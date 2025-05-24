"Мамо, я живий. Скоро буду вдома", - визволений із полону український військовий телефонує рідним. ВIДЕО
Сьогодні, 24 травня 2025 року, відбувся другий етап великого обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Звільнений український воїн Дмитро вже зателефонував рідним.
Як інформує Цензор.НЕТ, щемкими кадрами поділився омбудсмен Дмитро Лубінець.
"Коли ноги торкаються рідної землі, а в слухавці голос мами. Це не просто мить це ціла вічність, вкладена в слова: "Мама, я живий", - наголошує він.
За словами Лубінця, Дмитро був у полоні більше року, його вдома чекає маленький син.
Як повідомлялося, 24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.
23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних.
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