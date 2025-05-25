Сирський після завершення триденного обміну полоненими: Щоденно працюємо над збільшенням обмінного фонду

Увечері неділі, 25 травня, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував завершення обміну полоненими між Україною та РФ за формулою "тисяча на тисячу". Він подякував "кожному, хто повертає українських захисників і захисниць додому".

Про це головнокомандувач ЗСУ написав в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"1000 наших - вдома. Дякую кожному, хто повертає українських захисників і захисниць додому. Вдячний усім, хто докладає надзусиль для визволення українців із російського полону: дипломатам, союзникам, представникам інших країн. Дякую кожному бійцю Сил оборони за внесок у повернення наших громадян: кожен полонений окупант - це шанс на повернення нашого воїна", - заявив Сирський.

Він зазначив, що Сили оборони щоденно працюють над збільшенням обмінного фонду.

"Кожен наш підрозділ, який бере в полон окупантів, наближає час визволення українців з російського полону. Ми щоденно працюємо над збільшенням обмінного фонду. Лише під час проведення Курської операції в полон було взято 971 російського військовослужбовця", - розповів головком.

Сирський додав, що Україна робить все можливе й неможливе, щоб наші захисники повернулися додому якнайшвидше.

"Пам’ятаємо про кожного - про оборонців Маріуполя та всіх наших воїнів, які опинилися в полоні під час запеклих боїв. Робимо все можливе й неможливе, щоб наші повернулися додому якнайшвидше", - додав головком ЗСУ.

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Великий обмін полоненими

Нагадаємо, що 25 травня відбувся третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників.

24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільні.

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