Жодного "азовця" в обміні "1000 на 1000": Не вірю, що єдина причина - небажання росіян віддавати їх, - командир "Азову" Прокопенко

Командир 12 бригади спеціального призначення Національної гвардії "Азов" Денис (Редіс) Прокопенко заявив, що в межах масштабного обміну "1000 на 1000" не обміняли жодного "азовця".

Про це йдеться в його дописі на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Жодного азовця. Серед однієї тисячі українських військовополонених, яких сьогодні обміняли, немає жодного азовця. Зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців. Це виглядає як знущання. Над тими, хто четвертий рік знаходиться під нелюдським тиском у російському полоні, в найгірших умовах. Над їхніми рідними, близькими і побратимами. Над тими, кому давали гарантії, та хто має абсолютне право бути в пріоритеті на обміни, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування", - написав він.

Прокопенко нагадав, що кілька днів тому Україна згадувала третю річницю виходу Маріупольського гарнізону з "Азовсталі", і були сподівання, що серед анонсованого обміну "1000 на 1000" будуть і бійці 12-ї бригади "Азов". Проте сподівання не справдилися.

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"Я ніколи не повірю в маячню про те, що єдина причина відсутності азовців у більшості обмінів - це небажання росіян віддавати їх. Якби це було так, ані я, ані інші бійці "Азову" не повернулися б з полону. Причина в іншому.

Якщо напрацьований механізм перестає працювати, щораз очікувати іншого результату - безумство. Необхідно змінювати тактику", - зазначається в дописі.

За його словами, якщо росіяни відмовляються обмінювати "азовців" на своїх звичайних солдатів, то потрібно знаходити варіанти, зокрема "запропонувати їм когось, хто важить для них більше, ніж омський контрактник".

"Україна забита російською агентурою під саму зав'язку - про це прекрасно знають всі спеціальні служби, яким просто потрібно дати команду", - додав командир "Азову".

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Прокопенко зауважив, що варіанти є, необхідно адаптуватися та почати шукати нові шляхи.

"Тому що жодного азовця серед 1000 обміняних - це ганьба для всієї нашої держави. Я не вірю, що влада зацікавлена в поверненні азовців, якщо обмінами четвертий рік неефективно займаються одні і ті самі люди", - підсумував він.

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Як повідомлялося, 25 травня відбувся третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників.

24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільні.