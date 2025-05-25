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Новини Фото Обмін полоненими
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Усі 303 визволені сьогодні захисники - чоловіки, представники рядового та сержантського складу, серед них 70 оборонців Маріуполя, - Коордштаб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У межах третього етапу обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" додому повернулися 303 захисники, усі вони є чоловіками, захищали Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.



"Сьогодні відбувся заключний етап великого обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента повернуто на рідну землю 303 українських воїна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цього разу серед звільнених воїнів - представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

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"Усі 303 визволених сьогодні Оборонців - чоловіки, представники рядового та сержантського складу", - додали в Коордштабі.

Додому повернулися 303 захисники
Додому повернулися 303 захисники
Додому повернулися 303 захисники
Додому повернулися 303 захисники
Додому повернулися 303 захисники

Також повідомляється, що визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Крім того відомо, що в межах обміну додому повертаються 70 Оборонців Маріуполя.

У штабі нагадали, щотриденний обмін "1000 на 1000" став шостим обміном цього року та 65-им від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами.

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Визволені оборонці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію, а також всі належні виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу. Україна забезпечить звільненим реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

Координаційний штаб продовжує працювати над пошуком та поверненням всіх наших людей.

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Як повідомлялося, 24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних.

Автор: 

військовополонені (978) обмін (1194) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (20)


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Ще тисячи три захисників Маріуполя залишаються у полоні.
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25.05.2025 13:27 Відповісти
До речі наші Їх в списки на обмін не включали, питання - чому?
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26.05.2025 10:53 Відповісти
Если и весь остальной обмен пройдёт военными,то Координаційному штабу респект.Очень хочется на это надеяться.
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25.05.2025 13:27 Відповісти
Дякую що повернулися.
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25.05.2025 13:59 Відповісти
 
 