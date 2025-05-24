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"Мама, я жив. Скоро буду дома", - освобожденный из плена украинский военный звонит родным. ВИДЕО

Сегодня, 24 мая 2025 года, состоялся второй этап большого обмена пленными в формате "1000 на 1000". Освобожденный украинский воин Дмитрий уже позвонил родным.

Как информирует Цензор.НЕТ, щемящими кадрами поделился омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Когда ноги касаются родной земли, а в трубке голос мамы. Это не просто мгновение, это целая вечность, вложенная в слова: "Мама, я жив", - отмечает он.

По словам Лубинца, Дмитрий был в плену больше года, его дома ждет маленький сын.

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Как сообщалось, 24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.

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обмен (1411) пленные (2166) Лубинец Дмитрий (476)


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Дякуємо що живий. Мамі низький уклін.
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24.05.2025 14:56 Ответить
Сумна радість. Але до чогу тут Лубінець - ******* вони попіараститься за рахунок інших.
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24.05.2025 16:28 Ответить
 
 