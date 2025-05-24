З полону визволили батька дівчинки, яку нещодавно повернули з окупації. ВIДЕО

З ворожого полону звільнили батька дівчинки, яку нещодавно вдалося повернути з ТОТ.

Про це повідомив у телеграм-каналі уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора вдалося звільнити українського Захисника, який три роки перебував у російському полоні. Він - батько 15-річної дівчинки, над поверненням якої з ТОТ України Офіс Омбудсмана працював у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

"Боротьба за повернення дитини була важка та тривала. До нас звернулась мати Захисника, яка в одну мить пережила розлуку з двома близькими людьми: з сином, який з 2022 року перебував у полоні, та з онукою, яку вона виховувала від народження", - нагадав він.

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Як повідомлялося, 24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних.