддавати їх, - командир "Азову" Прокопенко

Великий обмін полоненими

Нагадаємо, що 25 травня відбувся третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників.

24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільні.

Читайте також: За час Курської операції ЗСУ взяли в полон 971 російського військового, - Генштаб

Автор: 

обмін (1194) полонені (2291) Сирський Олександр (637)


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Топ коментарі
+8
Тупе зелене лайно!!
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25.05.2025 21:38
+4
Когда нельзя похвастаться своими победами, сырский может похвастаться победами ЗСУ.
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25.05.2025 21:47
+4
Щоденно працює в поті чола, щоб кацапам було на кого міняти своїх вбивць?
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25.05.2025 21:54
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Тупе зелене лайно!!
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25.05.2025 21:38 Відповісти
сирський це етнічний кацап і висер дʼєрмака, ні одного Азовця не вернули з полону
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26.05.2025 10:29 Відповісти
Когда нельзя похвастаться своими победами, сырский может похвастаться победами ЗСУ.
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25.05.2025 21:47 Відповісти
Щоденно працює в поті чола, щоб кацапам було на кого міняти своїх вбивць?
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25.05.2025 21:54 Відповісти
ГНИДА СИРОК!..тобі працювати треба над захистом України та її територій !..який нах фонд

але ж руснявому сирку з батьками на паРаші це неможливо .. щоб ти гнив заживо разом зі всім зельоним кодлом.
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25.05.2025 22:11 Відповісти
Хапайте агентуру ФСБ, УПЦ. За Сарумана, Онуфрія, можно виміняти.... В кінці кінців Стрелков-Гіркін по лініїї УПЦ працював, а УПЦешноє "Верное казачество" кришувала СБУ.... Зельман їх і зараз прикриває, потужно надуривши народ (і внезапно Маска) що він забронив РПЦ..... На сайті РПЦ УПЦ значиться як структурний підрозділ....
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25.05.2025 22:28 Відповісти
А вони на обмін погодяться?
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25.05.2025 22:40 Відповісти
Конечно. Онуфрий и особенно владыка Лавры Паша Мерседес их люди. Паша гадит еще с 90-х, опять же под крышей СБУ. П.С. РФ написали, що по куполу Никольскому собору в посёлке Епифань Тульской области ударил украинский дрон (або самі підпалили) но крест устоял.... Вони заручники "праваславія", самі цю тему роздмухують.
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25.05.2025 22:47 Відповісти
Шось сильно сумніваюсь, що Онуфрій добровільно погодиться обмінятися в кацапстан. Тут навіть в тюрмі він буде жирувати, а от в рашці ********* швидко з голоду загнеться.
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25.05.2025 23:00 Відповісти
в мене таке враження що руснявий сирок працює над збільшенням фонду паРаші..здає наших воїнів та території.
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25.05.2025 22:46 Відповісти
Пише колишній бранець катівні "Ізоляція" в Донецьку Станіслав Асєєв.
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25.05.2025 22:49 Відповісти
Сирьська ****....жодного Азовця не обміняли....
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26.05.2025 06:46 Відповісти
Керівництвом країни і командуванням нічого не організовано і не забезпечено: з партнерами розісралися, ніхто з ними уже не хоче мати справи, навіть розмовляти, мобілізація провалена, забезпечення Армії просрано, нормальних командирів поміняли на зрадників-нікчем, ППО і ПРО фактично немає. Ворог безкарно нищить Україну, окуповує щоденно все нові і нові населені пункти і території, накопичує свої сили і засоби готуючись до чергового вторгнення в різних місцях. А підараси-зеленські-сирські-умерови (НЕукраїнці ні по духу, ні за походженням)лише піаряться на крові і кістках Українців. Гастролюють, жебрають і дякують, навіть не відчуваючи як на них у світі дивляться, плюють і шиплять таке уже ставше рідним "бидло" і "Schweine".
Браття! Потрібні термінові перевибори і шибениця для цього кодляка з Банкової! Про це уже волають і партнери, і вороги, і Українці. Зелена камарілья веде Україну і Армію до здачі і капітуляції.
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26.05.2025 08:46 Відповісти
Обов'язок його-завершити війну на окупованих територіях перемогою,а не здавати щоразу нові території та усунути наслідки поразки на курській.
Обміном є кому займатись,обмінний фонд не він особисто поповнює.
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26.05.2025 09:44 Відповісти
 
 