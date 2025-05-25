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Новини Обмін полоненими
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Серед визволених сьогодні з полону - 70 оборонців Маріуполя, зокрема 33 захисники "Азовсталі", - Умєров

Додому повернулися 303 захисники

Сьогодні, 25 травня 2025 року, завершився третій етап обміну полоненими у форматі "1 000 на 1 000".

Про це нагадує міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"303 наші воїни повернулися з полону - солдати та сержантський склад ЗСУ, ДШВ, ДПСУ, ТрО, ВМС, НГУ.

Серед них - 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками "Азовсталі", - наголошує він.

За словами Умєрова, загалом за три дні 1 000 українців повернулися додому.

Читайте також: Усі 303 визволені сьогодні захисники - чоловіки, представники рядового та сержантського складу, серед них 70 оборонців Маріуполя, - Коордштаб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, 25 травня відбувся третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників.

24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних.

Автор: 

військовополонені (978) обмін (1194) Умєров Рустем (634)


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Топ коментарі
+14
Наказали здатися, а ТЕПЕР ???!!! Щоб ви згоріли.
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25.05.2025 14:38
+14
Серед однієї тисячі українських військовополонених, яких обміняли, немає жодного азовця

Командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через https://glavcom.ua/tags/obmin-polonenimi.html обмін полоненими. Як інформує https://glavcom.ua/ «Главком», про це він написав на своїй https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid095CszBCK5fmyyF7uGuMgk93SoSdzTMjTFNFV6VmetvD3NveYrf5nuL8wGV56kU1el&id=100092398602398 сторінці у Facebook.

Редіс зауважує, що в рамках обміну 1000 на 1000 додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «https://glavcom.ua/tags/azov.html Азов».

"успішний менеджер" умеров не збирається у відставку?
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25.05.2025 15:47
+9
Де ви у владі бачили наших тобто українців?
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25.05.2025 15:29
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33 на тисячу...при тому, що захисників Азовсталі явно більше, ніж 3,3%. Кацапська погань не віддає, чи наші не наполягають?
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25.05.2025 14:09 Відповісти
2в1
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25.05.2025 14:10 Відповісти
Не віддає. Найважче домовитися про обмін азовців і жінок.
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25.05.2025 14:41 Відповісти
Вважаєш, що Зеленський приніс українцям більше користі, ніж Порошенко?
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25.05.2025 15:23 Відповісти
Де ви у владі бачили наших тобто українців?
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25.05.2025 15:29 Відповісти
Про це можна дізнатись тільки від самих полонених які були поряд, чи як можна знати наперед?
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25.05.2025 14:46 Відповісти
тепер з нього будуть ліпити справжнього героя! типаж підходящий!
95 знається на своїй справі.
чекаємо на марафоні ********** історії від пасажира.
всім незгодним заткнуть роти!
кому чим. кому баблом, кому посадою, кого просто залякають.
а, хто просто зіп'ється та самозагубиться.
бо, що пережили в полоні захисники маріуполя, не покажеш у самому страшному фільмі жахів.
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25.05.2025 15:42 Відповісти
Наказали здатися, а ТЕПЕР ???!!! Щоб ви згоріли.
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25.05.2025 14:38 Відповісти
Серед однієї тисячі українських військовополонених, яких обміняли, немає жодного азовця

Командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через https://glavcom.ua/tags/obmin-polonenimi.html обмін полоненими. Як інформує https://glavcom.ua/ «Главком», про це він написав на своїй https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid095CszBCK5fmyyF7uGuMgk93SoSdzTMjTFNFV6VmetvD3NveYrf5nuL8wGV56kU1el&id=100092398602398 сторінці у Facebook.

Редіс зауважує, що в рамках обміну 1000 на 1000 додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «https://glavcom.ua/tags/azov.html Азов».

"успішний менеджер" умеров не збирається у відставку?
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25.05.2025 15:47 Відповісти
Денис Прокопенко-Жодного бійця «Азова». Жодного
бійця «Азова» не було серед тисячі
українських військовополонених,
яких обміняли за останні три дні
Водночас, той покидьок, який
просив у своїх тюремних охоронців
ніж, щоб «різати азовців»
повернувся додому
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25.05.2025 16:03 Відповісти
Зате жодного азовця не поміняли: пряма цитата Прокопенка https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/25/7513973/
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25.05.2025 16:17 Відповісти
*********** врагами и "преступниками" для Расии являются азовцы, и именно они подвергаются наибольшим издевательствам в плену. ПОЭТОМУ их нужно освобождать в пе6рвую очере6дь.
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25.05.2025 20:14 Відповісти
Казав ЗЕленський що Татарова не звільне "бо він чеченців вбивав."
Якщо ми кажемо що загиблі на Майдані-Небесна сотня,то на хлопців цієї сотні і не тільки Татаров справи підшивав,а ЗЕлені підібрали його,"обігріли" і він з таким успіхом працює на Єрмака - Зеленського.
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26.05.2025 04:29 Відповісти
 
 