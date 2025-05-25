Серед визволених сьогодні з полону - 70 оборонців Маріуполя, зокрема 33 захисники "Азовсталі", - Умєров
Сьогодні, 25 травня 2025 року, завершився третій етап обміну полоненими у форматі "1 000 на 1 000".
Про це нагадує міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
"303 наші воїни повернулися з полону - солдати та сержантський склад ЗСУ, ДШВ, ДПСУ, ТрО, ВМС, НГУ.
Серед них - 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками "Азовсталі", - наголошує він.
За словами Умєрова, загалом за три дні 1 000 українців повернулися додому.
Як повідомлялося, 25 травня відбувся третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників.
24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.
23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних.
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95 знається на своїй справі.
чекаємо на марафоні ********** історії від пасажира.
всім незгодним заткнуть роти!
кому чим. кому баблом, кому посадою, кого просто залякають.
а, хто просто зіп'ється та самозагубиться.
бо, що пережили в полоні захисники маріуполя, не покажеш у самому страшному фільмі жахів.
Командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через https://glavcom.ua/tags/obmin-polonenimi.html обмін полоненими. Як інформує https://glavcom.ua/ «Главком», про це він написав на своїй https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid095CszBCK5fmyyF7uGuMgk93SoSdzTMjTFNFV6VmetvD3NveYrf5nuL8wGV56kU1el&id=100092398602398 сторінці у Facebook.
Редіс зауважує, що в рамках обміну 1000 на 1000 додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «https://glavcom.ua/tags/azov.html Азов».
"успішний менеджер" умеров не збирається у відставку?
бійця «Азова» не було серед тисячі
українських військовополонених,
яких обміняли за останні три дні
Водночас, той покидьок, який
просив у своїх тюремних охоронців
ніж, щоб «різати азовців»
повернувся додому
Якщо ми кажемо що загиблі на Майдані-Небесна сотня,то на хлопців цієї сотні і не тільки Татаров справи підшивав,а ЗЕлені підібрали його,"обігріли" і він з таким успіхом працює на Єрмака - Зеленського.