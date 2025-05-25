Усі 303 визволені сьогодні захисники - чоловіки, представники рядового та сержантського складу, серед них 70 оборонців Маріуполя, - Коордштаб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У межах третього етапу обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" додому повернулися 303 захисники, усі вони є чоловіками, захищали Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.





"Сьогодні відбувся заключний етап великого обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента повернуто на рідну землю 303 українських воїна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цього разу серед звільнених воїнів - представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

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"Усі 303 визволених сьогодні Оборонців - чоловіки, представники рядового та сержантського складу", - додали в Коордштабі.











Також повідомляється, що визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.



Крім того відомо, що в межах обміну додому повертаються 70 Оборонців Маріуполя.



У штабі нагадали, щотриденний обмін "1000 на 1000" став шостим обміном цього року та 65-им від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами.

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Визволені оборонці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію, а також всі належні виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу. Україна забезпечить звільненим реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.



Координаційний штаб продовжує працювати над пошуком та поверненням всіх наших людей.

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Як повідомлялося, 24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних.