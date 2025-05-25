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Новини Обмін полоненими
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Жодного "азовця" в обміні "1000 на 1000": Не вірю, що єдина причина - небажання росіян віддавати їх, - командир "Азову" Прокопенко

Прокопенко (Редіс) про відсутність азовців в обміні 1000 на 1000

Командир 12 бригади спеціального призначення Національної гвардії "Азов" Денис (Редіс) Прокопенко заявив, що в межах масштабного обміну "1000 на 1000" не обміняли жодного "азовця".

Про це йдеться в його дописі на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Жодного азовця. Серед однієї тисячі українських військовополонених, яких сьогодні обміняли, немає жодного азовця. Зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців. Це виглядає як знущання. Над тими, хто четвертий рік знаходиться під нелюдським тиском у російському полоні, в найгірших умовах. Над їхніми рідними, близькими і побратимами. Над тими, кому давали гарантії, та хто має абсолютне право бути в пріоритеті на обміни, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування", - написав він.

Прокопенко нагадав, що кілька днів тому Україна згадувала третю річницю виходу Маріупольського гарнізону з "Азовсталі", і були сподівання, що серед анонсованого обміну "1000 на 1000" будуть і бійці 12-ї бригади "Азов". Проте сподівання не справдилися.

Також дивіться: Третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників. ФОТОрепортаж

"Я ніколи не повірю в маячню про те, що єдина причина відсутності азовців у більшості обмінів - це небажання росіян віддавати їх. Якби це було так, ані я, ані інші бійці "Азову" не повернулися б з полону. Причина в іншому.

Якщо напрацьований механізм перестає працювати, щораз очікувати іншого результату - безумство. Необхідно змінювати тактику", - зазначається в дописі.

За його словами, якщо росіяни відмовляються обмінювати "азовців" на своїх звичайних солдатів, то потрібно знаходити варіанти, зокрема "запропонувати їм когось, хто важить для них більше, ніж омський контрактник".

"Україна забита російською агентурою під саму зав'язку - про це прекрасно знають всі спеціальні служби, яким просто потрібно дати команду", - додав командир "Азову".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Усі 303 визволені сьогодні захисники - чоловіки, представники рядового та сержантського складу, серед них 70 оборонців Маріуполя, - Коордштаб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прокопенко зауважив, що варіанти є, необхідно адаптуватися та почати шукати нові шляхи.

"Тому що жодного азовця серед 1000 обміняних - це ганьба для всієї нашої держави. Я не вірю, що влада зацікавлена в поверненні азовців, якщо обмінами четвертий рік неефективно займаються одні і ті самі люди", - підсумував він.

Читайте: Серед визволених сьогодні з полону - 70 оборонців Маріуполя, зокрема 33 захисники "Азовсталі", - Умєров

Прокопенко (Редіс) про азовців

Як повідомлялося, 25 травня відбувся третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників.

24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільні.

Автор: 

обмін (1194) Азов (784) Прокопенко Денис (9)


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Топ коментарі
+69
Коли є "азовець" Білецький, то цій владі інші не потрібні
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25.05.2025 16:26
+58
ЗЕлена пошисть не зацікавлена у поверненні азовців бо патриоти їм як кістка у горлянці ненажерлевій паскудній собацюри яка дорвалась до льоху де газда сберигає ковбасу та сало..
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25.05.2025 16:28
+53
от, ****, як це коментувати?
під особисті гарантії зе!гніди та червоного хреста, "азовці" здалися добровільно!
не билися до останнього, хоча вже було прийняте таке рішення, а виконали наказ зе!надверховнійшого, добровільно здатися!
і подальша доля, не відома!
закатовані, зламані, без жодного шансу повернутися до стану людини.....
зате, зе!падло хайпує на обміні цивільних! хитросраких! і бог знає кого.....
мене розпинає лють та презирство!
виключно справедливий суд та пожиттєве покарання, для всієї зе!шобли!!!!
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25.05.2025 16:32
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ну, як догану?
відняли з гонорару.
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25.05.2025 17:05 Відповісти
Всю Україну хотіли здати , але не склалося у цих перевертнів зелених ,
як гадалося 😡
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25.05.2025 17:21 Відповісти
"гарантії" вам давав Оманська Гнида - от іди в ОПу та питай
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25.05.2025 16:57 Відповісти
А чого прокопенко мовчав, коли його відправили у полон на курорт до Туреччини ? Кинув своїх бійців , гнида !!!
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25.05.2025 16:58 Відповісти
це ти - зелена огидна гнида , він мовчав , щоб потім на фронті боротися , а не , як ти пердіти з дивану
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26.05.2025 07:01 Відповісти
Покопенко правий на 💯
Одного директора "Моторсічі" на мінімум 10-х Азовців могли обміняти...
Влада боїться їх повернення ...просто боїться...
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25.05.2025 16:59 Відповісти
Підтримую батька сержанта Журавля ,
який Зе навіть спасибі не сказав 🤬
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25.05.2025 17:10 Відповісти
Чего власти их бояться? С чего вы это взяли?
Вам не кажется, что не стоило хвалиться возвращением азовцев из Турции в Украину? А теперь у параши есть прекрасный аргумент - менять не будем, т.к. Украина позволяет им вернутся на фронт.
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25.05.2025 18:06 Відповісти
А навіщо "Азовці" виконали завідомо зрадницький наказ Зєлєньського на "евакуацію", як він назвав звичайну здачу в полон? Вони, розуміючи усі наслідки здачі, тортури, нелюдське поводження росіян з ними,- могли не здаватися, а прийняти свій останній бій!
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25.05.2025 17:01 Відповісти
бубенко, не тобі зеленому ухилянту -сцикуну , диванному піз… , на Редіса
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26.05.2025 07:05 Відповісти
У 2022 році в полон з "Азовсталі" вийшли близько 1 400 наших бійців, наразі лише 485 з них росія повернула під час обмінів. 129 азовців країна-агресорка вже незаконно засудила на великі терміни.,Строки - від 17 років і до довічного. ще понад 30 справ - на розгляді. Міжнародне право забороняє переслідувати військовополонених за участь у бойових діях або за законні військові дії, вчинені в ході збройного конфлікту. Зокрема, про це ще у 2022 році заявляла організація Amnesty International, коментуючи процеси над «азовцями». Втім, попри позицію міжнародних організацій, росія продовжує кримінальне переслідування українських військових бранців. Нам вдалося тільки одного разу (!!!) обміняти «Азовців», які були засуджені. І те що зараз з 1000 обміну немає жодного Азовця- це лише вказує на те що цим питанням НА ЖАЛЬ ніхто з влади серьезно не займається.....
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25.05.2025 17:04 Відповісти
Мы же прекрасно знаем, что кацапы мрази. Они ,,Азов,, держат за террористов, не военных, не как армию. И формально теперь ,,Азов,, и не только не попадает под всевозможные конвенции! Только амнистию могут дать, и только президент! Это пукин так будет делать---?
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26.05.2025 00:00 Відповісти
мразь і іуда зеленскій , який постійно маніпулює , брешє і страшно боїться за свою шкіру , особливо після дохлого портнова
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26.05.2025 07:08 Відповісти
Повернути азовців з полону , обіцяв і брав під особистий конроль
ЗепреЗедент нашоі краіни , тільки б виманити наших вояків
з Азовсталі !!
Тому всі питання до зеленоі шобли ,
яка займається питанням обміну !!
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25.05.2025 17:06 Відповісти
кацапи рішають кого повертати , вони бояться Азовців
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25.05.2025 17:10 Відповісти
для Азовців треба шось типу медведчука
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25.05.2025 17:11 Відповісти
ви натякаєте на дьЄрмака або навіть.... страшно поду мати... Самого ?
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25.05.2025 17:48 Відповісти
зейло і татаров з ермаком
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26.05.2025 07:09 Відповісти
Так подякуйте зєлі ,що замість віддати наказ на прорив з оточеного Маріуполя він дав наказ йти в пастку на азовсталь ,а потім всіх азовців здав кацапам.
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25.05.2025 17:10 Відповісти
Дав би на прорив, усі б загинули і потім люди звинувачували б Зеленського шо він зрадник. Кацапобот знайде до чого доколупатись. Їх ціль це зковирнути Зеленського і разом з ним тих людей які ефективно боронять державу.
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25.05.2025 17:14 Відповісти
Якщо віддав наказще в березні ,тоді ще не було в кацапів суцільної ліні фронту , невеликими групами .перевдягнувшись в цивільний одяг , більшість би вирвалась з оточення ,а ти зєлєботе і далі лижи дупу янєлоху боневтіковичу.
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25.05.2025 17:23 Відповісти
Сказали б тоді що Маріуполь можна було б втриматим і Зеленський мало того що розмінував так щей здав, вивів бійців. Доїбатись можна до будь чого. Першопричина дойобу це бажання взагалі цим займатись.
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25.05.2025 17:41 Відповісти
Де втримати в глибокому ворожому тилу ,в оточенні , що це за так "брєстская крєпость ".
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25.05.2025 17:43 Відповісти
Зелена гнида не поміняє Азов,бо це для нього смерть.
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26.05.2025 06:22 Відповісти
подоляцьке , зейло - зрадник , з першого дня прішествія , з часів розмінувань акваторій Маріуполя ! В менє питання до " азовців" чому тоді вони не зупинили ФСБшну зелену гниду ? Не спитали , що ж ти крисениш зеленогнійний витворяешь , під час ВІЙНИ ????????????????
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26.05.2025 07:13 Відповісти
Після повернення командирів "Азову" з полону, Володя з Єрмачком моляться і свічки ставлять в храмушке м@цковск@в@ патриархата, щоб вони не повернулися з передової.
Теракт в Оленівці забули за місяць-два.
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25.05.2025 17:11 Відповісти
вони не моляться , вони роблять з покірними тупими баранами всє , що їм в Омані прописали: звільнити Залужного - звільнили, населеніє і офіцери мовчать, провернути д'явольску АФЕРУ з курськом ( ми будємо міняти терріторіі) , переслідують, саджають військових генералів, полковників , патріотів - населеніє хаває ……………🤢💩🤡🤮🤮🤮🤮🤮
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26.05.2025 07:18 Відповісти
Впевнений більшість тих що обміняли жодного відношення до наших героїв не мають, думаю там є і завербовані агенти .Ну невже в нас немає ніяких списків азовців ну давайте хоч щось розуміти кого ми міняєм? відпускаєм рашистів вбивць і колоборантів,натомість повертають таких багато з яких невідомо звідки взялись ,разом з тим "найвеличніший" буде хизуватись про обмін
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25.05.2025 17:13 Відповісти
якщо взяти в полон Лошадь то можна обміняти на всіх Азовців
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25.05.2025 17:13 Відповісти
Той мерин калантарян ні на фіг не здався *****. Та й навряд чи за когось зі свого оточення він пошкодує. Хіба що за гаманцем, штибу Абрамовича, але він в нього не один такий...
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25.05.2025 17:25 Відповісти
То уже Загнанная Лошадь. И нахиба она *****?
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25.05.2025 17:41 Відповісти
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25.05.2025 17:22 Відповісти
Цікаво, що думає з цього приводу Кротевич? Я думаю, що все ж таки лизне жопу Зеленському. Не підтримає Прокопенка, почне крутити-петляти, як заєць в полі.
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25.05.2025 17:34 Відповісти
дайте йому почитати -

"303 наші воїни повернулися з полону - солдати та сержантський склад ЗСУ, ДШВ, ДПСУ, ТрО, ВМС, НГУ.

Серед них - 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками "Азовсталі" Джерело: https://censor.net/ua/n3554216
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25.05.2025 17:37 Відповісти
Таки да!
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25.05.2025 17:42 Відповісти
Серед захисників "Азовсталі" були не тільки "азовці"..... Читайте уважніше....
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25.05.2025 18:09 Відповісти
Так, ще 36 Бригада Морпіхів з Миколаєва. Тут ще інща справа - у полоні ще лишаються, по неофіційним даним десь 4-5 тисяч захисників Маріуполя - а це вже три роки катівень рашистів - на обмін з нашого боку полонених немає - в цьому обміну вже і політичних віддавали. Так шо дуже тяжка доля наших полонених.
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25.05.2025 18:22 Відповісти
Полковник Баранюк і група бійців спробували вирватися з Маріуполя на відміну від Прокопенка, який сидів у полоні тихо і не рипався. Зокрема, в групі Баранюка вирвалося чотири танки: три з ЗСУ і один з Нацгвардії.
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25.05.2025 19:12 Відповісти
жыденький замес, Андрейка! Такое гавно стечёт с твоей хари раньше, чем на него обратят внимание!
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25.05.2025 20:05 Відповісти
Сдрысни быдло обблёванное. Брысь под шконарь в петушином углу у параши.
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25.05.2025 20:52 Відповісти
Азовсталь захищали не тількі "Азов"! Про морпіхів і погранців чули?
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25.05.2025 18:18 Відповісти
Цей Прокопенко-це хамло "приблатньонноє," лиже зад Віслюку Оманському. З якої статі треба в першу чергу звільняти військових "Азова", чим вони кращі за інших українських військових?
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25.05.2025 19:16 Відповісти
жыденький замес, Андрейка! Такое гавно стечёт с твоей хари раньше, чем на него обратят внимание!
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25.05.2025 20:06 Відповісти
Ти сам весь з- гівна з черепушки повної гівна і до ніг і сморід від тебе, як від гівна.
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25.05.2025 20:47 Відповісти
Дятел, з 1000 обміняних хоча б 50 азовців мали б бути - хоча б просто за принципом пропорційності.
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25.05.2025 21:23 Відповісти
Ось тут, ти, дятел, прав. Поздоровляю, ти виграв право запитати у Зєлі -Боневтіка, чому він саме пропорційно не виміняв азовців.
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25.05.2025 23:28 Відповісти
Азовець і оборонець азовсталі це дві різні постаті!!! Треба бути уважнішим!!!
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25.05.2025 18:21 Відповісти
Вірю чогось Прокопенку
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26.05.2025 02:35 Відповісти
При всій повазі до Прокопенко,його вислів ""Тому що жодного азовця серед 1000 обміняних - це ганьба для всієї нашої держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3554231" досить спірний- це однозначно ганьба зеленомордих оманських віслюків.
Завдяки сотням тисяч українців-патріотів Держава має честь і повагу в цивілізованому світі,не варто утотожнювати вчинки нелохів-аферистів з Україною.
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25.05.2025 17:39 Відповісти
Цей Прокопенко-Редіс- боягуз, попав полон і відсиджувався в Маріуполі замість того, щоб спробувати прорватися. З якого бодуна Зєля зробив з нього героя? Взагалі, герої не ті, хто попадає в полон, а ті, хто бореться до останньої можливості. Полковник Баранюк , Герой України при спробі прорватися з Маріуполя теж попав в полон, але його чогось не міняють. Навіть невідома його подальша доля.
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25.05.2025 23:37 Відповісти
Виходить Редіс-боягуз,бо давно не так воює.Ти-не боягуз,бо відважно форсував Дністер...
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26.05.2025 00:16 Відповісти
Я форсував Дністер тоді, коли ти ще під стіл пішком ходив. Питання ще будуть?
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26.05.2025 00:18 Відповісти
Питань нема -все зрозуміло.Прикинув,коли я ходив пішки попід стіл і зрозумів,що в твоєму поважному віці адекватності уже годі чекати.
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26.05.2025 00:25 Відповісти
Навіть не надійся! Дурні бувають і в молодому віці. Вік дурням не перешкода.
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26.05.2025 00:35 Відповісти
А судячи по твоєму ніку ти ще і самокритичний.
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26.05.2025 00:36 Відповісти
Это тот,котопый живет в квартирке подаренной ахметкой?Поменяй азовца на квартирку и на ахметку.
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25.05.2025 17:59 Відповісти
Випорожнилось? Загріби за собою. Скрєпамі смєрдіт.😁
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25.05.2025 18:20 Відповісти
убогое, иди вслед за рос военным кораблем
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25.05.2025 19:01 Відповісти
Всі "гарантії" Зеленського-fуйня...
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25.05.2025 18:02 Відповісти
Треба взяти свинок, нацжон і до жОПи, може і поможе
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25.05.2025 18:05 Відповісти
Що ви хочете? Жидокацапи при владі. Постійно.
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25.05.2025 18:05 Відповісти
Головне, що Портнова впустили, зустрілись з ним і випустили гниду з України і при цьому не наклали санкцій і не мобілізували!!!...
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25.05.2025 18:08 Відповісти
зелена мерзота в своєму репертуарі
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25.05.2025 18:14 Відповісти
Ну шановний пан Редіс та інші офіцери що були звільнені з турецького "полону" теж доклали руку до того що кацапи тепер тільки у рідких випадках віддають бійців полку Азов.
ну зате зебленський попіарився перед днем Незалежності...
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25.05.2025 18:21 Відповісти
так не треба було брати дорогі автівки і квартири від "меценатів"
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25.05.2025 18:47 Відповісти
Це не виглядає як знущання, це й є знущання.
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25.05.2025 18:22 Відповісти
"Азовців" тримають, як козирь для обміну перед виборами, щоб утримати рейтинг Шашличного.
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25.05.2025 18:42 Відповісти
Але ж ***** хоче, щоб українці провели вибори і скинули шашличника. Шось не сходиться
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25.05.2025 21:12 Відповісти
Мова про офіс, який вирішує по персоналіям для обміну.
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25.05.2025 22:29 Відповісти
Свідків здачі Маріуполя не повертають з обопільної згоди ворогів української держави
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25.05.2025 18:46 Відповісти
"Україна забита російською агентурою під саму зав'язку - про це прекрасно знають всі спеціальні служби, яким просто потрібно дати команду" - дурницю несе...
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25.05.2025 18:49 Відповісти
а ти не знав?
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25.05.2025 19:03 Відповісти
Тобі з Британії ,схоже ,видніше... Якби це було б так ,то війна зараз була б партизанською.
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25.05.2025 19:19 Відповісти
Головне,щоб Стерненко не був у полоні!! Який Азов??
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25.05.2025 18:55 Відповісти
У той момент, коли "азовці" (інших немає і немає кому) візьмуть за кадик "верховного" говнокомандувача, іншу шоблу з 5-6 ефективних менеджерів, верхівку МВС, СБУ, у той самий момент все кардинально в раптово зміниться.
Інших варіантів просто не існує. Бо це є зрадники.
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25.05.2025 19:07 Відповісти
На зєлю з єрмаком він всіх поміняє. Бо вони - остання надія пуйла
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25.05.2025 19:18 Відповісти
Если просто тупые и не за бабки - *********** врагами и "преступниками" для Расии являются азовцы, и именно они подвергаются наибольшим издевательствам в плену. ПОЭТОМУ их нужно освобождать в пе6рвую очере6дь.
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25.05.2025 20:10 Відповісти
По марафону сказали що є азовці, але по марафону і Царьова показали в 20:00 в ПМС з алкой мазур, але не показали де Царьов говорить що Портнов рішав діла через Татарова.
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25.05.2025 21:11 Відповісти
Хтось знає, про якого покидька з ножем йде мова?
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26.05.2025 06:42 Відповісти
Гнусавая тварь! Ты же укатал их,дал им приказ,пообещала освободить! Наврал что есть договоренности! Казалось бы это дело твоей чести! Да нет у тебя ее! Ни одного обещания не выполнил!
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26.05.2025 07:26 Відповісти
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