Серед визволених сьогодні з полону - 70 оборонців Маріуполя, зокрема 33 захисники "Азовсталі", - Умєров

Сьогодні, 25 травня 2025 року, завершився третій етап обміну полоненими у форматі "1 000 на 1 000".

Про це нагадує міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"303 наші воїни повернулися з полону - солдати та сержантський склад ЗСУ, ДШВ, ДПСУ, ТрО, ВМС, НГУ.

Серед них - 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками "Азовсталі", - наголошує він.

За словами Умєрова, загалом за три дні 1 000 українців повернулися додому.

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Як повідомлялося, 25 травня відбувся третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників.

24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних.